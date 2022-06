ESET ontdekt wiper-malware die tegen honderden Oekraïense pc's wordt gebruikt

Beveiligingsbedrijf ESET zegt dat het malware heeft ontdekt die data van Oekraïense computers verwijdert. Systemen zouden weken geleden al geïnfecteerd zijn door de wiper-malware, maar die zou nu pas toeslaan.

ESET zegt dat het de aanvallen op woensdag voor het eerst detecteerde. Het zou gaan om 'enkele honderden gevallen' waarbij de wiper-malware toeslaat. Naast ESET zegt ook Symantec dat het aanvallen met soortgelijke malware ziet, al is niet bekend of het om dezelfde aanvallen gaat. De bedrijven hebben beide veel klanten in Oekraïne. Er is nog veel onbekend over de aanvallen; de exacte omvang ervan en de manier waarop de malware werkt zijn bijvoorbeeld nog niet duidelijk.

ESET noemt de malware HermeticWiper. Daarmee lijkt het om een andere aanval te gaan dan die van eind januari. Toen werden ook Oekraïense systemen getroffen door malware die bestanden onbruikbaar maakte. Beveiligingsonderzoekers noemden die aanval WhisperGate. HermeticWiper misbruikt drivers van software EaseUS Partition Master, zegt ESET. De malware maakt bestanden op de pc onbruikbaar en start daarna het systeem opnieuw op. Volgens een andere onderzoeker maakt de malware het Master Boot Record onbruikbaar, waardoor de hele computer niet zou kunnen opstarten.

ESET zegt dat uit timestamps zou blijken dat de malware in ieder geval in sommige gevallen al zeker twee maanden op het systeem aanwezig was voordat het toesloeg. Het bedrijf zegt in ieder geval een geval te hebben gezien waarin het virus via een domain policy van een geïnfecteerde Active Directory-server is binnengedrongen.

De onderzoekers schrijven de malware niet toe aan een specifieke aanvaller, maar de kans is groot dat die door Rusland is uitgevoerd. Dat land is Oekraïne donderdagochtend binnengevallen. Rusland valt Oekraïne ook al jaren aan met cyberaanvallen; in 2015 werd het elektriciteitsnetwerk van het land platgelegd en later was er de NotPetya-ransomware. Vorige week werd Oekraïne ook al aangevallen door ddos-aanvallen. Die disruptie hoort volgens experts bij het Russische plan voor een invasie.