Franse start-up kondigt twee goedkopere Nokia-laptops voor Europese markt aan

De Franse start-up OFF Global heeft twee Nokia-laptops aangekondigd. Die verschijnen in oktober in Frankrijk en moeten later verschijnen in andere landen. Net als HMD Global heeft OFF de merknaam Nokia in licentie.

Het gaat niet om de eerste laptops die OFF Global voor Nokia maakt, eerder kwam al de PureBook Pro uit. De nieuwe PureBook heet Fold en heeft een Intel Pentium Silver N6000-processor met 8GB aan lpddr4x-geheugen en 128GB eMMC-opslag.

De laptop heeft een 14,1"-lcd met 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Het is een touchscreen. De laptop heeft een scharnier die het mogelijk maakt om hem om te draaien en in tentmodus als tablet te gebruiken, iets waar OFF Global de laptop naar heeft vernoemd. De laptop heeft een 38Wh-accu en heeft een vingerafdrukscanner voor Windows Hello. De laptop is 18,6mm dik en weegt 1,6kg.

Nokia PureBook Fold

De PureBook Lite kan niet ombuigen voor gebruik als tablet, maar heeft verder vrijwel dezelfde specs. Het scherm is daarentegen geen touchscreen en hij is iets dunner en lichter met 17,7mm en 1,47kg. De Fold komt in oktober uit voor 550 euro, de Lite moet 450 euro opbrengen.