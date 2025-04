Google is voor 1,67 miljard dollar aangeklaagd wegens 'patentbreuk' Tensor-soc

Google is in de Verenigde Staten voor 1,67 miljard dollar aangeklaagd wegens vermeende patentbreuk met het ontwerp van zijn Tensor-chips. Het bedrijf weerlegt de claim en stelt dat de socs 'fundamenteel anders' zijn dan die van de aanklager, Singular Computing.

Volgens de aanklager vond Singular Computing-oprichter Joseph Bates de techniek voor de chips voor onder meer AI-toepassingen tussen 2010 en 2014 uit en heeft Google deze technologie zonder toestemming of compensatie gebruikt voor Tensor-chips, detailleert Reuters. Het zou specifiek gaan over de tweede en derde versie van de chips, die respectievelijk in 2017 en 2018 ontwikkeld zouden zijn. Uit interne mails blijkt dat het bedrijf inderdaad zijn technologie aan Google wilde presenteren, maar het is niet duidelijk of dit is gebeurd. Het bedrijf wilde voor aanvang van de rechtszaak 7 miljard dollar van Google ontvangen, maar vraagt nu tijdens de eerste hoorzitting 1,67 miljard dollar.

Google beweert tegenover een federale jury dat het om een 'teleurgestelde uitvinder' gaat die tevergeefs zijn technologie aan onder meer Meta, Microsoft, Amazon en OpenAI probeerde te verkopen. Opnieuw is niet duidelijk of dit daadwerkelijk gebeurd is. De betreffende Tensor-chips zouden hoe dan ook fundamenteel verschillen van de technologie waarop Singular Computing patenten heeft.

Tegelijk loopt er bij een beroepsrechtbank een zaak tussen Google en het Patent and Trademark Office over de patenten. Google wilde ze ongeldig laten verklaren, maar daar ging de rechtbank initieel niet in mee. Het is niet duidelijk wanneer uitspraken in de rechtszaken verwacht kunnen worden.