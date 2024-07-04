Google Foto's maakt het gemakkelijker om Vergrendelde Map te openen

Google Foto's maakt het gemakkelijker om de vergrendelde map te openen op Android en iOS. De map werd vorig jaar geïntroduceerd en is bedoeld om gevoelige foto's en video's op te slaan. Foto's uit de map worden dan ook niet getoond in het fotoraster en herinneringen.

Voorheen konden gebruikers alleen toegang krijgen tot de vergrendelde map door in Google Foto's eerst naar de bibliotheek te gaan, vanuit daar naar tools te navigeren en vervolgens de bibliotheek te organiseren. Voortaan heeft de Vergrendelde Map een eigen knop in de bibliotheek, naast favorieten, het archief en de prullenbak, schrijft 9to5Google.

Veel van de functionaliteiten die eerst onder tools vielen, zijn nu verplaatst naar het menu onder de plusknop in Google Foto's. Van daaruit kunnen gebruikers onder meer nieuwe albums en collages maken, net als animaties en fotoalbums. Er zijn ook opties om bijvoorbeeld foto's met partners te delen en om foto's van andere locaties te importeren.