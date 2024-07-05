OVHcloud slaat record-ddos-aanval van 840 miljoen packets per seconde af

OVHcloud zegt dat het een van de grootste bekende ddos-aanvallen ooit heeft afgeslagen. De cloudprovider zegt een packetrateaanval te hebben gezien die piekte op 840 miljoen packets per second. Het bedrijf zegt dat er steeds vaker grote packetrateaanvallen voorkomen.

OVHcloud zag de aanval in april, maar noemt die nu pas in een blogpost over de opkomst van packetrate-ddos-aanvallen. Dat zijn aanvallen waarbij met name tcp-packets worden ingezet om een netwerk te overladen met voornamelijk kleine stukjes data, in tegenstelling tot veel andere ddos-aanvallen waarbij vaak grotere pakketten worden verstuurd. "Packetrateaanvallen zijn effectief omdat het vaak veel moeilijker is met veel kleine packets om te gaan dan met grotere pakketten in kleiner volume", schrijft OVHcloud. Het bedrijf zegt dat het de afgelopen maanden dergelijke aanvallen vaker ziet voorkomen, maar dat de meeste van die aanvallen niet boven de 100 miljoen packets per second, of mpps, uitkomen.

"We gingen van een paar van zulke aanvallen per week naar tientallen of zelfs honderden per week", zegt het bedrijf. "We hebben meerdere aanvallen van 500+ mpps in het begin van 2024 moeten afslaan, waaronder een die piekte op 620 mpps. In april ging het om een aanval van 840 mpps."

Volgens OVHcloud komen de packets uit die aanvallen van zo'n 5000 IP-adressen. Het bedrijf wijst naar MikroTik-routers die openbaar benaderd zijn en die volgens hen worden misbruikt door een botnet. Het is niet duidelijk of dat het Mirai-botnet is, dat een van de bekendste botnets is dat aanvallen van meerdere terabits per seconde aan data kan uitvoeren.