Frans bedrijf brengt in mei Nokia PureBook Pro-laptop uit vanaf 699 euro

OFF Global heeft een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van de Nokia-merknaam voor laptops in 22 landen, waaronder de Benelux. De Franse start-up presenteert ook het eerste model: de Nokia PureBook Pro, in uitvoeringen van 15,6" en 17,3".

OFF Global is een nieuw bedrijf dat in 2020 is opgericht met als doel om laptops onder de Nokia-naam uit te brengen. De Franse start-up is verantwoordelijk voor de productie, de verkoop en ondersteuning, maar werkt naar eigen zeggen samen met Nokia om 'de kwaliteit en prestaties te leveren die van Nokia worden verwacht'.

De eerste laptop die OFF Global uitbrengt, is de Nokia PureBook Pro met een Intel Core i3-1220P. Dat is een 28W-laptopprocessor uit de Alder Lake-serie met twee Performance-cores en acht Efficiency-cores. De P-cores hebben Hyper-Threading, waarmee het aantal threads op twaalf uitkomt. De kloksnelheid van de chip is maximaal 4,4GHz. Verder is de laptop uitgerust met 8GB DDR4-2666 en een PCIe-ssd met een capaciteit van 512GB. Volgens de fabrikant is de ssd en het geheugen te vervangen.

Er komt een 15,6"-model met een ips-paneel met een resolutie van 1920x1080 pixels en een 57Wh-accu. Ook kondigt OFF Global een 17,3"-versie van de laptop aan, met een numeriek toetsenblok. Die heeft verder dezelfde specificaties als het kleinere model. De laptops hebben een behuizing van plastic en een cover van aluminium. Er zijn vier speakers ingebouwd: twee aan de zijkant en twee aan de onderkant.

De Windows 11-laptops hebben een vingerafdrukscanner met Windows Hello-ondersteuning en zouden vanaf mei verkrijgbaar moeten zijn in de Benelux. Het 15,6"-model kost 699 euro en de 17,3"-versie krijgt een adviesprijs van 799 euro.

Nokia Purebook Pro Uitvoering 15,6" 17,6" Scherm Ips, 1920x1080px, 250cd/mª Processor Intel Core i3-1220P Geheugen 8GB DDR4-2666 Opslag PCIe-ssd, 512GB Accu 57Wh 63Wh Draadloos Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 Aansluitingen 2x USB-C, 1x USB-A 3.2, 3,5mm-jack, micro-SD Besturingssysteem Windows 11 Afmetingen 19x358x237mm 19,6x399x260mm Gewicht 1,7kg 2,5kg Adviesprijs 699 euro 799 euro

De licentieovereenkomst tussen OFF Global en Nokia geldt voor de verkoop van laptops in 22 landen. Het Franse bedrijf begint met de verkoop in West-Europa, Noord-Afrika, Thailand en Canada. Nederland en België horen bij de landen waar de laptops als eerste op de markt komen. Eind 2022 zouden de laptops in alle 22 landen beschikbaar moeten zijn.

Het is niet voor het eerst dat er laptops met de Nokia-merknaam verschijnen. Eind 2020 bracht de Indiase retailer Flipkart zijn eerste Nokia PureBook uit. Dat bedrijf brengt in India nog altijd laptops uit onder die naam, maar die zijn niet gerelateerd aan de modellen van OFF Global. Nokia bracht zelf in 2009 een netbook uit. Die kleine laptop had de naam Nokia Booklet 3G.