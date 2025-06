Proton Drive krijgt functie om back-ups van foto's te maken in Android-app

Proton maakt voortaan automatisch back-ups van foto's en video's in de Android-versie van de versleutelde-cloudopslagdienst Proton Drive. De functie moet binnenkort ook voor iOS beschikbaar komen.

Met de Photo Backup-functie is het mogelijk om foto's en video's automatisch vanuit de galerij op de Android-telefoon over te zetten naar Proton Drive, laat het bedrijf weten. Het is dus niet langer nodig om ze handmatig te uploaden naar de app. Ook worden de foto's en video's automatisch met het Proton Drive-account van de gebruiker gesynchroniseerd, zodat ze ook via iOS en de webversie toegankelijk zijn.

De foto's en video's kunnen voortaan ook, net als andere Proton Drive-bestanden, offline bekeken worden. Daarnaast kunnen ze nu via de app beheerd worden. Via het nieuwe tabblad Photos is het mogelijk om ze te bekijken, downloaden en verwijderen. In tegenstelling tot bij soortgelijke diensten, zoals Google Drive en Microsoft OneDrive, worden de foto's en video's end-to-end versleuteld. Proton laat weten dat de functie momenteel ook als bèta getest wordt op iOS en 'binnenkort' publiekelijk beschikbaar komt.