Safari-bètafunctie kan delen van websites blokkeren, maar geen advertenties

Apples Safari-browser kan met een bètafunctie 'afleidende' elementen van websites blokkeren. Het gaat bijvoorbeeld om pop-ups of cookiebanners. De functie kan geen advertenties blokkeren, iets wat de functie volgens AppleInsider voorheen wel kon.

De Distraction Control-functie is in de iOS 18-, iPadOS 18- en macOS Sequoia-ontwikkelaarsbèta's verschenen, schrijft onder meer AppleInsider. De functie zit dus nog niet in een publieke bèta. De functie laat gebruikers via Page Menu en Smart Search delen van websites selecteren, die ze door de browser kunnen laten verbergen, laat een gebruiker zien op Reddit. Gebruikers zien die elementen, zoals een pop-up om aan te melden voor een nieuwsbrief, of een cookiebanner, daardoor niet meer bij een volgend bezoek.

Gebruikers kunnen deze elementen zelf weer terughalen en de functie werkt niet crossplatform. De functie werkt ook alleen met statische elementen. Videopop-ups worden dus niet geblokkeerd als de site een andere video laat zien. Distraction Control blokkeert ook geen advertenties, in tegenstelling tot eerdere claims van AppleInsider.

Dit medium schreef in mei dat Apple aan een Web Eraser-functie werkte, een AI-tool die vergelijkbaar werkt als de op maandag geïntroduceerde Distraction Control-functie. Web Eraser kon echter ook advertenties blokkeren. Onder meer een Britse krantenbrancheorganisatie was hier niet blij mee en vreesde dat deze adblocker voor grote financiële schade zou zorgen. Het is niet duidelijk of Apple op basis van dergelijke feedback de functie heeft aangepast.