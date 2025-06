Apple-patent beschrijft zweetsensor in Apple Watch

Apple heeft een patent aangevraagd bij het Amerikaans patentkantoor voor een 'transpiratiesensor' in de Apple Watch. De sensor zou in staat moeten zijn om de hoeveelheid zweet van de drager te meten.

Het patent werd eind 2022 al aangevraagd, maar de aanvraag is deze maand pas gepubliceerd. De sensor werkt mogelijk op een soortgelijke manier als de ECG-functie van de smartwatch. Het meten van zweet door de Apple Watch kan gebruikers mogelijk inzicht geven in hydratatie- en stressniveaus. De transpiratiemeting zou volgens de patentbeschrijving automatisch kunnen worden geactiveerd als de smartwatch detecteert dat de drager aan het sporten is.

Het is niet zeker of en wanneer de transpiratiesensor daadwerkelijk in een Apple Watch verschijnt. Bedrijven vragen geregeld patenten aan, maar slechts een klein deel van de patentaanvragen haalt het tot het uiteindelijke product. Eerder meldde Bloomberg dat de aankomende Apple Watch X mogelijk slaapapneu en een te hoge bloeddruk kan detecteren.