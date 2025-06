Apple: verwijderde foto's die weer opdoken werden niet gesynct via iCloud Photos

Apple heeft een mogelijke verklaring gegeven over waarom verwijderde foto's plotseling weer konden opduiken op apparaten. Het bedrijf zegt in een statement dat dit waarschijnlijk gebeurt als een corrupte database naar een nieuw apparaat wordt overgezet.

Apple reageert tegenover 9to5mac op recente meldingen van gebruikers die plotseling oude, verwijderde foto's zagen opduiken op nieuwe apparaten. Dat gebeurde bij meerdere gebruikers, die dat op Reddit meldden. Gebruikers kregen soms foto's voorgeschoteld in hun gallerij die ze al jaren geleden hadden verwijderd. Apple bracht in iOS 17.5.1 een oplossing uit voor het probleem.

In de releasenotes van die versie schreef het bedrijf al dat het ging om een bugfix voor een probleem 'waarbij foto's die een databasecorruptie vertoonden, opnieuw in de bibliotheek konden verschijnen'. Het bedrijf ging echter niet verder in op wat die databasecorruptie dan precies betekende. Nu geeft Apple tegenover 9to5mac iets meer details over het probleem, al blijft nog veel onduidelijk.

Apple weerlegt de claim van een Reddit-gebruiker, die stelt dat hij zijn iPad terug had gezet naar fabrieksinstellingen voordat hij hem aan een vriend verkocht. Apple noemt het onmogelijk dat in dat geval nog foto's te zien waren. Het bedrijf zegt dat er in zeldzame gevallen een corrupte database-entry kan ontstaan wanneer gebruikers foto's verwijderen. Die corrupte entry blijft in dat geval alleen op het apparaat staan, maar wordt niet gesynchroniseerd met iCloud Photos. Wel zegt het bedrijf dat het mogelijk kan zijn dat die corrupte entry's naar een apparaat kunnen worden overgezet door een apparaat-naar-apparaattransfer of vanuit iCloud Backup. Dat kan 'niet als je iCloud Photos gebruikt', zegt het bedrijf.

Het is nog steeds niet duidelijk bij hoeveel gebruikers het probleem is voorgekomen en wat de exacte oorzaak is van de databasecorruptie. Apple lijkt te impliceren dat de gebruiker die aanvankelijk op Reddit postte ongelijk had of het juiste proces niet volgde om apparaten leeg te maken. De originele post is inmiddels verwijderd, maar er zijn meer gebruikers die het probleem in de thread aankaartten.