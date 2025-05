Minister: opsporingsdiensten moeten toegang kunnen hebben tot versleutelde chats

Er moeten mogelijkheden zijn om onder bepaalde voorwaarden toegang te krijgen tot chatberichten die end-to-end versleuteld zijn. Dat stelt demissionair minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in een antwoord op Kamervragen van het CDA.

Demissionair minister Yeşilgöz reageert op Kamervragen van het CDA over de rol van end-to-endencryptie bij het online delen van kindermisbruik. Ze stelt dat er daarbij veel gebruik wordt gemaakt van end-to-endencryptie, wat opsporing lastig maakt. Daarom is het volgens haar belangrijk dat het 'onder passende voorwaarden en waarborgen' mogelijk is voor opsporingsdiensten om toegang te krijgen tot versleutelde berichten.

Yeşilgöz stelt dat opsporingsdiensten momenteel nog veelal afhankelijk zijn van de maatregelen die de versleuteldeberichtendiensten zelf nemen om verspreiding van kindermisbruik tegen te gaan. Dat kan bijvoorbeeld door 'op basis van verdacht gedrag' te kijken naar de metadata en vervolgens een melding te sturen naar de Amerikaanse toezichthouder NCMEC. Als die de zaak doorverwijst naar Nederland, is het in bepaalde gevallen mogelijk om op die manier op te treden tegen individuele daders, aldus de minister.

Daarnaast is het 'onder strenge voorwaarden' mogelijk om toegang te krijgen tot versleuteld materiaal op individuele apparaten via een ontsleutelingsbevel of de bevoegdheid om binnen te dringen in een geautomatiseerd werk. Toegang krijgen tot versleutelde berichten gebeurt momenteel dus via de apparaten van de eindgebruiker als deze al verdacht wordt van het in bezit hebben van beelden van kindermisbruik, in plaats van via de berichtendiensten zelf.

Overigens worden deze middelen zelden ingezet, bleek uit een eerder onderzoek, omdat deze bevoegdheden vaak niet worden toegekend aangezien het de grondrechten van de verdachte schendt. Het Nederlandse kabinet liet eerder in een antikindermisbruikplan al weten dat end-to-endencryptie niet onmogelijk mag worden gemaakt.