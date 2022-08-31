TP Vision toont Philips-oled-tv's met geïntegreerde soundbars en hoge helderheid

TP Vision brengt in de komende maand twee nieuwe oledtelevisies uit, te weten het nieuwe topmodel OLED+937 en de iets daaronder gepositioneerde OLED+907. Beide modellen zijn voorzien van geïntegreerde geluidssystemen van Bowers & Wilkins en halen op papier een hoge helderheid.

Volgens TP Vision bevat de OLED+937 net als zijn voorganger, de OLED+936, een geluidsmodule die tevens dienst doet als voet. De nieuwe versie zou verbeterd zijn en bijvoorbeeld zijwaarts gerichte luidsprekers combineren met een 5.1.2-surroundervaring en een vermogen van 95W. Dit model komt uit in 65 en 77 inch, al krijgt alleen de 65"-versie de beschikking over het OLED EX-paneel. Dat moet leiden tot een piekhelderheid van 1300cd/m². Voor oled-tv's op basis van de witte oledtechnologie van LG Display is dat een relatief hoge helderheid. Voor specifiek dit model maakt TP Vision melding van een nieuwe afstandsbediening met zilveren afwerking, een met leer beklede achterkant en beweginggestuurde achtergrondverlichting.

Philips oled
Philips OLED+937

Daarnaast komt de fabrikant met de Philips OLED+907. Deze wordt iets onder de OLED+937 gepositioneerd en heeft als grootste verschil een meer in het ontwerp van de televisiebehuizing geïntegreerde soundbar, direct onder het paneel. Dit betreft eveneens een geluidsysteem van Bowers & Wilkins, al gaat het hier om een 3.1-systeem met een vermogen van 80W. Dit model komt beschikbaar in 48, 55 en 65 inch. Het lijkt erop dat alleen de 55"- en 65"-versie over het EX-paneel zullen beschikken, omdat TP Vision alleen hierbij over 1300cd/m² spreekt. Daarbij noemt de fabrikant ook de aanwezigheid van een koellichaam, wat mede moet bijdragen aan het halen van deze hoge helderheid.

Beide televisies beschikken over de zesde generatie van de P5-processor; alleen de 48"-versie van de 907 moet het zonder deze nieuwste chip stellen. Naast een aantal AI-functies maakt deze processor een 'geavanceerde hdr-feature' mogelijk waarbij de hdr-prestaties worden geoptimaliseerd door de tonemapping van de content frame tot frame te laten plaatsvinden, in plaats van dat te doen op basis van een gemiddelde van scène tot scène.

Het is niet duidelijk hoeveel HDMI 2.1-aansluitingen de tv's hebben. Een volwaardige 4k120-ervaring lijkt nog steeds niet helemaal mogelijk. Bij de 907 meldt de fabrikant namelijk dat 4k120 met een variable refresh rate alleen in volledige resolutie kan als wordt gekozen voor de monitormodus. Vermoedelijk geldt dat ook voor de 937. Ook is onduidelijk of 4k120 inclusief de weergave van Dolby Vision mogelijk is.

Philips oled
Philips OLED+907

De Ambilight-feature is bij beide modellen verbeterd. Daarbij worden de leds aan de achterkant van de televisie niet meer in groepen ingedeeld, maar kan elke aanwezige led individueel worden aangestuurd. Dat moet onder meer leiden tot een betere gelijkenis tussen hetgeen op de muur wordt geprojecteerd en de kleuren en het beeld op de televisiescherm. De 937 heeft vierzijdig Ambilight, terwijl de 907 op dat vlak wat traditioneler is door het gebrek aan leds aan de onderzijde.

De Philips OLED+937 zal in september beschikbaar komen in 65 en 77 inch voor een adviesprijs van respectievelijk 3499 en 4799 euro. De OLED+907 komt in dezelfde maand uit; het 48"-, 55"- en 65"-exemplaar krijgt een adviesprijs van respectievelijk 1699, 1999 en 2999 euro.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 31-08-2022 15:44 53

31-08-2022 • 15:44

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Reacties (53)

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tomsch86 2 september 2022 13:00
Ze moeten eens stoppen met het integreren van die nutteloze soundbars.
ManiacsHouse 31 augustus 2022 15:59
Geïntegreerde soundbars. Da's bijzonder. Vroegûh had de beetje gemiddelde tv gewoon uit zichzelf een prima geluid. :O
musje83 @ManiacsHouse31 augustus 2022 16:29
Geluid bestaat uit geluidsgolven en om geluidsgolven te maken heb je lucht nodig en iets om die lucht fysiek te verplaatsen (speakers). Dat kost ruimte ('volume') en laat dat nou net niet aanwezig zijn bij moderne TV's. Oude TV's konden prima wat ruimte in die enorme kast reserveren voor een paar leuke speakers en de ruimte als klankkast, maar anno 2022 dus niet meer.

Maar goed: geïntegreerde soundbars 'booo'. Bied ze dan optioneel aan (los verkrijgbaar, klikbaar als module of iets dergelijks) want ik vind het ondingen qua geluid. kan ik nog kiezen ze weg te laten.
fapkonijntje @musje8331 augustus 2022 17:31
TP Vision deed dat ook altijd, van hun modellen met soundbar was er altijd een zonder. Al mis ik die bij deze high end modellen wel een beetje nog.
treative @musje8331 augustus 2022 18:04
Anno 2022 gebruiken we DSP's in soundbars om met kleine speakers in een kleine klankkast toch nog wat vol geluid te creëren. Als ze dit ook net zo goed in de TV's zouden toepassen heb je geen soundbar nodig.
loki504 @treative31 augustus 2022 19:17
Maar heb je de breedte van een beetje soundbar gezien? No way dat je dat ding dan nog strak aan de muur kan hangen.
treative @loki50431 augustus 2022 20:18
Als de onbenutte volume in de TV goed wordt benut kom je een heel eind.
beerse @musje8331 augustus 2022 20:46
Mijn 'platte' philips tv uit 2008 (pricewatch: Philips Cineos 42PFL9603D Zwart) heeft overigens nog steeds een heel goed geluid. Okee, ze is niet de dunste maar een paar jaar geleden kon ik geen tv vinden met een dergelijk geluid zonder dat daar een extra geluidsinstallatie bij moet.

Wat mij betreft moet een tv boven de middenklasse ook klasse geluid leveren, in ieder geval stereo of 2.1 en een behoorlijke bandbreedte. Tegenwoordig is het veel te vaak van dat geknepen en opgepompte geluid wat uit zo'n tv komt. Dat ze hier nu een soundbar mee leveren of vertellen dat de dikkere onderrand een geïntergreerde soundbar is maakt mij niet uit. Wel zou het allemaal met 1 afstandsbediening en 1 (stand-by) voeding toe moeten kunnen.
Fireshade @musje831 september 2022 14:40
Maar goed: geïntegreerde soundbars 'booo'. Bied ze dan optioneel aan (los verkrijgbaar, klikbaar als module of iets dergelijks) want ik vind het ondingen qua geluid. kan ik nog kiezen ze weg te laten.
Je doet alsof ze altijd vast zitten aan de Philips tv's. TPV heeft een boel andere modellen zonder soundbars - volgens mij weet je dat ook :P
Dat ze modellen met geintegreerde soundbars van B&W aanbieden laat zien dat er dus wel degelijk een markt voor bestaat; significant genoeg om ze jarenlang steeds uit te brengen. Dit zijn tv's voor mensen die zonder gedoe een all-in-one product uit de doos willen met goed geluid (ja die B&W soundbar is best goed voor algemene content). Uiteraard wil niet iedereen dat, maar die kunnen zat andere modellen kopen.
GuiltyNL @ManiacsHouse31 augustus 2022 16:01
Maar geen 5.2.1 soundbar met Dolby Atmos ondersteuning, of wel?
HenkEisDS @GuiltyNL31 augustus 2022 16:29
*5.1.2-surroundervaring

Marketinggelul voor 'we hebben 5 speakers op een rijtje gezet en die domme consument heeft toch niet door hij geen backspeakers en echte subwoofers krijgt'.

Over Dolby Atmos, ook dat is imho echt marketinggelul tenzij je een serieuze speakersetup hebt. Dat zegt meer over het aantal kanalen die je als filmmaker kunt meesturen. Dus een TV met ingebouwde speakers kan hier weinig mee, behalve de 2/3/4 meest geschikte kanalen gebruiken voor de locatie van de speakers.
fapkonijntje @HenkEisDS31 augustus 2022 17:32
Deze soundbar is dus uit te breiden met rear speakers die DTS Play-Fi ondersteunen en dan heb je wel 5.1. Of zelfs 7.1 want de zijspeakers op de soundbar doen al de zijkanalen.
Jeroenneman @fapkonijntje31 augustus 2022 17:58
Dat is wel weer interessant, want dat is precies wat je als consument zou willen.

Speakers in de TV integreren met twee losse draadloze achterspeakers en een losse subwoofer.
i-chat @Jeroenneman31 augustus 2022 18:25
Dat is de setup die ik heb momenteel maar mijn philips soundbar is helaas geen onderdeel van de tv kortom in de tv zitten waardeloze speakertjes die ik nooi gebruik en de firmware van de tv forceert dus ook niet het gebruik van de soundbar in enkele gevallen wil dat dus soms ineens niet meer werken
Wel moet ik zeggen dat een losse vrij te platsen soundbar wel voordeel heeft voor mn geluid. In de voet zit hij dtrak onder je tv die serup heb ik geprobeerd maar viel tegen

Nu hang de tv aan een muurbeugel ongeveer 40cm boven het meubel waar ie eerst op stond de soundbar nog steeds op het meubel

Mijn geluid voelt in ieder geval minder ‘opgesloten’ en ‘een stuk ruimtelijker’

Ik zou dus nog steeds liever voor een arc of toslink kabeltje gaan of misschien nóg iets anders maar wel graag de betere integratie

[Reactie gewijzigd door i-chat op 23 juli 2024 01:14]

fapkonijntje @ManiacsHouse31 augustus 2022 16:25
Geïntegreerde soundbars. Da's bijzonder. Vroegûh had de beetje gemiddelde tv gewoon uit zichzelf een prima geluid. :O
Nee, dat hadden ze niet.
Yamaki @fapkonijntje31 augustus 2022 17:58
Ik had in 1987 een Loewe ART1 en die had een behoorlijk geluid. Speciaal daarvoor gekozen.
Nu kijk ik nog naar een oud type LCD Toshiba 32WL58P. Deze heeft zeer goede Onkyo speakers. Tevens is er een subwoofer uitgang aanwezig, waarop ik een Magnat subwoofer heb aangesloten. In de instellingen kan je aangeven dat deze is aangesloten en dan gaat het laag niet meer langs de Onkyo's. De gehele geluidsbalans is goed te noemen. Mooie heldere stemmen, muziek weergave en een volwaardige laagweergave. Geen top HiFi en geen meerkanaals maar daar heb ik voor een TV geen behoefte aan.
fapkonijntje @Yamaki31 augustus 2022 19:07
Maar dat zijn dus TVs die verkocht zijn met als USP een goed geluidssysteem en dat ging absoluut niet op voor alle TVs. Precies hoe het nu hier is met het TP Vision aanbod.

De oorspronkelijke stelling was dat een gemiddelde TV goed geluid had en dat was absoluut niet zo.
Dancing_Animal @fapkonijntje31 augustus 2022 16:28
Dat hadden ze wel.
Madshark @fapkonijntje31 augustus 2022 17:17
Zeker wel, het is alleen heel erg lang geleden.
Vroeger had ik een loeizware inbreker proof Philips Matchline 85cm CRT TV bakbeest, met 5 speakers, 2 weg hoog+mid aan iedere kant, front facing uiteraard, en een 8 of 10" woofer aan de achterzijde.
Al is het logisch dat zulke constructies niet meer mogelijk zijn in de tijd van platte TV's met minimale randen.
fapkonijntje @Madshark31 augustus 2022 19:08
Dat waren niet de gemiddelde TVs waar onze voorganger 't over had.
k995 @ManiacsHouse31 augustus 2022 18:11
Duh, Omdat vroeger die niet 1 cm dik waren en voor speakers heb je normaal volume nodig.
Emos @ManiacsHouse31 augustus 2022 18:35
Vroeger waren de tv's ook groter en dikker en konden er goede boxen in geplaatst worden. Vroeger.
GuiltyNL 31 augustus 2022 15:54
Man man man, wat baal ik enorm! De 937 stond op mijn wensenlijst en ik keek uit naar de dag van vandaag. Waar de 936 ook in 55" te krijgen was, is de 937 dat dus niet meer. Alleen twee joekels van formaten 65 en 77" zijn nog maar te krijgen van dit topmodel. En de 77" heeft dan niet eens een EX paneel.

En waarom in hemelsnaam? Hoeveel moeite is het om dit model ook in 55" uit te brengen, aangezien het paneel gedeeld wordt met de 907 die wél in 55" uitkomt.

65" past niet op onze muur. :(

En de 907 heeft niet de soundbar die ik zocht én mist vierzijdig Ambilight.

Ligt dat nou aan mij, of is dit een misser? Hoe dan ook, voor mij is het echt een anti-climax. Zo verheugd op deze TV, maar het gaat 'm dus niet opeens niet meer worden.

[Reactie gewijzigd door GuiltyNL op 23 juli 2024 01:14]

fapkonijntje @GuiltyNL31 augustus 2022 16:16
Ik heb ook lang gezocht naar zo'n TV met ingebouwde soundbar, maar 't werd 'm toch echt allemaal net niet. Uiteindelijk gewoon een normale TV met vierzijdig Ambilight en een soundbar erbij genomen. Zo is deze generatie een 55PML9507 met miniled met vierzijdig ambilight, zonder soundbar. Hang je er zelf wat goeds onder. Zo goed zijn die ingebouwde bars bij die TP Vision TV's toch ook weer niet.
GuiltyNL @fapkonijntje31 augustus 2022 16:21
Ik vond het voor ons een mooie combinatie met acceptabele compromissen. Dus ik ga weer even zoeken nu. De 55PML9507 is bijna twee keer zo dik als een OLED variant en in onze kamer is het zo dat je er op andere plekken in de woonkamer ook tegenaan kijkt aan de zijkant.

Nu komt Ambilight al wat meer van de muur af, maar om dan ook nog eens een TV op te hangen die geen OLED is én 4 cm dikker, ik weet het niet.
batteries4ever @GuiltyNL31 augustus 2022 19:36
Tja... het zit wel eens tegen in het leven. Ik kan het niet goed inschatten zo vanaf de foto, maar het lijkt me dat de 937 als je hem ophangt dan:
1) is dat ding een redelijk stuk van de muur vandaan, wat dus in jouw geval niet mooi is. Ik heb zelf een LG G series dus ik begrijp je idee daar.
2) is de Ambilight leuk, maar wordt bij ophangen ook weer verprutst door die soundbar die er een stukje onder hangt en dus een zwarte vlek in je Ambilight achtergrond vormt.
Ironisch genoeg zou de 907, als je de onderste Ambilight onder de soundbar zou plaatsen daar veel minder last van hebben! Maar ja die heeft maar 3-zijdig Ambilight.

Mijn suggestie zou zijn voor de 907 te gaan, als het dan helemaal moet nog wat Hue lampen eronder, maar dat is ook weer een gedoe.
J.E. Weinor @GuiltyNL31 augustus 2022 16:49
Ik zie een ware opvolger van de 903 uit 2018 wegens de volledig geïntrigeerde soundbar en niet zoals die uitstekende soundbar uitsteeksels, en aan de muur hangend geen gezicht, maar smaken verschillen nu eenmaal.
Atmos zal ook wel niet aanwezig zijn bij de 907.
Vraag mij af of er verbeteringen zijn wegens geluid met de 55 en 65 inch 907 tegenover de 903 en ook een subwoofer aansluiting heeft wat bij de 903 ontbreekt om het geluid wat hoger te brengen.

Verdere specificatie tot nu toe met de 709 zie ik al verbeteringen ten opzichte van de 903 dat er geen ambilight vierzijdig is is niet erg terwijl het wel aan toegevoegd had kunnen worden uit het top segment.
Madshark @GuiltyNL31 augustus 2022 16:59
Ik zou zeggen, ga eens in een winkel luisteren naar een Sony (QD/)Oled met acoustic surface.
Dit klinkt stukken beter dan iedere geïntegreerde sound(bar) oplossing van de meeste TV's.
Je mist dan wel de Ambilight, wat overigens meer een gimmick is dan nuttig, je ver***** eigenlijk alleen maar je contrast ratio van je OLED ermee. Was zelf in het begin ook erg enthousiast daarover, maar tegenwoordig staat het altijd uit, kijkt veel prettiger bij HDR films met donkere scènes.
Hiernaast krijg je ook een betere TV voor terug dat uitblinkt in film weergaven, Sony's zijn heer en meester in het beperken van judder in 24fps content.
GuiltyNL @Madshark31 augustus 2022 17:37
Ik heb een Sony gehad eentje met de speakers in het scherm, maar Sony heeft geen Timeshift en dat is iets dat wij heel erg waarderen binnen ons gezin.
MrVegeta @Madshark31 augustus 2022 18:29
Net de A90J geïnstalleerd thuis. Erg onder de indruk van het geluid.
sheepdog 31 augustus 2022 16:01
Geen fan van TP Vision (vanwege de software vooral) maar Ambilight blijft wel tof. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat het patent daarvan dit jaar verloopt? Zou mooi zijn als andere merken het ook gaan toepassen.
skaars @sheepdog31 augustus 2022 16:40
Ja een snelle LG met Ambilight, een normale AB en goed geluid zou ik direct kopen.
eelco74 @sheepdog31 augustus 2022 19:29
Wij zijn inmiddels ruim 1,5 jaar in het bezit van een 48oled935. En tot op heden hebben we geen enkel probleem ervaren. In het begin zat er een bug in dat de subwoofer “vergeten” werd, maar dat werd vlot verholpen.

In het begin van hun android periode wilde het allemaal niet zo vlotten, maar dat zag je bij Sony ook. Sinds een jaar of lijken ze het goed onder controle te hebben. En vergeet niet dat de klagers online klagen, maar de tevredenen je nauwelijks hoort.
beerse @sheepdog31 augustus 2022 20:50
Er zijn berichten dat er met (hue?) verlichting ook op andere tv-s iets van ambilight geregeld kan worden. Dat mag dan geen ambilight heten maar het schijnt wel te werken.
skaars 31 augustus 2022 16:13
Prachtige TV, je zou hem alleen al niet kopen door de extreem lelijke en dom gedesignde afstandsbediening.
Vinnie2k @skaars31 augustus 2022 16:19
Lol, heb de ab even opgezocht en inderdaad wat een gedrocht is dat zeg.

Gelukkig gebruik ik de ab van de TV eigenlijk vrij zelden, maar dit zou zelfs mij laten twijfelen of ik dit wel zou willen.
sjongenelen 31 augustus 2022 15:51
Hebben ze al een nieuwe afstandsbediening? Die van mijn oled 2021 is echt verschrikkelijk stom designed.
Edit: en zal ik niet weer kopen, puur vanwege a.b.

[Reactie gewijzigd door sjongenelen op 23 juli 2024 01:14]

Racing-Paradise @sjongenelen31 augustus 2022 16:38
Is voor mij ook de reden geweest om voor een andere TV met een veel intuïtievere afstandsbediening te gaan. Best bijzonder hoe bepalend de afstandsbediening is voor de gebruikservaring!
TerminalNL @sjongenelen31 augustus 2022 18:09
Nou is het voor mij geen dealbreaker geweest, maar inderdaad wat een brak ding.

Vooral het gemis van een qwerty toetsenbord, of die optie via de app, is knap beroerd. Vooral als je apps hebt die inloggen via de browser niet ondersteund.
sjongenelen @TerminalNL31 augustus 2022 18:16
Oh daar gebruik ik gewoon Android tv remote app voor. Maar is wel maar heel soms
fapkonijntje 31 augustus 2022 16:09
Het is niet duidelijk hoeveel HDMI 2.1-aansluitingen de tv's hebben. Een volwaardige 4k120-ervaring lijkt nog steeds niet helemaal mogelijk. Bij de 907 meldt de fabrikant namelijk dat 4k120 met een variable refresh rate alleen in volledige resolutie kan als wordt gekozen voor de monitormodus. Vermoedelijk geldt dat ook voor de 937. Ook is onduidelijk of 4k120 inclusief de weergave van Dolby Vision mogelijk is.
Monitor mode en HDR gaan niet samen, dus al die apparaten kunnen of VRR of HDR, niet tegelijk. Zodra ze 't wel tegelijk doen werkt 't niet. Maar dat komt bij specifiek deze toestellen (net als bij de 936) niet door de Mediatek chip, maar door een custom chip die TP Vision gebruikt voor beeldverwerking op deze high-end modellen. Deze modellen leveren daadwerkelijk wel iets unieks qua beeldkwaliteit daardoor.

Andere TV's zoals de OLED807 bevatten niet deze extra chip en zouden in theorie ooit VRR+HDR+120hz+4k moeten kunnen. Als ze het niet nu al doen.

Deze TV's zijn op dezelfde basis gebouwd als de 6 serie, uit 2021 met dezelfde Mediatek chip en hebben dus ook maar twee HDMI2.1 poorten.

Ik zat zelf erg op de 75PML9507 te wachten. De twee HDMI2.1 poorten kan ik nog wel mee leven, maar ik wil wel echt VRR met HDR met 120hz op 4k. Daar is alleen nog steeds geen nieuws over.

Uitgebreide specs staan hier.
AstaVista 31 augustus 2022 18:50
Hoe zit het met de software tegenwoordig bij Philips toestellen? Ik ben in de markt voor een 65 inch Oled tv en ik twijfel sterk tussen de C1 reeks van LG of de Philips 806.
eelco74 @AstaVista31 augustus 2022 19:31
Wij zijn inmiddels ruim 1,5 jaar in het bezit van een 48oled935. En tot op heden hebben we geen enkel probleem ervaren. In het begin zat er een bug in dat de subwoofer “vergeten” werd, maar dat werd vlot verholpen.
AstaVista @eelco7431 augustus 2022 19:56
Heb je externe apparaten aangesloten, gebruik je de E ARC poort? Vanwege de Ambilight wil ik Philips wel een kans geven, maar dan moet de software wel op punt staan.
eelco74 @AstaVista31 augustus 2022 21:26
Ja ik heb een uitgbreide home cinema (marantz av8802A/ud8005) er aan hangen en een xbox one en nintendo switch. Earc het ondersteund de 935 niet, net als de marantz. Maar low latency/game mode werkt prima, ondanks dat het een hdmi 2.0 aansluiting is.
Von Henkel 31 augustus 2022 20:03
Helaas, ik had gehoopt op een kleiner 42 inch toestel, maar hun zetten in op de grotere televisies.
Dit is een gemiste kans.
MrSunsp0t 31 augustus 2022 21:44
Ik heb de 48 inch 907 uitvoering al binnen gehad in onze winkel 3 weken geleden. Zeer mooi afgewerkt. Mooi is ook de smalle metalen voet die draaibaar is.

Ik zit ook al een tijd te hopen op een 42" OLED van Philips maar hier is nog geen sprake van helaas.

[Reactie gewijzigd door MrSunsp0t op 23 juli 2024 01:14]


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