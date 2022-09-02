Afbeeldingen tonen Sonos Sub Mini

Er zijn afbeeldingen verschenen van de Sonos Sub Mini, een kleine subwoofer die het audiomerk op de markt zou willen brengen. Er gingen al eerder geruchten over het apparaat, dat voor het einde van het jaar zou moeten verschijnen.

WinFuture publiceert de afbeeldingen, maar heeft geen specs of details. Wel weet de site dat Sonos met bundels gaat komen met diverse andere producten, zoals de One, Beam en Ray. De mini-subwoofer zou daar dan bij komen in een totaalprijs.

Sonos zei zelf al tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers dat het de release van een product had uitgesteld van september naar uiterlijk december. Vermoedelijk ging het daarbij om de Sub Mini. De financieel directeur zei toen. ""In het licht van een economie die wat tegenzit (...) en voortdurende beperkingen in leveringen, verwachten we een uitdagend komend kwartaal. Daarom hebben we besloten een productrelease uit te stellen naar het volgende kwartaal. Dit zou een betere releasetiming geven."

De afbeeldingen tonen een apparaat dat in formaat overeen komt met de One-speaker. Het design lijkt ook op de mock-up die The Verge enige tijd geleden heeft gepubliceerd. Er zijn geen details over specs of prijzen van het apparaat.

Sonos Sub MiniSonos Sub Mini

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-09-2022 20:25 66

02-09-2022 • 20:25

66

Lees meer

Sonos Beam (Gen 2)

vanaf € 426,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Sonos Move

vanaf € 423,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Sonos brengt op 20 september Move 2-bluetoothstereospeaker uit voor 499 euro
Sonos brengt op 20 september Move 2-bluetoothstereospeaker uit voor 499 euro Nieuws van 6 september 2023
Sonos Roam

vanaf € 171,-

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Sonos ONE SL

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
Sonos breidt Flex-speakerabonnement uit met vijf extra opties en verhoogt prijs
Sonos breidt Flex-speakerabonnement uit met vijf extra opties en verhoogt prijs Nieuws van 11 mei 2023
Sonos introduceert Pro-abonnement met remote speakerbeheer voor bedrijven in VS
Sonos introduceert Pro-abonnement met remote speakerbeheer voor bedrijven in VS Nieuws van 18 april 2023
LG kondigt nieuwe soundbars aan voor 2023
LG kondigt nieuwe soundbars aan voor 2023 Nieuws van 27 december 2022
Bose Smart Soundbar 600 met twee naar boven gerichte speakers kost 550 euro
Bose Smart Soundbar 600 met twee naar boven gerichte speakers kost 550 euro Nieuws van 10 oktober 2022
Sonos kondigt Sub Mini aan om bas van speakersetup te versterken
Sonos kondigt Sub Mini aan om bas van speakersetup te versterken Nieuws van 13 september 2022
Sonos stelt productintroductie uit, vermoedelijk van Sub Mini-subwoofer
Sonos stelt productintroductie uit, vermoedelijk van Sub Mini-subwoofer Nieuws van 11 augustus 2022
FCC-keuring toont Sonos Sub Mini-subwoofer met rond ontwerp
FCC-keuring toont Sonos Sub Mini-subwoofer met rond ontwerp Nieuws van 2 juni 2022
Renders tonen ontwerp van onaangekondigde Sonos Sub Mini-subwoofer
Renders tonen ontwerp van onaangekondigde Sonos Sub Mini-subwoofer Nieuws van 17 mei 2022
Meer producten en artikelen
Speakers Soundbars Sonos

Reacties (66)

-Moderatie-faq
66
65
54
1
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Verwijderd 2 september 2022 21:04
Hoe kunnen ze dit een sub noemen als het ding geen sub bass (20-40hz) kan produceren?
Cergorach @Verwijderd2 september 2022 21:18
Volgens de Sonos site gaat de Sonos Sub zo laag als 25Hz of dat in de praktijk ook zo is, volgens reviewsites met 'soundengineers' haalt ie dat ook. Ik las wel dat voor het formaat een dergelijk lage range indrukwekkend was. Door een nog veel kleiner formaat zou ik me kunnen voorstellen dat enthousiastelingen direct de conclusie trekken dat 20-40Hz onmogelijk is in een dergelijke kleine formfactor...
Willem_54 @Cergorach3 september 2022 15:48
Heeft formfactor überhaupt wel een relatie met het frequentiebereik?
Er zijn zelfs in ear hi-RES hoofdtelefoons van Soni met een frequentiebereik van 4hz -100 kHz, ook zijn er over the ear hoofdtelefoons van 25 hz - 25 kHz verkrijgbaar.

Een kleine speakerdriver zou dit dan ook gewoon moeten kunnen.

Het is natuurlijk wel belangrijk of de hele lage tonen en hele hoge tonen onvervormd uit de luidspreker kunnen worden weergegeven.

Ik heb ooit de Karlson boxen gebouwd, die een bereik hebben van lage tonen tot 16 hz (onvervormd).
Deze beroemde luidsprkerboxen waren destijds enorm qua omvang. In de tussentijd is er veel nieuwe technologie bijgekomen.
Sjaak2k @Willem_543 september 2022 18:55
Het gaat om volume natuurlijk.
Verwijderd @Cergorach2 september 2022 21:19
Met of zonder room gain? Op hoeveel -dB?
Nexigen @Cergorach3 september 2022 07:28
Dat zal de sonos sub ook wel halen, maar dan wel met het volume dik onder de 50 decibel. Als in, zacht genoeg dat het een gesprek niet kan overstemmen. Wil je een film gaan kijken op een leuk volume dan is de sonos sub op zijn best een peperdure midrange driver.

[Reactie gewijzigd door Nexigen op 23 juli 2024 14:12]

Verwijderd @Cergorach4 september 2022 08:59
25 Hz en max. 75 dB op 1 mtr? Dat zou zo maar kunnen.
fapkonijntje @Verwijderd2 september 2022 21:09
Dat doen heel veel subs in deze prijsklasse niet hoor, daarbij is er ook nogal weinig content voor wat deze doelgroep heeft.
Nexigen @fapkonijntje3 september 2022 07:32
Heel veel subs ook wel. Ik zou mij vooral daarop focussen. 850 euro is geen laag budget voor een sub.
fapkonijntje @Nexigen3 september 2022 08:08
Dit artikel gaat over een sub die rond de 250/300 moet kosten en echt een instapper is. Sonos kennende moet 'ie dan gelijk presteren met subs van 150/200 euro bij andere merken.
Verwijderd @fapkonijntje2 september 2022 21:10
Ik zeg ook niet dat de naamgeving van de concurrentie van dit ding wel correct is ;).
Mopperman @Verwijderd2 september 2022 21:07
Zonder specsheet of valide reviews een bijzondere conclusie…
Verwijderd @Mopperman2 september 2022 21:09
Ik zie renders van het formaat, daar kan je genoeg conclusies uit trekken.
DamirB @Verwijderd2 september 2022 21:15
Nee hoor, kijk naar een KEF KC62, tech is nog ver gekomen. Een combinatie van goeie drivers, DSP en misschien gebruik van force cancelling woofers (back to back). En je komt al een eind. 20Hz misschien niet maar 30-35 moet wel werken

[Reactie gewijzigd door DamirB op 23 juli 2024 14:12]

Verwijderd @DamirB2 september 2022 21:19
Die is flink groter dan deze luidspreker ;)
Major_ton @Verwijderd2 september 2022 21:31
Jammer dat je posts niet gewaardeerd worden, maar het is de keiharde werkelijkheid. Dit is een middentoner die het predikaat 'subwoofer' opgeplakt heeft gekregen. No-way dat je hier ooit één noot sub-bas uit gaat horen. De meeste mensen hebben geen flauw idee wat dat eigenlijk is en zijn van een volle 80Hz toon al onder de indruk. Dat is niet erg, maar klakkeloos de marketing volgen is jezelf in de maling nemen.
DamirB @Major_ton2 september 2022 22:14
Deze gaat echt wel lager dan een middentoner, als je ze niet te hard zet komt een sonos 3 makkelijk onder de 80hz en de 5 zelfs onder de 55
Verwijderd @DamirB2 september 2022 22:49
Ja, mid bass dus. Dat is niet zo moeilijk inderdaad
DamirB @Verwijderd2 september 2022 23:25
Ja maar dat zijn niet de subs he. Plus 55 Hz noemen sommige mensen al sub bass. Sonos 5 lijkt 45 te doen als ik metingen check
Nexigen @DamirB3 september 2022 07:08
Alles onder de 70 hz wordt officieel gezien als sub bass, maar het verschil tussen 70 en bijvoorbeeld 20 is enorm.

De Sonos sub heeft voor 800/850 euro twee 6.5" woofers. Wanneer we puur naar de bass performance kijken, is dat ontzettend duur voor een dergelijke prijs. Natuurlijk heeft Sonos compleet andere 'selling points' dan de bass performance, maar aangezien deze discussie gaat over bass performance, ga ik het daar ook over hebben. En dat is bij een Sonos sub niet veel soeps voor de enorme prijs die je betaalt.

Op een laag volume (dus achtergrondmuziek écht goed onder de 50 db) behaal je met 2x een 6.5" woofer misschien de geadverteerde lows van 25 herz door hun force canceling techniek. Wil je bijvoorbeeld een leuke film kijken en ga je naar 70 decibel of meer, dan komt een sonos sub écht niet meer onder de 60 herz. En wil je het echt luid zetten om met lekkere immersie een film te kijken en ga je naar 80 db of zelfs 90 db, dan zit je al goed boven de 70 hz.
Dit terwijl je bijvoorbeeld voor 200 euro minder dan een Sonos sub, ook een Svs SB-1000 pro kunt halen en dan kunt genieten van een high excursion 12" woofer met dik 300 watt constant vermogen. 80 db+ zit nog goed onder de 30 hz. (DIY subs niet meegerekend).

Conclusie, de Sonos sub is qua prijs/bass performance echt ronduit bagger te noemen. De sonos sub moet het écht vooral hebben van de gemiddelde consument met een slechte indruk en kennis van bass die tevens zeer gevoelig is voor goede marketing en ongezond sterk de nadruk wil leggen op wifi functionaliteit. Dat zijn veel mensen, dus wat dat bettreft doet Sonos het erg goed door de grootste doelgroep aan te spreken.

[Reactie gewijzigd door Nexigen op 23 juli 2024 14:12]

Jeroenneman @Nexigen3 september 2022 09:26
Hoewel ik het helemaal met je eens ben dat Sonos qua prijs/kwaliteit vaak de plank misslaat, kun je die SVS onmogelijk vergelijken met de Sonos Sub.

Is die SVS draadloos te verbinden met andere speakers? Of heb je daar een receiver voor nodig? Dan zal de doelgroep van Sonos die SVS sowieso al laten staan.
Aaargh! @Jeroenneman3 september 2022 10:06
Ik snap het voordeel van draadloos niet. Het is niet alsof deze speaker op batterijen draait, dus er moet sowieso 1 kabel naartoe. Waarom boeit het of dat een kabel vanaf een stopcontact of vanaf een versterker is.
Jeroenneman @Aaargh!4 september 2022 10:05
Omdat een kabel door de woonkamer naar de receiver een stuk hinderlijker is dan een kabeltje naar het stopcontact in de muur.
Aaargh! @Jeroenneman4 september 2022 10:54
Speaker kabels zijn relatief dun en kunnen makkelijk weggewerkt worden b.v achter plinten. In tegenstelling tot een dik netsnoer.
Ikzellef @Aaargh!4 september 2022 13:07
De kabels van mijn receiver naar m'n speakers zijn ongeveer 4x zo dik als een normaal netsnoer.....
En dat is geeneens "high end", bij de plaatselijke hifi boer, Polissen, staat spul met nog eens twee x zo dikke kabels, en dan ook nog dubbel bedraad.
Maar dat is denk ik niet dat je hier bedoelt ;-)
On topic: deze dingen mogen mijns inziens geen subwoofers genoemd worden, hooguit laag ondersteunend voor een brakke soundbar.
Aaargh! @Ikzellef4 september 2022 13:44
Er worden inderdaad veel dikke speaker kabels verkocht, dat wil niet zeggen dat ze noodzakelijk zijn. Er wordt op audio gebied een hoop onzinnige zooi verkocht. De dikte van de kabels is afhankelijk van de impedantie van je speaker en de lengte v/d kabel, maar in de meeste huiskamers kan je echt met vrij dunne kabels toe. Dat wil niet zeggen dat een audio winkel je geen dikke kabels gaat proberen te verkopen.
supersnathan94 @Aaargh!3 september 2022 12:42
Mja snap ik ook niet echt. Low voltage wiring is een stuk makkelijker weg te werken. Enige voordeel van 230V is dat je ze kunt verplaatsen zonder veel moeite.
Verwijderd @Jeroenneman3 september 2022 09:56
De gewone Sonos Sub heb ik weinig op aan te merken trouwens. Dat is gewoon een prima ding. Maar het product in dit nieuws bericht is gewoon e-waste.
Jeroenneman @Verwijderd3 september 2022 10:02
Ligt helemaal aan je wensen/gebruiksdoel.

Ik ken mensen met zo'n fullsize sub die hem vervolgens altijd op -5 of -8 moeten zetten omdat de buren anders klagen. Heb je een enorme unit staan voor bass, kun je er nog niks mee omdat je niet vrijstaand woont...
Verwijderd @Jeroenneman3 september 2022 10:08
De volume knop stand zegt niet zoveel over waar je zit qua output. Hij kan al eerder clippen dan dat.
DamirB @Verwijderd2 september 2022 21:24
Ja maar die gaat ook lager, ik gebruik 'm alleen als voorbeeld dat je enorm veel laag uit een heel klein pakket kan krijgen. Nog kleiner is bijv de Phantom Reactor. Beide halen (op normaal volume) ongeveer de 20hz, kortom lijkt me niet gek als deze Sonos sowieso onder de 40 komt en waarschijnlijk rond de 30 zal zweven
Verwijderd @DamirB2 september 2022 21:41
Een KC62 heeft twee 6.5" woofers, dat is vergelijkbaar qua oppervlakte met een woofer die net iets boven de 9" groot is....
DamirB @Verwijderd2 september 2022 22:14
Kan je niet zo vergelijken, als je ze onder elkaar zit in een conventionele behuizing presteert het veel minder. Het ging mij om het force canceling en DSP stukje
Verwijderd @DamirB2 september 2022 22:21
Dat geeft alleen maar aan hoe onwaarschijnlijk het zal zijn dat deze Sonos luidspreker sub-bass zal produceren ;).

En bijvoorbeeld de Devialet Reactor luidsprekers hebben behoorlijk wat last van compressie. Dus die halen ook niet de SPL.
DamirB @Verwijderd2 september 2022 22:24
Define sub-bass. Ik denk dat 'ie 35Hz wel gaat halen. Voor veel mensen toch een mooi resulstaat. Compressie van de reactor valt enorm mee
Verwijderd @DamirB2 september 2022 22:29
Elke luidspreker haalt 35hz, de vraag is met hoeveel SPL en hoeveel vervorming. Deze luidspreker zal op z'n best genoeg sub-bass produceren voor zachte achtergrond muziek.
DamirB @Verwijderd2 september 2022 22:46
Ja ik bedoel uiteraard op normaal volume. Gaat 'm best lukken denk ik, maar laten we wachten op de reviews. Vergeet ook niet de doelgroep wat betreft vervorming
Verwijderd @DamirB2 september 2022 22:48
Achtergrond muziek is geen normaal volume. Maar goed, deze producten zijn ook niet bedoeld voor mensen die naar muziek luisteren.
Mopperman @Verwijderd3 september 2022 06:08
Je bedoeld waarschijnlijk “niet bedoeld voor audiofielen”, maar ik kan je zeggen dat Sonos goed verkoopt aan hen die gewoon iets goeds wilt in het redelijke prijspeil. Waarom denk je dat er zoveel merken soortgelijke speakers zijn gaan produceren?

Men wilt gewoon de juiste prijs/kwaliteit verhouding en dat is met Sonos redelijk gelukt. Dit zijn de pro/consumers die net wat meer willen - en geen dure amp/speaker kit willen aanschaffen.

Het is immers een heel ander type product, voornamelijk bedoel om naar muziek te luisteren.

Op de soundbars en de play5 na is geen enkel product op een tv aan te sluiten (zonder gebruik te maken van een ander ondersteund product).

Dus je opmerking “deze producten zijn niet bedoeld voor mensen die naar muziek luisteren” gaat een beetje krom.

En ja - ik heb het Sonos ecosysteem thuis staan
n4m3l355 @Mopperman3 september 2022 11:33
Het gaat nog verder, een audiofiel is iemand die zich graag in de materie wilt ingraven, die graag wilt weten wat de juiste kabels zijn, versterker, voor versterker enz. Dat hoeft niet iemand te zijn die veel geld kan/wilt neerleggen maar iemand die bezig is met zijn installatie.

Hetzelfde als een tweaker, iemand die graag zijn eigen systeem bouwt en lekker knoeit in zijn computer kast. Wederom dit hoeft niet het duurste/beste te zijn maar die bereid is om zich hier mee bezig te houden.

En op een moment zoals mezelf heb ik daar geen zin of tijd meer in, wil ik iets wat out of the box werkt. Dus ik koop een kant en klare PC, misschien niet het beste, geen value for money maar wel makkelijk en ondersteuning. Sonos (heb ik ook thuis) is precies hetzelfde. Het werkt gewoon makkelijk, het doet precies wat je wilt hebben en ze hebben goede ondersteuning vergeleken met bijvoorbeeld B&O. De laatste had ik zelf vroeger maar met zo'n erbarmelijke ondersteuning dat ik het heb weggedaan. Sonos daarintegen, het werkt gewoon. En als ik iets meer wil, koop ik er een speaker of twee bij, plug ik het in en werkt het.
keejoz @Mopperman3 september 2022 13:09
Het artikel zegt letterlijk dat er bundels komen net voor Sonos One, Beam en Ray waarvan de 2 laatste zeker niet op muziek lovers gericht zijn.
Xander2 @Mopperman3 september 2022 14:55
Je bedoeld waarschijnlijk “niet bedoeld voor audiofielen”, maar ik kan je zeggen dat Sonos goed verkoopt aan hen die gewoon iets goeds wilt in het redelijke prijspeil. Waarom denk je dat er zoveel merken soortgelijke speakers zijn gaan produceren?
Gemak, design en ruimte. Deed Bose al met de melkpakken.

Daarnaast profileren ze zich als premium en audiofiel (www.sonos.com -- Creëer je perfecte sound system, getuned door experts etc. etc.) en is de prijs van een product gelijk aan een mini hifiset.

Dan snap ik de kritiek best, het mist vermogen en volume om een volledig bereik te garanderen.
DamirB @Verwijderd2 september 2022 23:26
Wat? Zat mensen kopeneen Sonos systeem om muziek te luisteren. Tuurlijk ook stukje film. En ik zeg normaal volume, niet achtergrond volume.
Verwijderd @DamirB3 september 2022 09:55
Die kopen niet deze instapserie van Sonos. Deze serie is bedoeld als verbetering van je tv geluid.
JaPPa03 @Verwijderd3 september 2022 11:18
Als hij te koppelen is met twee Play One speakers in stereo en zo 2.1 kan krijgen zonder draden, dan is het zeker interessant voor instap gebruikers die muziek luisteren. Of zelfs combineren met een enkele Play One kan interessant zijn. Door het pairen met een sub (neem aan ook deze mini) worden de lagere frequenties weggehaald van de normale speaker waardoor die in samenwerking met de sub beter klinkt. Erg interessant om op te merken hoe ze die samenwerking doen.
DamirB @Verwijderd3 september 2022 11:33
Ter aanvulling van wel
schwa293 @Verwijderd5 september 2022 17:54
Nee hoor. Deze speaker is ongeveer 8 inch in diameter, en ongeveer 12 inch hoog. 2 x 6,5 drivers zoals de kef kc62 passen daar makkelijk in!
neos1991 2 september 2022 20:56
Ik hoop vooral dat hij net zo goed is! De sub nu is belachelijk duur maar wat een geluid!
SpazzII @neos19912 september 2022 21:04
Je zou denken dat het kleinere pakket niet hetzelfde geluid kan produceren als zijn grotere broer en als dat wel zo is verantwoort dat een nog veel hoger prijskaartje dan de sub.
Eldunari @neos19913 september 2022 08:31
Waarmee vergelijk je de Sonos sub nu? Het ecosysteem van Sonos werkt heel goed, maar je betaald er dik voor. Als je de Sonos sub vergelijkt met actieve subwoofers van dezelfde prijsklasse, dan is de geluidskwaliteit en de diepte niet bepaald indrukwekkend.
Die systemen zullen wel wat meer draadjes e.d. nodig hebben.
Datzelfde geldt voor de hele Sonos lijn.
Een losse stereo (of surround) versterker met bedrade speakers voor hetzelfde geld zal veel beter klinken. Het netjes wegwerken van kabels, de extra ruimte die je nodig hebt etc. kunnen dat niet de moeite waar maken.

Zo hebben wij in de keuken heos speakers (vergelijkbaar met Sonos kwa gebruik en installatie)
Terwijl we in de woonkamer een audiorack vol met apparaten hebben en bedrade speakers.

De Sonos sub is dus geen slecht product, maar als je het alleen op audio kwaliteit beoordeeld, is het op zijn best een middenklasse subwoofer.
Zebby 2 september 2022 20:29
Het zal me vooral om de prijs gaan, ik vind het wat pijnlijk dat de huidige sub praktisch net zo duur is als de Arc soundbar. Ben benieuwd naar de prestaties en doelgroep/locatie die ze in gedachte hebben.
Exxus 2 september 2022 21:09
Ik ben benieuwd of het straks zinvol is om ipv de reguliere sub, 2x een sub mini aan te sluiten. Ja, 2x regulier schijnt helemaal
Top te zijn, maar 2 kleintjes door de ruimte lijkt mij een mooi voordeel :)
JoeBlack2k 2 september 2022 22:08
Ik ben benieuwd naar de prijs en de reviews! Het ziet er iig wel mooi uit!
Verwijderd 2 september 2022 22:26
Prijs en reviews afwachten, kan een mooie toevoeging zijn. De huidige sub vind ik te duur voor mijn gebruik.
Fyrus 2 september 2022 23:26
Op de pagina van WinFuture staat de sub mini duidelijk groter afgebeeld dan de one speaker?
CzMichiel 2 september 2022 23:53
Ik koop dit zonder review voor mijn set sl ones bij mijn bureau.
Verwijderd 3 september 2022 09:57
Alles onder de 25 inch is een tweeter ;)
Arrogant @Verwijderd3 september 2022 12:40
Yay, m’n laptop is een tweeter! :+
Heisenbug 2 september 2022 22:43
Instant buy voor mij. Komt naast de Ray te staan.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.