Google, Meta en anderen gaan samenwerken om online kindermisbruik tegen te gaan

Verschillende techbedrijven gaan samenwerken om kindermisbruik op hun platforms tegen te gaan. Google, Meta, Discord, en anderen zetten een gezamenlijk platform op waarmee ze onderling informatie over en signalen van kindermisbruik uit gaan wisselen.

Het nieuwe programma gaat Lantern heten en functioneert als een soort database waarin de deelnemers signalen van kindermisbruik uitwisselen, zoals inbreukmakende URL's en relevante sleutelwoorden die worden gebruikt om minderjarigen te groomen of kindermisbruikmateriaal te kopen of verkopen. De bedrijven kunnen ook hashes van misbruikbeelden of informatie over accounts delen, zoals gebruikersnamen en e-mailadressen.

De andere deelnemers kunnen die informatie vervolgens gebruiken om onderzoek te doen op hun eigen platforms. Op die manier kunnen ze actie ondernemen tegen eventuele illegale content of activiteit en zo nodig actie ondernemen en melding doen bij de relevante autoriteiten. De platforms benadrukken dat de signalen op zichzelf niet worden gezien als definitief bewijs, maar enkel als aanleiding om verder onderzoek te doen.

Tijdens de pilotfase van het project hebben URL's die door MEGA zijn gedeeld ertoe geleid dat er 'meer dan tienduizend' Facebook-profielen, Facebook-pagina's en Instagram-accounts offline zijn gehaald. De profielen en pagina's in kwestie zijn gedeeld met het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children. Meta deelde daarnaast details over zijn onderzoek opnieuw via het Lantern-platform, die vervolgens gebruikt konden worden door de andere deelnemers. Discord zegt ook al gebruik te hebben gemaakt van informatie uit Lantern.

Het Lantern-programma is volgens de deelnemers al twee jaar in de maak. Het programma omvat momenteel Discord, Google, MEGA, Meta, Quora, Roblox, Snap en Twitch. De deelnemers hebben, naast het ontwikkelen van de techniek achter het platform, het programma ook 'laten doorlichten' om er zeker van te zien dat het voldoet aan wet- en regelgeving en dat het 'ethisch verantwoord' is. Als onderdeel van het programma moeten bedrijven verplichte trainingen voltooien en er vinden regelmatige check-ins plaats. De deelnemers zeggen ook 'regelmatig' hun beleid en handelswijze te evalueren.

De Business for Social Responsibility-coalitie heeft een rapport over Lantern opgesteld en houdt toezicht op het initiatief. De BSR is ook verantwoordelijk voor het opstellen van richtlijnen en regels voor het delen van gegevens via het platform. De BSR omvat meer dan 300 bedrijven en is gericht op wereldwijde veiligheids- en duurzaamheidsproblemen.