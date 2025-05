Politiechefs roepen overheden op 'actie te ondernemen' tegen end-to-endencryptie

Europese politiechefs roepen overheden en techbedrijven op om 'actie te ondernemen' tegen de uitrol van end-to-endversleuteling. Dat meldt Europese politieorganisatie Europol. Encryptie verhindert autoriteiten bij het verkrijgen van bewijsmateriaal, zeggen de politiechefs.

De Europese politiechefs doen een oproep tot 'urgente actie om de publieke veiligheid op socialemediaplatforms te garanderen', schrijft Europol. End-to-endversleuteling zorgt ervoor dat techbedrijven niet meer kunnen inzien wat er gebeurt op hun platform, stelt de politieorganisatie. "Het zal de rechtshandhaving ook belemmeren in het verkrijgen en gebruiken van bewijsmateriaal in onderzoeken om ernstigste misdrijven zoals seksueel misbruik van kinderen, mensenhandel, drugssmokkel, moord, economische criminaliteit en terrorisme te voorkomen en te vervolgen."

De politiechefs stellen wel 'belangrijke innovaties als encryptie' te steunen. Tegelijkertijd zeggen ze 'geen binaire keuzes tussen privacy aan de ene kant en openbare veiligheid aan de andere kant' te accepteren. "Absolutisme aan beide kanten [van de encryptiediscussie] is niet behulpzaam." De politiechefs stellen dat er technische oplossingen mogelijk zijn, maar dat die 'flexibiliteit van de industrie en overheden' vereisen.

"We doen daarom een beroep op de techbedrijven om security by design in te bouwen, om ervoor te zorgen dat ze de mogelijkheid behouden om schadelijke en illegale activiteiten zowel te identificeren als te melden", zeggen de politiechefs in hun verklaring. Ze vragen overheden om 'frameworks' in te voeren, waarmee de informatie opgevraagd kan worden door rechtshandhaving.

De discussie rondom end-to-endversleuteling in de opsporing speelt al jaren. Aan de ene kant willen opsporingsdiensten en overheden dat bedrijven 'achterdeurtjes' bouwen in versleuteling; daar pleitte bijvoorbeeld oud-minister Ferd Grapperhaus jarenlang voor, maar ook Europols internationale tegenhanger Interpol pleit er al meer dan een decennium voor. Tegelijk zeggen experts dat een achterdeur in encryptie niet mogelijk is, omdat dat betekent dat daarmee alle versleuteling ondermijnd wordt.

Toch zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven ontstaan die proberen om bijvoorbeeld specifiek kindermisbruikmateriaal op te sporen in versleutelde chats. Zo werken wetenschappers aan homomorfische encryptie, waar Tweakers eerder een achtergrondartikel over schreef, en probeerde Apple in 2021 een manier toe te voegen aan iOS om lokaal op kindermisbruikmateriaal te scannen zonder encryptie te ondermijnen. Die plannen trok het bedrijf echter weer in nadat er ophef over ontstond.