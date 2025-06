Apple Watch Series 8 en Ultra - Eindelijk verlost van de achilleshiel

Apple brengt dit najaar maar liefst drie nieuwe Apple Watches uit. Naast een betaalbare Watch SE en de mainstream Watch Series 8 is er voor het eerst een compleet nieuw model: de Apple Watch Ultra. Die laatste ziet er heel anders uit, is aanzienlijk duurder dan de andere Watches en is volgens Apple bedoeld voor avonturiers en ultrasporters. Ik heb in de afgelopen maand zowel de Watch Series 8 als de Ultra uitgebreid getest en gezocht naar het antwoord op de vraag welke Apple Watch nu eigenlijk de beste keuze is.

Zoals verwacht heeft Apple in september de Watch Series 8 geïntroduceerd, die de Series 7 van vorig jaar opvolgt en te koop is vanaf 499 euro. De Series 8 is uiterlijk identiek aan zijn voorganger, met precies hetzelfde scherm en gelijke accuduur. De Series 8 is voorzien van een nieuwe S8-soc, die weliswaar niet sneller is dan de S7-soc, maar wel een aantal nieuwe en verbeterde sensors ingebouwd heeft. Hierdoor heeft Apple crashdetectie en lichaamstemperatuurmeting aan de Watch Series 8 kunnen toevoegen.

Naast de Series 8 is er dus ook een nieuwe Watch SE, die het vorige budgetmodel uit 2020 opvolgt. De Watch SE Gen 2 is in Nederland te koop vanaf 299 euro, waarmee hij dus 200 euro goedkoper is dan de Series 8. De Watch SE gebruikt dezelfde processor als de duurdere Apple Watches, maar heeft een kleiner niet-always-onscherm met dikkere bezels dan de Series 8. Daarnaast mist de Watch SE de snellaadfunctie van de Series 8 en de mogelijkheid om ecg- en bloedzuurstofsaturatiemetingen uit te voeren.

Apple Watch Series 8 45mm (links) en Apple Watch Ultra

Echt nieuw is de Apple Watch Ultra, een horloge met een ander design, gericht op avonturiers: mensen die wandeltochten van verscheidene dagen door bossen of over bergen maken, langeafstandshardlopers, triatleten en fanatieke duikers. Voor dat publiek is het ontwerp aangepast, zodat het horloge niet alleen geschikt is om mee te duiken, maar vooral ook beter tegen een stootje kan. De Watch Ultra is ook flink groter dan alle Watches tot nu toe. Dat is gelukkig niet alleen uiterlijk vertoon, want Apple heeft het klokje voorzien van een grotere accu, waarmee de Ultra het volgens opgave véél langer uithoudt dan zijn kleinere broertjes. Alleen al om die laatste reden is de doelgroep waarschijnlijk aanzienlijk groter dan de avonturiers en sporters die Apple voor ogen heeft. Klein pijnpuntje: de Watch Ultra kost maar liefst 999 euro.

Voordat ik mijn bevindingen na ruim een maand testen met jullie deel, moet ik Android-gebruikers helaas direct teleurstellen. Net als voorgaande modellen werken ook alle nieuwe Apples Watches nog altijd uitsluitend samen met een iPhone.