TP Vision toont Philips-oled-tv's met geïntegreerde soundbars en hoge helderheid

TP Vision brengt in de komende maand twee nieuwe oledtelevisies uit, te weten het nieuwe topmodel OLED+937 en de iets daaronder gepositioneerde OLED+907. Beide modellen zijn voorzien van geïntegreerde geluidssystemen van Bowers & Wilkins en halen op papier een hoge helderheid.

Volgens TP Vision bevat de OLED+937 net als zijn voorganger, de OLED+936, een geluidsmodule die tevens dienst doet als voet. De nieuwe versie zou verbeterd zijn en bijvoorbeeld zijwaarts gerichte luidsprekers combineren met een 5.1.2-surroundervaring en een vermogen van 95W. Dit model komt uit in 65 en 77 inch, al krijgt alleen de 65"-versie de beschikking over het OLED EX-paneel. Dat moet leiden tot een piekhelderheid van 1300cd/m². Voor oled-tv's op basis van de witte oledtechnologie van LG Display is dat een relatief hoge helderheid. Voor specifiek dit model maakt TP Vision melding van een nieuwe afstandsbediening met zilveren afwerking, een met leer beklede achterkant en beweginggestuurde achtergrondverlichting.

Philips OLED+937

Daarnaast komt de fabrikant met de Philips OLED+907. Deze wordt iets onder de OLED+937 gepositioneerd en heeft als grootste verschil een meer in het ontwerp van de televisiebehuizing geïntegreerde soundbar, direct onder het paneel. Dit betreft eveneens een geluidsysteem van Bowers & Wilkins, al gaat het hier om een 3.1-systeem met een vermogen van 80W. Dit model komt beschikbaar in 48, 55 en 65 inch. Het lijkt erop dat alleen de 55"- en 65"-versie over het EX-paneel zullen beschikken, omdat TP Vision alleen hierbij over 1300cd/m² spreekt. Daarbij noemt de fabrikant ook de aanwezigheid van een koellichaam, wat mede moet bijdragen aan het halen van deze hoge helderheid.

Beide televisies beschikken over de zesde generatie van de P5-processor; alleen de 48"-versie van de 907 moet het zonder deze nieuwste chip stellen. Naast een aantal AI-functies maakt deze processor een 'geavanceerde hdr-feature' mogelijk waarbij de hdr-prestaties worden geoptimaliseerd door de tonemapping van de content frame tot frame te laten plaatsvinden, in plaats van dat te doen op basis van een gemiddelde van scène tot scène.

Het is niet duidelijk hoeveel HDMI 2.1-aansluitingen de tv's hebben. Een volwaardige 4k120-ervaring lijkt nog steeds niet helemaal mogelijk. Bij de 907 meldt de fabrikant namelijk dat 4k120 met een variable refresh rate alleen in volledige resolutie kan als wordt gekozen voor de monitormodus. Vermoedelijk geldt dat ook voor de 937. Ook is onduidelijk of 4k120 inclusief de weergave van Dolby Vision mogelijk is.

Philips OLED+907

De Ambilight-feature is bij beide modellen verbeterd. Daarbij worden de leds aan de achterkant van de televisie niet meer in groepen ingedeeld, maar kan elke aanwezige led individueel worden aangestuurd. Dat moet onder meer leiden tot een betere gelijkenis tussen hetgeen op de muur wordt geprojecteerd en de kleuren en het beeld op de televisiescherm. De 937 heeft vierzijdig Ambilight, terwijl de 907 op dat vlak wat traditioneler is door het gebrek aan leds aan de onderzijde.

De Philips OLED+937 zal in september beschikbaar komen in 65 en 77 inch voor een adviesprijs van respectievelijk 3499 en 4799 euro. De OLED+907 komt in dezelfde maand uit; het 48"-, 55"- en 65"-exemplaar krijgt een adviesprijs van respectievelijk 1699, 1999 en 2999 euro.