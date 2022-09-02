Franse start-up kondigt twee goedkopere Nokia-laptops voor Europese markt aan

Ze waren voor smartphones nog steeds bezig met Symbian
en Maemo
.
De verkoop van de Nokia's met Symbian was nog altijd een veelvoud van Apple, Samsung en alle Android samen toen Stephen Elop zijn "memo" over het burning platform schreef en dit (8 februari 2011) naar de pers lekte.
artikel van toen met de tekst van de 'memo'
In sommige opzichten had hij gelijk:
1) Apple was hot, Android ging hard en Mediatek knabbelde aan de onderkant en het ging steeds meer om het ecosysteem (hardware, software maar vooral developers, applicaties en klanten) dan om de apparaten zelf.
2) De ontwikkeling van MeeGo (voorheen Maemo, ik vind MeeGo nog steeds een slechte naam), ging niet hard genoeg, ook omdat ze steeds slechts één device tegelijk ontwikkelden voor het Maemo/MeeGo platform. Kortom, ze hadden daar steeds niet in het diepe durven springen.
3) Van de andere kant werd Symbian een steeds moeilijker door te ontwikkelen omgeving omdat het onvoldoende flexibel was.
Aktie van de kant van Nokia was dus nodig, maar
1) de keuze voor een nieuw besturingssysteem dat evenmin over een ecosysteem beschikte (Windows dus) was niet slim. Maemo/MeeGo beschikte tenminste nog over een enthousiaste groep developers en klanten, ook al zaten die laatste voornamelijk in de FOSS-categorie, ook Firefox is daarbuiten gegroeid, en ook webkit en blink zijn ontstaan uit de FOSS-browser-engine KHTML. Als Nokia zich echt hierop had gefocust, had dit best een succes kunnen worden, maar ze hadden teveel koudwatervrees.
2) de burning platform memo, juist door deze analogie te gebruiken, veroorzaakte paniek, bij Nokia zelf, bij klanten, maar vooral ook bij onafhankelijke developers.
Als je ziet hoe snel de verkopen van Nokia na die memo in elkaar klapten, dat is onvoorstelbaar.
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Stephen Elop was een soort Trojaans Paard voor Nokia.
Ik weet niet of dat de hoogtijdagen waren, maar uiteindelijk was een paar jaar later Windows Phone 8.0/8.1/10 Mobile de doodsteek.
In aantal verkopen was 2010 toch wel de top. Wel was het zo dat Apple steeds meer marktaandeel binnenhaalde in het hogere segment, en Android ook toen al hard groeide, veel mensen sprak het open source karakter aan dat Android toen nog had.
Ik vraag mij af wat er gebeurd zou zijn al had Nokia in die tijd Android omarmd.
Dan hadden ze een een van de vele Android-aanbieders geweest. Volgens henzelf zouden ze zich daarmee onvoldoende hebben kunnen onderscheiden van Samsung, HTC, Motorola, Sony, ...
HMD heeft echter laten zien dat het wel kan, maar is inmiddels ook aan het terugvallen, de Nokia 7, 7 plus, 7.1 en 7.2 konden aardig meekomen, Nokia 8, 8 Siroccom 8.1, 8.3 en 9 Pureview waren behoorlijk. Ja er waren wat software-problemen enzo, maar daarna zijn ze echt ingekakt. Nu proberen ze het opnieuw in de lagere segmenten, maar de meeste toestellen hebben Mediatek rommel.
[Reactie gewijzigd door BeosBeing op 30 juli 2024 22:32]