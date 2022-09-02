Franse start-up kondigt twee goedkopere Nokia-laptops voor Europese markt aan

De Franse start-up OFF Global heeft twee Nokia-laptops aangekondigd. Die verschijnen in oktober in Frankrijk en moeten later verschijnen in andere landen. Net als HMD Global heeft OFF de merknaam Nokia in licentie.

Het gaat niet om de eerste laptops die OFF Global voor Nokia maakt, eerder kwam al de PureBook Pro uit. De nieuwe PureBook heet Fold en heeft een Intel Pentium Silver N6000-processor met 8GB aan lpddr4x-geheugen en 128GB eMMC-opslag.

De laptop heeft een 14,1"-lcd met 1920x1080 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Het is een touchscreen. De laptop heeft een scharnier die het mogelijk maakt om hem om te draaien en in tentmodus als tablet te gebruiken, iets waar OFF Global de laptop naar heeft vernoemd. De laptop heeft een 38Wh-accu en heeft een vingerafdrukscanner voor Windows Hello. De laptop is 18,6mm dik en weegt 1,6kg.

Nokia PureBook Fold
Nokia PureBook Fold

De PureBook Lite kan niet ombuigen voor gebruik als tablet, maar heeft verder vrijwel dezelfde specs. Het scherm is daarentegen geen touchscreen en hij is iets dunner en lichter met 17,7mm en 1,47kg. De Fold komt in oktober uit voor 550 euro, de Lite moet 450 euro opbrengen.

Nokia PureBook Lite
Nokia PureBook Lite

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 21:15
80 • submitter: TheVivaldi

02-09-2022 • 21:15

80

Submitter: TheVivaldi

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Laptops Nokia

Reacties (80)

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Aiii 2 september 2022 21:45
Wat voor nut heeft het nu eigenlijk om te betalen voor de merknaam van Nokia om er vervolgens laptops mee te maken? Wie denkt er bij het horen van Nokia nu aan iets anders als mobiele telefoons? In mijn herinnering heeft Nokia zelfs in haar hoogtijdagen nooit een laptop gemaakt. Wel wat wireless chipsets volgens mij, maar wie heeft ooit nagedacht over wie de fabrikant van de WiFi of 3G module van je laptop was?
bartje @Aiii2 september 2022 21:51
Zelfs voor telefoons is het vreemd. Iedereen weet namelijk dat het om een ander merk gaat dat vergane glorie verkoopt.
Zoidberg_AvG @bartje2 september 2022 21:57
Heel veel mensen hebben juist geen idee, dat de meeste tweakers dit weten wil niet zeggen dat de rest van nederland ook over deze kennis beschikt....
Fireshade @Zoidberg_AvG3 september 2022 18:38
Inderdaad, zelfs12-jarigen nu weten van de oude Nokia telefoons die 'onverwoestbaar' zijn.
hooibergje @Fireshade4 september 2022 10:03
Maar bijna niemand will nu meer een hufter proof telefoon. Ik zie bijna niemand met een CAT, en al helemaal niemand met een Sonim. Ondanks de reputatie van Nokia wil iedereen juist mobieltjes die snel kapot gaan en nergens tegen kunnen.

Voor de overgrote meerderheid is een mobieltje een modeaccessoire, en geen gereedschap.

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 30 juli 2024 22:32]

robert_paats @hooibergje4 september 2022 10:52
Modeaccessoire dat lijkt me niet de mobiele markt is een eenheids worst allemaal zien ze er ongeveer het zelfde uit. Dat was 15 jaar geleden in de Pre smartphone tijd wel anders juist toen waren het modeaccessoires.

Het is meer een status symbol iedereen wilt de duurste uitvoering zelfs als ze die niet nodig hebben.
hooibergje @robert_paats4 september 2022 11:12
Dat is met mode toch ook?

Mode is een statussymbool. Elk jaar een nieuwe jas terwijl je oude nog prima is, alleen omdat de kleur 'van vorig jaar' is...

Amerikanen kopen schoenen van 700 euro per paar terwijl ze overal met de auto heen gaan. 8)7

Met mobiele telefoons gaat dat net zo.

[Reactie gewijzigd door hooibergje op 30 juli 2024 22:32]

MicGlou @bartje2 september 2022 21:58
Dat is het nou juist, dat weet niet iedereen... ben je bezig met nieuws rondom tech enzo dan is de kans groot dat je daarvan op de hoogte bent, alleen is die doelgroep echt niet zo groot. De gemiddelde consument weet dit echt niet. Als mijn moeder gaat shoppen voor een nieuwe telefoon en ze ziet een Nokia liggen dan denkt ze alleen zoiets van "oh leuk, wist niet dat het nog bestond".
Boxman @bartje3 september 2022 13:28
Ik denk dat 95% van de mensen die "Nokia" hoort meteen aan de 3310 en de 'onverwoestbaar'-reputatie denkt. De overige 5% is Tweaker / tech enthusiast en weet wellicht beter.

In die zin is de Nokia-naam en reputatie bakken met geld waard. Bijna iedereen heeft van Nokia gehoord. Bijna iedereen weet ook dat die dingen vroeger onverwoestbaar waren. Bijna iedereen heeft dus een positieve associatie met het merk. Zo ga je van no-name die niemand wil uitproberen in 1 klap naar - in de eerste associatie van de klant - onverwoestbare A-merk laptop.

Introduceer een nieuwe laptop onder een random naam: "ken ik niet ik ga wel voor Dell"
Introduceer een nieuwe laptop onder Nokia: "Oh maken die nu ook laptops? Must be good."
The Zep Man @Aiii2 september 2022 21:54
In mijn herinnering heeft Nokia zelfs in haar hoogtijdagen nooit een laptop gemaakt.
De eerste notebook van Nokia, die uitkwam in 2009. Dat was een apart jaar. Ze waren voor smartphones nog steeds bezig met Symbian en Maemo. Ik weet niet of dat de hoogtijdagen waren, maar uiteindelijk was een paar jaar later Windows Phone 8.0/8.1/10 Mobile de doodsteek. Ik vraag mij af wat er gebeurd zou zijn al had Nokia in die tijd Android omarmd.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 30 juli 2024 22:32]

Ulas @The Zep Man3 september 2022 09:16
Waarom denken mensen altijd dat Android ze had gered? Waarom is HTC niet meer relevant dan? Zij zijn wel op tijd geswitcht. En LG? En Sony? Zo simpel is het allemaal niet. De neergang van Nokia was al bezig toen ze naar Windows overstapten. Met die overstap hebben ze tenminste iets geprobeerd wat bij hun waarden past: uniek en onderscheidend blijven. Helaas heeft het ze niet kunnen redden, maar om nou te zeggen dat Windows de oorzaak is, dan heb je het niet gevolgd allemaal. Ze waren hun positie al eerder kwijtgeraakt.
Kenju @Ulas3 september 2022 09:55
Voor alle duidelijkheid, ik denk niet dat Android ze gered had. Maar ze hadden op dat punt wel een voorsprong tov bestaande merken qua merkwaarde. Het was een soort go-to merk voor veel mensen. HTC, wat een tijdje een van de grote spelers werd, kenden mensen niet echt en Samsung heeft er enorm veel geld tegenaan gegooid. Geld dat Nokia op dat moment misschien niet in dezelfde mate kon genereren, maar alsnog wel beschikbaar had en in redelijke mate, genoeg om de Westerse markt heel wat lastiger te maken voor de overige merken.
TrekVogel @Ulas3 september 2022 10:03
HTC trok een tijd lang zelfs de Android kar. Maar op een gegeven moment gingen ze minder goede toestellen maken dan de concurrentie. LG was kwalitatief gewoon niet heel goed en hun software verschrikkelijk. Sony heeft best wat aardige toestellen gemaakt maar vaak vrij duur en vaak net niet zo goed als bijvoorbeeld Samsung of Apple. De markt doet zijn werk.

Android had Nokia vast niet gered, dat geloof ik echt niet. Maar hoewel Windows Phone een dappere poging was had ik toen al niet het idee dat ze daarmee de wereld gingen veroveren.
LopendeVogel @TrekVogel3 september 2022 10:32
Ja ik kan mij nog herinneren toen HTC met de one S en one X kwam. Ontiegelijk veel ellende was er met die toestellen, wel een uniek design. Daarna was het volgens mij ook zo'n beetje game-over.
Echter daarvoor met de Diamond, Desire S en Z (?) incl het uitschuifbare toetsenbord waren wel toppers.
TrekVogel @LopendeVogel3 september 2022 10:44
Echt? Ik had de One S en die was echt fijn. Daarna hebben m'n ouders er nog een tijd gebruik van gemaakt. Volgens mij was de One M serie ook nog wel populair.
LopendeVogel @TrekVogel3 september 2022 14:22
Ja echt, die heeft lang kinderziektes gehad zoals oververhitting en de beruchte "helicopter view", lang ontkent door HTC.
batjes @The Zep Man3 september 2022 15:58
Nokia had Android niet nodig om in de Europese markt in meerdere landen 20% of meer marktaandeel te krijgen met Windows Phone. Onder andere Google heeft dat helemaal kapot gemaakt door zwaar misbruik te maken van hun marktpositie.
arjandijk162 @batjes5 september 2022 09:38
Je bedoelt dat de merknaam Nokia net genoeg bleek om in bepaalde tijdelijk een marktaandeel te halen, maar dat het MS ecosysteem te klein en beperkt was om dit langdurig te behouden. MS heeft gewoon zitten slapen. Terwijl full touch een ding werd bleef MS aanrommelen met Windows 6.5 waar een touchoverlay van de telefoonbouwer nodig was om het een beetje bruikbaar te houden (HTC hd2 was de krachtigste telefoon van dat moment)
batjes @arjandijk1625 september 2022 09:54
De Lumia's waren erg goede toestellen. Windows Phone was een fijn OS, ik mis die live tiles en gestructureerde UI nog elke dag op mijn Android en werk iPhone. Technisch liepen die Lumia's ook ver voor op de rest. De 920 met een LCD display dat niet onderdeed aan AMOLED met zwarte kleuren, lager vebruik bij veel zwart gebruik en afleesbaar in de volle zon. De features zoals Glance, draadloos laden gemeengoed maken, display kunnen bedienen met handschoenen. De stevigheid van het toestel zodat je geen hoesje nodig had.

Men teerde niet alleen op de naam Nokia, ze maakte kwalitatief ook de beste toestellen in die tijd.
arjandijk162 @batjes5 september 2022 10:04
De 920 heb ik ook gehad. Fijn toestel, mooie camera, goed idee achter het OS. Alleen hield het Android niet bij qua ontwikkeling en mistte er steeds meer apps. Gemiste kans voor MS.
batjes @arjandijk1625 september 2022 10:09
Het gebrek aan apps liep ik op een gegeven moment ook tegenaan, maar heb ik tijdens de eerste 2-3 jaar eigenlijk niet zo veel last van gehad.

Dat veel populaire apps nooit gekomen zijn, is voor een groot deel te danken aan Google die hun macht misbruikt heeft en een Facebook die het platform ook links lieten liggen tot Microsoft zelf die apps maar ging bouwen. YouTube app bouwen volledig volgens de richtlijnen, gebanned worden door Google, die dan ook nog even snel de richtlijnen aanpast en juridisch begint te dreigen. YouTube en andere diensten van Google onbruikbaar maken op de mobiele versie van IE. Blijft me verbazen dat dit nooit een staartje heeft gekregen.
arjandijk162 @batjes5 september 2022 11:43
Probleem is dat MS hier geen macht had, door veel te lage gebruikersaantallen. Vervolgens willen appontwikkelaars geen tijd meer in een WP app stoppen en ongetwijfeld heeft Google niet bijgedragen, maar dat is zeker niet de oorzaak. Als MS 25% marktaandeel had gehad, hadden ze die app nooit stilgezet, want belangrijke klandizie.
BeosBeing @The Zep Man5 september 2022 13:20
Ze waren voor smartphones nog steeds bezig met Symbian en Maemo.
De verkoop van de Nokia's met Symbian was nog altijd een veelvoud van Apple, Samsung en alle Android samen toen Stephen Elop zijn "memo" over het burning platform schreef en dit (8 februari 2011) naar de pers lekte.

artikel van toen met de tekst van de 'memo' In sommige opzichten had hij gelijk:
1) Apple was hot, Android ging hard en Mediatek knabbelde aan de onderkant en het ging steeds meer om het ecosysteem (hardware, software maar vooral developers, applicaties en klanten) dan om de apparaten zelf.
2) De ontwikkeling van MeeGo (voorheen Maemo, ik vind MeeGo nog steeds een slechte naam), ging niet hard genoeg, ook omdat ze steeds slechts één device tegelijk ontwikkelden voor het Maemo/MeeGo platform. Kortom, ze hadden daar steeds niet in het diepe durven springen.
3) Van de andere kant werd Symbian een steeds moeilijker door te ontwikkelen omgeving omdat het onvoldoende flexibel was.

Aktie van de kant van Nokia was dus nodig, maar
1) de keuze voor een nieuw besturingssysteem dat evenmin over een ecosysteem beschikte (Windows dus) was niet slim. Maemo/MeeGo beschikte tenminste nog over een enthousiaste groep developers en klanten, ook al zaten die laatste voornamelijk in de FOSS-categorie, ook Firefox is daarbuiten gegroeid, en ook webkit en blink zijn ontstaan uit de FOSS-browser-engine KHTML. Als Nokia zich echt hierop had gefocust, had dit best een succes kunnen worden, maar ze hadden teveel koudwatervrees.
2) de burning platform memo, juist door deze analogie te gebruiken, veroorzaakte paniek, bij Nokia zelf, bij klanten, maar vooral ook bij onafhankelijke developers.

Als je ziet hoe snel de verkopen van Nokia na die memo in elkaar klapten, dat is onvoorstelbaar.
https://image.slidesharec...-20-638.jpg?cb=1474614529
http://static5.businessin...e-else-is-an-also-ran.jpg
http://allaboutwindowspho...low/misc/nokiaq42013b.png
http://allaboutwindowspho...2013_results-the_end_.php
http://www.jagatreview.co...ads/2013/09/nokia-2-1.jpg
http://disruptiveinnovati...t/uploads/Nokiastats4.png
https://i0.wp.com/www.alp...ng?resize=690%2C517&ssl=1
https://dazeinfo.com/wp-c...10/nokia-market-share.jpg
http://cdn3.sbnation.com/...1457671/Nokia-decline.jpg

Stephen Elop was een soort Trojaans Paard voor Nokia.
Ik weet niet of dat de hoogtijdagen waren, maar uiteindelijk was een paar jaar later Windows Phone 8.0/8.1/10 Mobile de doodsteek.
In aantal verkopen was 2010 toch wel de top. Wel was het zo dat Apple steeds meer marktaandeel binnenhaalde in het hogere segment, en Android ook toen al hard groeide, veel mensen sprak het open source karakter aan dat Android toen nog had.
Ik vraag mij af wat er gebeurd zou zijn al had Nokia in die tijd Android omarmd.
Dan hadden ze een een van de vele Android-aanbieders geweest. Volgens henzelf zouden ze zich daarmee onvoldoende hebben kunnen onderscheiden van Samsung, HTC, Motorola, Sony, ...
HMD heeft echter laten zien dat het wel kan, maar is inmiddels ook aan het terugvallen, de Nokia 7, 7 plus, 7.1 en 7.2 konden aardig meekomen, Nokia 8, 8 Siroccom 8.1, 8.3 en 9 Pureview waren behoorlijk. Ja er waren wat software-problemen enzo, maar daarna zijn ze echt ingekakt. Nu proberen ze het opnieuw in de lagere segmenten, maar de meeste toestellen hebben Mediatek rommel.

[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 30 juli 2024 22:32]

Jarune @Aiii2 september 2022 23:14
Als je het als merk wilt benaderen heeft Nokia heel veel goede kwaliteiten. Het is uit te spreken in meerdere talen, zowel in het westen als in het oosten. Het merk heeft ook waarde gehad in de historie en is dus generaal bekend. Het is dus niet zo vreemd dat dit gebeurd. Philips is vergelijking, dit was ooit alleen een lamp maar is nu wereldwijd bekend voor allerlei devices in meerdere segmenten. Sony is een ander voorbeeld en Apple is het voorbeeld voor de toekomst. Let wel, dit gaat alleen over de naam en het merk.
Verwijderd @Jarune3 september 2022 00:15
Menigeen doorziet deze holle namen gewoon.

Laten we hopen dat dit never nooit gebeurt met een Sony of Apple.
Gelukkig zijn deze twee merken vooralsnog geen 'voorbeeld' voor dit soort vage shit. Gelukkig maar.

Het is diep triest dat het Finse Nokia en het Nederlandse Philips alleen nog namen zijn wat betreft consumer electronics. Echt jammer.
Katsunami @Verwijderd3 september 2022 09:23
Uiteindelijk gebeurt het met bijna alle merken, als je maar lang genoeg wacht.

Een Steinway-piano is niet eens meer een Steinway, omdat het bedrijf al tijdenlang onder andere bedrijven valt, waaronder ook een bankengroep is geweest. Bösendorfer valt tegenwoordig onder Yamaha. Ladingen "Amerikaanse" piano's worden gebouwd door Pearl River of Parsons in China (en niet enkel IN China, Pearl River en Parsons ZIJN Chinees), waarna er een Amerikaanse naam uit het verleden op terecht komt (Knabe, of Chickering, bijvoorbeeld). Vergelijkbare modellen in een iets ander uiterlijk krijgen een Duitse naam uit het verleden (Perzina), of een compleet verzonnen Duitse naam ("Sebastian Steinwald"). Andere bedrijven kopen een Duitse naam op en wijzigingen hun naam: "Wendl and Lung => Feurich", of een bedrijf koopt een Duits bedrijf c.q. merk en verplaatsen de productie naar China, wat gebeurd is met Grotrian en Schimmel. Op dat moment wordt het hele merk door de piano-community afgestreept als waardeloos.

Dit is slechts een voorbeeld voor piano's. Ik kan een lijstje maken betreffende vulpennen. Iemand die er genoeg vanaf weet kan waarschijnlijk een lijstje maken betreffende auto's.

Uiteindelijk eindigt bijna elk merk als naam, al was het maar omdat het opgekocht wordt door een groter bedrijf dat er een naam van maakt.
Advocate @Verwijderd3 september 2022 10:49
Je schrijft het waarschijnlijk vanwege eerdere ervaringen of een onderbuik gevoel.

In geval van Streamview, die het merkrecht van Nokia voor TV’s en hun Android box heeft, weet ik dat de eindcontrole van Nokia (die ook nog steeds door Finnen wordt gedaan) ontzettend streng is.

Je mag niet zomaar overal de naam Nokia op plakken.
Yoshi @Aiii2 september 2022 21:51
https://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_Booklet_3G komt aardig dichtbij hoor. En eigenlijk was mijn n9 ook al een hele computer :p.

[Reactie gewijzigd door Yoshi op 30 juli 2024 22:32]

redslow @Yoshi2 september 2022 23:06
https://en.m.wikipedia.org/wiki/MikroMikko

Geen laptops, wel desktops
Finger @Aiii2 september 2022 22:03
Ik kon ze van tv's voordat ik ze van mobieltjes kon.
sds @Finger2 september 2022 23:18
Inderdaad, mijn ouders hadden vroeger een Nokia TV.
Mangu429 @Finger3 september 2022 01:08
Hoe ken dat nou?
D-Three @Aiii2 september 2022 22:01
Wie denkt er bij het horen van Nokia nu aan iets anders als mobiele telefoons?
Je hebt gelijk dat ze tegenwoordig vooral daar van bekend zijn bij het grote publiek. Maar als je zo denkt, hadden ze zelfs nooit telefonie mogen doen en voor altijd houtpulp en rubber moeten blijven produceren.
gundenium @Aiii2 september 2022 22:10
Als zij een aantal goede modellen uitbrengen die lang meegaan, heb je ineens een sterke laptop merk erbij en dan hebben hun laptops de 3310 flavour ook.

Maar jah, Franse bedrijf erachter...........
blue13x @Aiii3 september 2022 01:17
Nokia had wel een laptop, de Nokia booklet 3G.
metalmania_666 @Aiii3 september 2022 10:14
Netwerk aparatuur
Maurits van Baerle @Aiii3 september 2022 10:21
Ik heb ooit een TV van Nokia gehad. :Y) Dat was overigens wel voordat ze in de mobiele telefoons stapten.
TheVivaldi @Aiii3 september 2022 16:44
Nokia heeft in het verleden ook tv's en beeldschermen gemaakt. Altijd dat gedoe over mobiele telefoons... Bij Samsung denk je ook aan telefoons, maar ze maken bijv. ook auto's.

En daarbij heeft Nokia ook computers gemaakt in het verleden: de Nokia Booklet 3G en onder de merknaam MikroMikro (en tot op zekere hoogte was de N900 ook een soort computer).

Je mag vinden dat ze bij hun leest moeten blijven, maar alleen het argument "wie denkt er bij merk xyz nu aan zyx" vind ik altijd maar hol. Ga je dat argument trouwens ook gebruiken als Apple nog eens aankondigt een elektrische auto te gaan maken? Apple is immers ook alleen maar bekend van computers en telefoons.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 30 juli 2024 22:32]

Aiii @TheVivaldi3 september 2022 18:43
Je zal gemist hebben dat Nokia zelf niets maakt?
theezeefje @Aiii3 september 2022 18:45
Wij hadden vroeger een Nokia TV (een ITT Nokia) :)
robert_paats @Aiii4 september 2022 10:49
Nokia heeft in het verleden gewoon Computers gemaakt vooral rond de jaren 80 en 90 maar laptops waren nog niet zo erg veel in gebruik in die tijd.

Maar ze hebben ook boom stammen en auto banden geproduceerd wat hun oorsprong is waarna ze in de telecom industie zijn gestapt waar ze nog altijd bij de grote drie zitten. Ericsson, Nokia en Huawei.
Roywall.e @Aiii4 september 2022 19:15
Vroeger toen in stage liep bij een TV - Radio winkel hadden we ook ITT-Nokia televisies. Dus ja die laptops vind ik niet zo gek.
GaMeOvEr 3 september 2022 00:44
Dus een laptop met matige specs proberen te verkopen onder een naam die alleen oudere mensen iets zegt. Dit spul is gewoon te duur voor wat je ervoor krijgt, matige CPU en dan ook nog eens weinig en waardeloze eMMC opslagcapaciteit.

Dit ding heeft Chromebook specs maar moet Windows draaien...

Is gewoon rebadged AliExpress spul.

[Reactie gewijzigd door GaMeOvEr op 30 juli 2024 22:32]

Mangu429 @GaMeOvEr3 september 2022 01:14
De naam hoeft niet iedereen wat te zeggen. Een voorheen onbekend merk als Xiaomi is nu erg populair. Kan met Nokia ook zo gaan als ze goed spul maken.
GaMeOvEr @Mangu4293 september 2022 11:17
Natuurlijk. Maar er is een reden dat je als bedrijf er voor kiest om een reeds bestaand merk uit het stof te trekken, namelijk dat je hoopt dat mensen het al kennen en dat je daardoor meer verkopen hebt.

Zo zie je ook dat er heel veel niet meer bestaande merken van vroeger tegenwoordig plaklabels geworden zijn voor chinees spul, zoals Grundig of Dual. Heeft helemaal niets meer te maken met de oorspronkelijke duitse oorsprong, bedrijf failleit, rechten op de naam verkocht en nu prijkt de naam op goedkope chinese troep, alleen maar in de hoop dat de mensen het merk nog kennen, met bijbehorende kwaliteitsverwachtingen.
TheVivaldi @GaMeOvEr3 september 2022 17:14
Dus een laptop met matige specs proberen te verkopen onder een naam die alleen oudere mensen iets zegt.
Ik hoor jongeren ook regelmatig over Nokia en heb ook al jongeren met Nokias zien lopen. Zó antiek is de naam dus ook weer niet.
GaMeOvEr @TheVivaldi3 september 2022 17:16
Klopt, niet voor specifiek mobiele telefoons. Echter vroeger maakte Nokia ook TV's, Mediaboxen, dat soort werk. Maar dat doen ze al lang niet meer.

Dus buiten de productgroep "mobiele telefoons" is het een "oud" merk. :)

[Reactie gewijzigd door GaMeOvEr op 30 juli 2024 22:32]

TheVivaldi @GaMeOvEr3 september 2022 17:18
O, maar dat zei je er niet bij. Maar dan nog: er zijn nu ook weer tv's en mediaboxen met Nokia-naam. Uiteraard geen echte Nokias, maar jongeren zie de naam er wel op staan en met hetzelfde bedrijf als dat van de mobiele telefoons associëren, dus het zegt ze nog steeds wat.
osmosis 2 september 2022 23:46
eMMC zou verboden moeten worden.
Qua specs is dit niet echt denderend zelfs niet voor 'maar' 450EUR.

Als ik mij niet vergis heb je ook instap Ryzen 3 laptops van HP en Lenovo rond dat prijspunt met een NVMe. Zal aanzienlijk beter presteren!
Verwijderd @osmosis3 september 2022 00:05
Verbieden zal moeilijk worden haha, maar ben het met je eens eMMC haalt de hele laptop naar beneden, niet aan beginnen.
Sjekster @osmosis3 september 2022 05:02
Ik heb onlangs voor mijn moeder een HP gekocht, 15 inch, 256gb ssd en een ryzen 5 cpu, voor 430 euro ofzo. 450 voor dit ding klinkt duur...
kondamin 2 september 2022 21:17
8GB... zijn we 2016 of zo?
scartissue @kondamin2 september 2022 21:25
Voor een beetje browsen, youtube en kantoorwerk echt nog steeds zat.
JerX @scartissue2 september 2022 21:28
Das helaas echt niet meer zo, met een beetje browsen, Teams, Excel, Word en hop 8GB in gebruik. 8GB laptop zou ik echt niet meer aanschaffen. Dus ik ben het wel eens met @kondamin stelling.
SirLenncelot @JerX2 september 2022 21:31
Mwah, ik doe al die dingen momenteel op een 2015 mbp met 8GB ram en dat gaat uitstekend. De fans blazen wel als een malle met teams open maar het ram zit zelden vol.
Remc0_ @SirLenncelot2 september 2022 22:42
Teams is echt een draak, als je een dedicated GPU hebt draait het wel soepel, maar onzin dat het nodig is.
Berlinetta @Remc0_4 september 2022 16:36
Hoe bedoel je? ik heb geen last van Teams.
Remc0_ @Berlinetta4 september 2022 16:40
Bij collegae wil de iGPU + CPU wel voor 100% belast worden door Teams, dus ik denk dat het afhankelijk is van de supported transcode codecs.
kondamin @SirLenncelot2 september 2022 21:40
die mbp heb je daar windows 10 op draaien of OSX?
SirLenncelot @kondamin2 september 2022 22:44
MacOS
TheVivaldi @JerX2 september 2022 21:34
Dat komt vooral doordat Teams erg zwaar is.
scartissue @JerX3 september 2022 10:47
Binnen de scholengemeenschap waar ik werk heeft momenteel alles nog 8GB en een i5 6500 cpu. Voor al het kanntoorpersoneel en de leerlingen is dit nog echt voldoende.
Ik heb het dan niet over de financiele afdelig met enorme excelsheets en 10 tabs in de browser open, die 3 personenen hebben inderdaad sinds kort nieuwe pc's staan.
Hatsieflatsie @kondamin2 september 2022 21:21
Voor de doorsnee consument is 8 GB meer dan voldoende hoor. Niet iedereen draait Visual Studio of machine learning.
kondamin @Hatsieflatsie2 september 2022 21:34
En dan zet je er nog antivirus up en een paar chrome tabs en je ssdtje is op 3 maand stuk geswapt omdat je geheugen constant op 100% zit.

8GB is niet voldoende voor een windows machine.
Lagonas @kondamin2 september 2022 21:40
Waarom zou je er een extra virus scanner opzetten? Windows defender werkt uitstekend.
kondamin @Lagonas2 september 2022 21:44
malware bytes haalt er nog regelmatig dingen uit die windows defender niet herkent hoor
Zoidberg_AvG @kondamin2 september 2022 21:59
Dat wil niet zeggen dat dit automatisch ook beter is, er is ook nog zoiets als false positives.

Meeste detecties != beste anti-virus programma
lilmonkey @kondamin2 september 2022 23:39
En andersom ook.

Windows Defender scoort al jaren uitermate goed in verschillende tests, en doorgaans iets hoger dan Malwarebytes.
Vlizzjeffrey @kondamin3 september 2022 02:58
Ik was ook in der veronderstelling dat browser tabs zoveel gebruiken, dus ik heb even gekeken gelijk.
Ik heb momenteel 6 brave browser tabbladen open, Spotify, msi afterburner, dell display manager.
Dit alles samen gebruikt 4GB, stuk minder dan ik verwachte.
Ik heb wel een windows 10 pro met alle troep eruit gesloopt, dus gebruikt iets minder geheugen.
Eren @kondamin3 september 2022 05:25
Je overdrijft wel heel hard. Ik zit op een laptop met 8GB met 5-10 tabs open met streams en al aan. Geen enkel probleem om gewoon op de web te surfen.
hsb85 @kondamin2 september 2022 22:54
Emmc is een groter probleem in mijn ogen, dat heeft een veel grotere impact op het gevoel als de laptop langzaam is.
kondamin @hsb852 september 2022 23:13
Dat is ook een probleem.
Rataplan_ @kondamin3 september 2022 08:32
Ik heb als IT'er al 8 jaar een Yoga 2 pro met 8GB. Nooit problemen mee gehad. En als t nodig is draai ik nog wat VMs erop ook. De volgende zal wel 16GB hebben, maar écht nodig heb ik t niet. Gewoon Windows 10 overigens, geen kale linux.
tw_gotcha 3 september 2022 11:44
is hier een markt voor, dwz kun je concurreren met asus, hp, lenovo etc etc?
TheVivaldi @tw_gotcha3 september 2022 17:16
Als er geen markt voor was, dan zou het wen héél dom zijn om als start-up in deze markt te stappen, dus ik neem dat er wel een markt voor is.
adje123 2 september 2022 21:33
De derde alinea is een lastige om doorheen te komen.....

Ik gok dat dit een celeron cpu wordt?
Als dat zo is, en de laptop heeft 8GB mem, dan is dit niet goedkoop.
Polydeukes @adje1232 september 2022 22:39
Daar is de feedback knop voor
mellinda 4 september 2022 11:13
Algemeen bedoeld: Specs laptop lijken niet top, maar zie er geen graten in als je centen jaren waar voor hun geld krijgen. Je kan heel wat met de laptop doen.
Zeker in de bijna alles gaat net na 2 jaar kapot mentaliteit v fabrikanten. Top dat ze iets deftig willen bouwen, ik vertrouw dat Nokia toezicht op kwaliteit blijft houden.

Zou zelfs kattenvoeding van Nokia of startup/dochter kopen als dit voordelig was voor mijn kat moesten ze in de huisdier core business stappen. Maar dan wel zonder ringtone, anders veranderd de kat haar miauw in de klassieke tutututu tutututu tututu-tu-tu bij "ik heb honger geluid" :)
ro8in 4 september 2022 21:58
Als deze net zo sterk zijn als een 3310 vind ik het zo gek nog niet. Alleen tja tis natuurlijk helemaal niet Nokia die deze gaat maken.
TecnoCoccus 5 september 2022 21:50
Jammer dat Windows phone geflopt is, maar dat terzijde.

Overigens, met Philips is het hetzelfde he.
Die stofzuigers van tegenwoordig zijn alles behalve dan die Phillips van vroegah, lang leven de re-batching van tegenwoordig.
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