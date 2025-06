Messenger schakelt end-to-endencryptie standaard in, krijgt editfunctie

Meta schakelt end-to-endencryptie in Messenger voortaan standaard in. De functie voor de berichtendienst zou volledig opnieuw gemaakt zijn. Tot dusver konden gebruikers end-to-endencryptie handmatig inschakelen. Meta kondigt daarnaast enkele nieuwe functies aan.

In een blogpost legt Meta uit dat standaard encryptie van berichten jaren duurde omdat het bedrijf het naar eigen zeggen goed wilde doen. Het is niet duidelijk wat het bedrijf hiermee bedoelt, want de functie is al langer beschikbaar voor Messenger, al moest een gebruiker dit per individueel chatgesprek handmatig inschakelen. Zowel berichten als gesprekken tussen twee personen worden voortaan standaard end-to-end versleuteld via Facebook en Messenger. Encryptie voor groepsgesprekken is vooralsnog opt-in.

End-to-end versleutelde berichten krijgen daarnaast enkele nieuwe functionaliteiten. Zo kunnen gebruikers onlangs verstuurde berichten binnen 15 minuten editen. Daarnaast introduceert Meta een aangepaste versie van verdwijnende berichten. Een dergelijk verzonden bericht is nu duidelijker aangemerkt als een verdwijnend bericht. Deze berichten verdwijnen standaard 24 uur na verzending. Eerder konden gebruikers zelf een timer zetten. Tot slot beweert het bedrijf dat via Messenger of Facebook verzonden foto's en video's voortaan een betere kwaliteit krijgen. Dit wordt eerst onder een beperkte groep gebruikers getest. Er is ook een nieuwe lay-out voor media.

Messenger is door de Europese Unie aangewezen als een van de poortwachters die onder de Digital Markets Act aan bepaalde regels moeten voldoen. Hier is Meta het niet mee eens. Mede vanwege deze positie koppelt Meta deze maand Messenger los van Instagram.