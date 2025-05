Bose Smart Soundbar 600 met twee naar boven gerichte speakers kost 550 euro

Bose heeft de Smart Soundbar 600 onthuld. Deze soundbar is een goedkopere versie van de Smart Soundbar 900 en heeft twee luidsprekers minder. Het apparaat heeft wel twee naar boven gerichte speakers voor Dolby Atmos-ondersteuning.

De Smart Soundbar 600 heeft vijf speakers, waaronder een centrale tweeter en twee zijdelings gerichte speakers. Met de twee naar boven gerichte speakers ondersteunt de soundbar Dolby Atmos en TrueSpace, net als de Smart Soundbar 900. Bij TrueSpace mixt de soundbar stereo- en 5.1-input zodanig dat ze 'een vergelijkbare ruimtelijkheid' hebben als Atmos, zo stelt Bose.

De soundbar kan met HDMI-eARC of een optische kabel aangesloten worden en ondersteunt wifi, bluetooth, Chromecast, Spotify Connect en Apple AirPlay 2. Het apparaat kan ook overweg met Google Assistent en Amazon Alexa. De soundbar is compatibel met andere Bose-speakers, om zo bijvoorbeeld achterspeakers of een basspeaker toe te voegen. De soundbar kan ook met de Bose Music-app worden bediend.

De Smart Soundbar 600 is 5,61cm hoog, 10,39cm diep en 69cm lang. De behuizing is zwart en heeft een metalen rooster. Boses nieuwe soundbar is vanaf 24 oktober verkrijgbaar voor 550 euro.