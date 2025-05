'VS werkt aan verbod op Chinese software in zelfrijdende voertuigen'

De Verenigde Staten werken aan een verbod op het gebruiken van Chinese software voor zelfrijdende auto's op Amerikaanse wegen. Auto's mogen straks ook geen 'geavanceerde' draadlozecommunicatiemodules van Chinese makelij gebruiken, schrijft Reuters.

Onder het plan moeten autofabrikanten bewijzen dat hun auto's geen geavanceerde zelfrijdende systemen gebruiken die ontwikkeld zijn door Chinese bedrijven of organisaties voordat ze op Amerikaanse wegen gebruikt mogen worden, schrijft Reuters op basis van anonieme bronnen. Dit verbod betekent ook dat dergelijke Chinese systemen niet getest mogen worden op Amerikaanse wegen. In het verbod wordt China niet expliciet genoemd, maar wordt gesproken over 'zorgwekkende buitenlandse entiteiten'. Daarmee zou de VS wel China bedoelen, stellen de Reuters-bronnen.

Systemen die de automobilist ondersteunen tijdens het rijden, zoals rijstrookhulpsystemen en adaptieve cruisecontrol, mogen wel van Chinese makers zijn. Het verbod zou alleen gelden voor systemen die Level 3 of hoger zijn, waarbij de bestuurder de handen niet aan het stuur hoeft te houden en de ogen ook niet op de weg hoeft te houden. De bestuurder moet wel op elk moment kunnen ingrijpen.

De regels zouden nodig zijn vanwege de 'nationale veiligheid' van de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid heeft eerder aangegeven bezorgd te zijn over connected voertuigen, omdat de systemen ook gebruikt zouden kunnen worden om bijvoorbeeld gesprekken in auto's op te nemen. Daarnaast zou de Amerikaanse overheid ervoor vrezen dat zelfrijdende auto's op afstand worden overgenomen door de fabrikant. De nieuwe regels zouden binnen enkele weken gepresenteerd kunnen worden.