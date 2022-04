Televisies met een oledpaneel bieden een prachtige beeldkwaliteit, maar hebben ook een paar duidelijke nadelen. Samsung produceert zeer veel oledpanelen, maar alleen in kleine maten voor in telefoons, tablets en laptops. Voor televisies biedt Samsung een alternatief in de vorm van de QLED-modellen, die een hogere helderheid kunnen leveren dan oledtelevisies. Dit zijn lcd-televisies die gebruikmaken van quantumdots en, in het geval van de Neo QLED-serie, een miniledbacklight.

In deze review bekijken we de 55"-versie van de Samsung Neo QLED QN85A, een iets goedkopere variant van de eerder door ons besproken QN95A. De QN85A is voorzien van een 4k-scherm met een antireflectiefilter. De miniledbacklight maakt volgens Samsung een helderheid van maximaal 1500cd/m² mogelijk, waardoor bij veel omgevingslicht een goed (hdr-)beeld mogelijk is. Ook voor gamers is dit model interessant, doordat 4k-beelden met maximaal 120fps kunnen worden weergegeven. Bovendien is er ondersteuning voor variabele framerates en kun je, met zwarte balken boven en onder, het beeld in de beeldverhoudingen 21:9 en 32:9 weergeven.

Volgens Samsung wordt het geluid van het 60W-luidsprekersysteem aangepast aan de plaats van objecten in beeld. Ook kunnen de luidsprekers in de tv samenwerken met een Q-Symphony-soundbar van Samsung. Het smart-tv-gedeelte draait op Samsungs eigen Tizen-besturingssysteem en hiermee kun je het beeld van je telefoon naast het televisiebeeld weergeven.

Samsung biedt voor zijn klanten een streamingdienst aan: TV Plus. Hierop zijn 38 kanalen met gratis content te bekijken. De door ons geteste 55"-versie is op het moment van schrijven te koop vanaf zo'n 1000 euro. Daarnaast zijn er grotere maten van 65, 75 en 85 inch. Deze moeten op het moment van schrijven respectievelijk 1350, 2750 en 4450 euro opbrengen.

De 55"-versie van de QN85A is daarmee zo'n 375 euro goedkoper dan de QN95A met dezelfde beeldmaat. Om die lagere prijs mogelijk te maken, levert de QN85A iets in aan helderheid, is het luidsprekersysteem wat minder uitgebreid en mist de tv de externe One Connect Box, die de QN95A wél heeft.