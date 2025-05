Gebruikers iCloud ervaren problemen met Private Relay door storing

Er zijn sinds donderdagavond problemen met de Private Relay-functie in iCloud. Meerdere gebruikers melden dat de functie traag is of zelfs helemaal niet werkt. De precieze oorzaak van de storing en hoe lang die gaat duren, zijn nog niet bekend.

De storing begon donderdag rond 20.30 uur Nederlandse tijd. Het is niet duidelijk hoeveel iCloud-gebruikers last hebben van de problemen, doordat de Private Relay-functie wel lijkt te werken bij andere gebruikers, aldus MacRumors. Volgens de supportpagina van Apple is de storing op vrijdagochtend nog niet verholpen.

Private Relay is een functie voor betalende iCloud+-gebruikers. Met de feature wordt het netwerkverkeer van het apparaat van de gebruiker gemaskeerd en versleuteld. Dat moet voorkomen dat websites het IP-adres en de locatie van de gebruiker kunnen zien, of dat internetproviders de activiteiten van de gebruiker kunnen verzamelen. De feature werkt in de Safari-browser.

Update, 12.40 uur: Alinea met uitleg over Private Relay toegevoegd.