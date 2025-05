LG kondigt nieuwe soundbars aan voor 2023

LG kondigt zijn soundbar-line-up aan voor volgend jaar. De fabrikant toont de nieuwe modellen in detail op CES 2023, maar komt alvast met enkele nieuwe features waar deze soundbars mee worden uitgerust.

De nieuwe soundbars krijgen een functie die LG WOWCAST noemt. Hiermee kunnen soundbars draadloos verbonden worden met televisies van LG. Het is niet duidelijk of de soundbars deze functionaliteit ook voor andere televisies gaan ondersteunen.

Verder worden de soundbars uitgerust met AI Sound Pro van LG. Deze functie herkent wat voor een content er wordt afgespeeld en stemt de instellingen vervolgens automatisch af op het type content. Op die manier zou je niet zelf hoeven te wisselen tussen bijvoorbeeld een profiel voor gaming of voor het kijken van een film. Voor gaming is er ook pass-through mogelijk op 4K-resolutie op 120Hz en de soundbar ondersteunen hierbij VRR.

LG toont ook de eerste beelden van een van de soundbars: de LG SE6. Dit is een soundbar met een compacte vormfactor. Ook is een lange soundbar voor onder een televisie onderdeel van de line-up. Tijdens CES 2023 wil LG meer bekendmaken over line-up en release van de nieuwe soundbars.