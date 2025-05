Apple wordt aangeklaagd vanwege discriminatie in metingen Apple Watch

Apple wordt in de Verenigde Staten aangeklaagd vanwege discriminatie met de Apple Watch. Volgens de aanklager registreert de Saturatie-app in de smartwatch de hoeveelheid zuurstof in het bloed niet goed bij mensen met een donkere huidskleur.

De rechtszaak is ingediend in New York door Alex Morales, meldt Apple Insider. Morales claimt dat onderzoekers hebben aangetoond dat de Apple Watch minder goed de zuurstoflevels in het bloed kan meten bij mensen met een donkere huidskleur. Morales vindt dat Apple zijn klanten hier niet over heeft geïnformeerd en daarmee de wet overtreedt.

Het verkeerd doorgeven van zuurstofpercentages kan volgens Morales gevaarlijk zijn. Mensen kunnen goede waardes doorkrijgen via hun Apple Watch, terwijl deze niet in orde zijn. In de rechtszaak staat dat door de pandemie duidelijk is geworden dat de metingen door de Saturatie-app afwijken bij mensen met een donkere huidskleur.

Het is niet de eerste keer dat de Apple Watch niet goed meet. In 2015 kwam Apple in opspraak, omdat de hartslagmeter minder goed werkte bij mensen die een tatoeage op hun pols hebben. Apple bevestigde dit uiteindelijk en raadde mensen af om een Apple Watch te gebruiken als de drager op die plek een tatoeage heeft.