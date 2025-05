Google slaat ddos-aanval met recordpiek van 398 miljoen requests per seconde af

Google zegt dat het de grootste ddos-aanval in zijn geschiedenis heeft afgeslagen. Het bedrijf wist een HTTP/2-aanval af te slaan die 398 miljoen requests per second behaalde, de grootst bekende ddos-aanval die ooit is geregistreerd.

Google schrijft dat het de aanval in augustus registreerde op zijn eigen Cloud-infrastructuur. Het bedrijf zegt dat eind van die maand een serie aanvallen begon die het tot de dag van vandaag ziet en af weet te slaan. Het hoogtepunt vond plaats in augustus zelf; in twee minuten zag Google een aanval waarbij twee keer een piekhoeveelheid data werd gehaald van 398 miljoen requests per seconde tegen de infrastructuur.

Het is niet bekend wie de aanval heeft uitgevoerd, maar Google heeft wel meer details over de aanval openbaar gemaakt en gedeeld met andere bedrijven. Die kunnen de signatuur van de aanval gebruiken om die vroegtijdig op te merken en af te slaan of om te leiden.

Volgens Google gaat het om een aanval op het HTTP/2-protocol. Hoewel dat protocol vaker wordt misbruikt voor ddos-aanvallen, maakten de aanvallers in dit geval misbruik van een nieuwe techniek op basis van een kwetsbaarheid in dat protocol. Dat noemt Google de 'Rapid Reset'-aanval. Het bedrijf heeft de kwetsbaarheid geregistreerd als CVE-2023-44487. Het bedrijf heeft daar ook een blogpost over geschreven.

Rapid Reset is een Layer 7-aanval waarbij een ddos-aanval kan worden uitgevoerd door het HTTP/2-protocol aan te vallen. HTTP/2 laat browsers verzoeken sturen naar websites om bijvoorbeeld content in te laden. Bij HTTP/2 is het, in tegenstelling tot een eerdere versie van het protocol, mogelijk om meerdere streams met dezelfde verbinding op te starten. Dat moet zorgen voor een snellere doorvoer van content, maar de nieuwe bug buit dat principe uit door honderden of duizenden requests tegelijk te doen en die direct ook weer stop te zetten. Daardoor is het maximale aantal verzoeken dat een aanvaller kan doen niet meer afhankelijk van de zogenaamde round trip time van aanvragen.

Google zegt dat de aanvallers hebben geëxperimenteerd met meerdere varianten van Rapid Reset. Zo wachtten de aanvallers in sommige gevallen een tijd met het stopzetten van de streams of probeerden ze meerdere streams tegelijk te sturen.

De aanval is niet alleen de grootste die Google ooit heeft gedetecteerd, maar de grootste ddos-aanval die ooit bekend is geworden. In 2022 registreerde het bedrijf het vorige dubieuze record; toen vond een ddos-aanval plaats die piekte op 46 miljoen requests per seconde. De nieuwe aanval is met 398 miljoen rps ruim 7,5 keer zo groot als de vorige. Ddos-aanvallen lijken de laatste jaren exponentieel te groeien. Cloudflare zag bijvoorbeeld in 2022 nog een recordaanval van 15,3 miljoen rps, maar minder dan een jaar later zag het bedrijf er een van 71 miljoen.