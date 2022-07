Het is weer zover: de zomer is begonnen! En met de zomer komt een terugkomende ervaring voor velen van ons: het licht in de huiskamer is eigenlijk te helder om prettig tv te kijken. Samsungs topmodel uit de 4k-range, de Samsung Neo QLED QN95B, biedt dan wellicht een oplossing. Deze tv belooft een hoge lichtopbrengst en een hoog contrast, dankzij een verbeterde miniledbacklight, een groot kleurbereik, uitgebreide gamingfeatures en een uitgebreid geluidssysteem.

De Samsung Neo QLED QN95B is een doorontwikkelde versie van de Samsung Neo QLED QN95A van vorig jaar. Veel specificaties komen overeen en ook het nieuwe model maakt gebruik van een externe One Connect Box. Wel zijn er belangrijke features bijgekomen, zoals ondersteuning voor Bluetooth 5.2 en Dolby Atmos. Ook zijn er grote veranderingen aangebracht in het design van de voet en de achterkant.

De QN95B is beschikbaar in meerdere formaten. Voor deze review kijken we naar het 55"-model, maar de tv is ook verkrijgbaar in 65", 75" en 85". De adviesprijzen zijn wel pittig, variërend van 2699 euro voor het 55"-model tot 5999 euro voor de 85"-versie. Gelukkig zien we in de Pricewatch lagere vanafprijzen: 1800 euro voor het 55"-model en 4360 euro voor de 85"-versie op het moment van publicatie. Dat is nog steeds veel geld, maar vergelijkbaar met de high-end (oled)televisies van de concurrentie. Samsung heeft dit jaar voor het eerst ook een oledtelevisie in zijn programma: de Samsung OLEDS95B, die gebruikmaakt van nieuwe QD-oledpanelen. Hoewel veel fabrikanten oled juist in de top van hun modelseries positioneren, plaatst Samsung de in deze review besproken QN95B juist boven de OLEDS95B. Die laatste hebben wij nog niet getest, maar daar hopen we snel verandering in te brengen.