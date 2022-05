Vier jaar geleden introduceerde Philips voor het eerst een televisie waarvan het audiosysteem werd geleverd door het Engelse Bowers & Wilkins. Het was niet de eerste keer dat een televisiefabrikant de samenwerking aanging met een hifimerk. Zo waren er al eerder LG-televisies te koop die gebruikmaakten van Harman Kardon-luidsprekers. Daaraan kwam een einde toen concurrent Samsung in 2017 in bezit kwam van het merk.

Dit jaar zijn er weer twee oledmodellen van Philips die uitgerust zijn met B&W-geluid. Het topmodel van de line-up, de OLED 986 geleverd met vloerstandaard, en het model daaronder, de OLED 936 die we in deze review bekijken. De 936 is verkrijgbaar in de maten 48", 55" en 65". Voor deze review hebben we de grootste beeldmaat getest.

Hij is voorzien van een 4k-oledpaneel afkomstig van LG Display en draait op Android TV 10 (Q) van Google. De meegeleverde afstandsbediening heeft achtergrondverlichting en is aan de achterkant afgewerkt met leer. Uiteraard is deze tv uitgerust met Ambilight, waarmee de muur achter het apparaat aan vier kanten wordt verlicht.

Al deze mooie features zijn helaas niet goedkoop; bij van het schrijven van deze review is de 48"-versie in de Pricewatch te vinden vanaf 1700 euro. De 55"-maat moet minimaal 2500 euro opbrengen en de door ons geteste 65"-variant wisselt voor 3150 euro van eigenaar.