Directeur en twee medeoprichters Xiaomi stappen op

De directeur Wang Xiang van Xiaomi is opgestapt, net als twee oprichters van het Chinese techbedrijf. Lu Weibing wordt de nieuwe directeur van het bedrijf. De wisseling in de top zou plaatsvinden vanwege tegenvallende resultaten in het afgelopen jaar.

Volgens een interne brief die is ingezien door de Financial Times, stapt directeur Wang Xiang per direct op. Daarnaast doen twee oprichters van Xiaomi, Hong Feng en Wang Chuan, een stap terug binnen het bedrijf. Zij bemoeien zich niet langer met operationele zaken binnen de techgigant.

Lu Weibing neemt het stokje over van Wang Xiang. Hij was de afgelopen drie jaar verantwoordelijk voor het merk Redmi, dat onder Xiaomi valt. In de interne brief staat ook dat Xiaomi zich momenteel in zwaar weer bevindt. Net als veel andere techbedrijven.

Daarmee wordt gedoeld op de tegenvallende resultaten van het bedrijf in het afgelopen jaar. De omzet van Xiaomi daalde in het derde kwartaal met bijna tien procent. Xiaomi heeft daarom ook een grote ontslagronde aangekondigd. De techgigant zou 10 procent van zijn medewerkers willen ontslaan.