Google Foto's maakt het gemakkelijker om Vergrendelde Map te openen

Google Foto's maakt het gemakkelijker om de vergrendelde map te openen op Android en iOS. De map werd vorig jaar geïntroduceerd en is bedoeld om gevoelige foto's en video's op te slaan. Foto's uit de map worden dan ook niet getoond in het fotoraster en herinneringen.

Voorheen konden gebruikers alleen toegang krijgen tot de vergrendelde map door in Google Foto's eerst naar de bibliotheek te gaan, vanuit daar naar tools te navigeren en vervolgens de bibliotheek te organiseren. Voortaan heeft de Vergrendelde Map een eigen knop in de bibliotheek, naast favorieten, het archief en de prullenbak, schrijft 9to5Google.

Veel van de functionaliteiten die eerst onder tools vielen, zijn nu verplaatst naar het menu onder de plusknop in Google Foto's. Van daaruit kunnen gebruikers onder meer nieuwe albums en collages maken, net als animaties en fotoalbums. Er zijn ook opties om bijvoorbeeld foto's met partners te delen en om foto's van andere locaties te importeren.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 04-07-2024 11:31 10

04-07-2024 • 11:31

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Reacties (10)

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Robertdw 4 juli 2024 11:36
Ik doe dat gewoon via Files Alle Opslag Beveiligde map :)
BoerBart 4 juli 2024 11:40
Ik vond het wel prettig om de beveiligde map niet zo in het zicht te hebben, maar makkelijker navigeerbaar is het zeker op deze manier.
Nightscope 4 juli 2024 12:32
Het doet bij mij meteen een belletje rinkelen over die keer dat een man gevoelige foto's naar de arts stuurde waarna zijn account geblokkeerd was en de politie was ingelicht. Het ging (uit mijn hoofd want ik kan het artikel niet meer vinden) om zijn zoontje en uitslag rondom het geslachtsdeel.

Zelfs nadat de politie heeft aangegeven dat het onschuldig was kreeg de man geen toegang meer. Ik weet niet hoe het verder is gelopen maar dat was de initiële artikel geloof ik.

Maar goed, sindsdien gestopt met Google en alles over naar privacy vriendelijke alternatieven.
Zebby @Nightscope4 juli 2024 12:46
Ik zie niet hoe dat op enige manier relatie heeft tot het artikel, noch wat dat met privacy te maken heeft.
Google stelt dat dit soort zaken gebeuren in de voorwaarden, dat weet je als je kiest de dienst te gebruiken.
Ben je het daar niet mee eens, om wat voor reden dan ook, kies dan vooral een ander met voorwaarden die je beter liggen :)
Dropbox heeft overigens dezelfde voorwaarden volgens mij, waarschijnlijk iets als weshare, imgur etc ook.

En ja, ook iets als Proton zal inzage verlenen, maar pas na rechterlijk bevel, en niet via automatische scans.
Nightscope @Zebby4 juli 2024 14:48
Ik snap niet waarom de brug naar privacy moeilijk te maken is. Een vergrendelde map doe je toch voor privacy? Waarom zou je het anders vergrendelen. Er staat ook letterlijk in het artikel "gevoelige foto's en video's".

Wat ik verder deel is een zorgen die in de praktijk is voorgekomen waarbij ik het oneens ben. Ik doel daarmee dat ondanks een vergrendelde map hebben, het er niet toe doet want als je daar iets in hebt wat in het vizier van de automatische scans terecht komt, Google je alsnog kan bannen. Ongeacht of het recht aan jouw kant staat of niet (want dat bleek het geval in USA). Dat Google dan eigen rechter speelt is voor mij een breuk van vertrouwen. Dat is alles wat ik wilde zeggen met dit privacy gerelateerde artikel :+ .
mjz2cool @Nightscope4 juli 2024 19:40
Het is niet meer dan een mapje met een wachtwoord, het wordt nog steeds gesynchroniseerd naar Google, waar je te maken hebt met dezelfde voorwaarden.
Die map is puur voor het verbergen van foto's die anderen niet mogen zien als die meekijken of jouw telefoon in handen hebben.
horizon1978 4 juli 2024 12:30
Huh, ik heb het al een hele tijd zo.
Mapje Locked naast favourites.

[Reactie gewijzigd door horizon1978 op 22 juli 2024 14:14]

watabstract @horizon19784 juli 2024 12:33
Ik moest wat langer geleden ook wat dieper graven om die optie te vinden maar nu kom ik de locked folder zoals het in het Engels heet al minstens een jaar vrij prominent in de library tegen.
danoontjeh @horizon19784 juli 2024 16:17
Het is bij mij inmiddels ook al een week of drie zo.
telenut 4 juli 2024 12:33
Je kan bij Google Photos instellen dat bepaalde personen niet worden weergegeven op uw smart displays ook. Maar blijkbaar doet die dat dan enkel op uw eigen account... en niet op die van de andere family members.
Kreeg deze week een foto doorgezonden van mijn vrouw met de vraag: hey, leuke herinneringen zie ik hier zeg :p
Want foto's met een ex van mij krijgt zij dus wel nog te zien :p

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