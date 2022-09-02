Afbeeldingen tonen Sonos Sub Mini

Er zijn afbeeldingen verschenen van de Sonos Sub Mini, een kleine subwoofer die het audiomerk op de markt zou willen brengen. Er gingen al eerder geruchten over het apparaat, dat voor het einde van het jaar zou moeten verschijnen.

WinFuture publiceert de afbeeldingen, maar heeft geen specs of details. Wel weet de site dat Sonos met bundels gaat komen met diverse andere producten, zoals de One, Beam en Ray. De mini-subwoofer zou daar dan bij komen in een totaalprijs.

Sonos zei zelf al tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers dat het de release van een product had uitgesteld van september naar uiterlijk december. Vermoedelijk ging het daarbij om de Sub Mini. De financieel directeur zei toen. ""In het licht van een economie die wat tegenzit (...) en voortdurende beperkingen in leveringen, verwachten we een uitdagend komend kwartaal. Daarom hebben we besloten een productrelease uit te stellen naar het volgende kwartaal. Dit zou een betere releasetiming geven."

De afbeeldingen tonen een apparaat dat in formaat overeen komt met de One-speaker. Het design lijkt ook op de mock-up die The Verge enige tijd geleden heeft gepubliceerd. Er zijn geen details over specs of prijzen van het apparaat.