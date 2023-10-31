Vodafone kondigt e-simondersteuning voor Apple Watch aan voor 5 euro per maand

Vodafone biedt vanaf 31 oktober e-simondersteuning voor smartwatches aan. Het gaat vooralsnog alleen om Apple Watch-ondersteuning. De e-simondersteuning heet OneNumber en wordt gekoppeld aan het mobiele abonnement van de klant. OneNumber kost 5 euro per maand.

OneNumber werkt met Cellular-versies van de Apple Watch vanaf de Series 4, met WatchOS 10.1 of hoger, meldt Vodafone aan Tweakers. Het abonnement moet vanaf later op dinsdag verkrijgbaar zijn. De provider gaat ook zelf Apple-smartwatches verkopen. Aan ondersteuning voor andere smartwatches wordt gewerkt, maar het is nog niet bekend wanneer dit verschijnt.

Bij OneNumber deelt de smartwatch het abonnement van een smartphone, inclusief data en belminuten. Dit is de aanpak die KPN en Odido al langer hanteren. Bij KPN is dit sinds oktober 2022 mogelijk; Odido was een jaar eerder.

Apple Watch Series 9
Apple Watch Series 9. De Cellular-versies zijn te herkennen aan de rode ring op de draaiknop.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 31-10-2023 10:00 144

31-10-2023 • 10:00

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Reacties (144)

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rushcraft 31 oktober 2023 10:47
Pagina van Vodafone is inmiddels ook online, hier zijn ook de instructies en vereisten te vinden:
https://www.vodafone.nl/abonnement/onenumber
jaenster 31 oktober 2023 10:01
Kan iemand mij uitleggen waarom de esim van een apple watch anders is dan een esim van een telefoon? Waarom moeten providers hier specifiek iets anders voor aanbieden?

Ik kan mij nog voorstellen dat de app die het aanspreekt op de iphone net iets anders moet doen voor de watch maar verder is de esim standaard toch een standaard wat voor elk apparaat hetzelfde is?
Karsten88 @jaenster31 oktober 2023 10:30
Het activatieproces van een eSIM op de meeste wearables loopt anders. Hiervoor heeft een mobiele provider een Entitlement Server nodig (zie hier een voorbeeld: https://elitnet.eu/produc...g%20the%20CSP's%20office.) Dit is een extra component in de de infrastructuur van in dit geval Vodafone. Het activatieproces op een telefoon waar je een profiel download met een QR code is op een wearable vaak niet mogelijk, een entitlement server praat direct met de activatieservers van Apple, Samsung etc. en regelt het op een andere manier.

Waarschijnlijk komt bij het toevoegen van zo'n entitlement server bij Vodafone van alles kijken. Je wil natuurlijk zorgen dat het goed getest en stabiel is, maar bovendien veilig. Het is natuurlijk interessant voor kwaadwillenden om eSIMS te kunnen aanmaken zonder te betalen.
Odie
@Karsten8831 oktober 2023 13:45
Dit is natuurlijk een kunstmatige keuze. De AppleWatch kan prima vanuit de Watch app aangestuurd worden en de LPA (de Local Provisioning Agent in de watch, verantwoordelijk voor de eSIM download vanuit het SM-DP+ platform) aansturen om de eSIM te downloaden.

Het is uitermate ergerlijk dat wearable vendors dit soort constructies als firewall inbouwen die in mijn beleving vooral moeten waken voor controle vanuit de vendor over het product. Lees: je bent niet vrij om een standaard SM-DP+ compatible eSIM op een willekeurig device te laden, zonder dat Apple daar haar zegen aan geeft (lees: dat je voldoet aan de one-number oplossing conform de specificaties van Apple).
dasiro @Odie31 oktober 2023 17:56
had je van Apple iets anders verwacht? Hetzelfde spelletje speelden ze al met de introductie van 4G en eSIM voor telefoons. Tegen dit soort vendor-lockin (in dit geval dus de provider die hoogstwaarschijnlijk een pak geld heeft moeten dumpen op hun geldberg) zou de EU eens mogen optreden, maar dat zal wel weer een werk van lange duur worden (eens ze in gang schieten).
Odie
@dasiro31 oktober 2023 19:47
Ik denk dat Apple met de DMA en artikel 6 als Gatekeeper moet gaan oppassen voor de DGComp van de EC.

De Slovaakse MNO (niet eens een MVNO) 4Ka deed hier een tijd geleden een boekje over open in Zive. Kort gezegd onthulde ze dat Apple geen 5G voor hen beschikbaar zou maken, omdat ze niet voldoende iPhones wilden afnemen. Dat zette hen op de strafbank waardoor ze anderhalf jaar moesten wachten. Tot de pers op het verhaal dook.

https://zive.aktuality.sk...a-15-az-20-tisic-iphonov/
GertMenkel @Karsten8831 oktober 2023 10:55
Dat vind ik toch weer een aparte keuze. Ja, vanaf de smartwatch zelf de code inlezen is lastig, maar die dingen komen altijd met óf integratie met het OS van een mobieltje óf met een app voor het instellen ervan. Je gaat mij niet wijsmaken dat het scannen van zo'n QR-code niet vanuit de horlogeinstellingen op je gekoppelde apparaat kan.

Voor mensen die wel een smartwatch hebben maar geen smartphone met een ondersteund OS kun je altijd nog dingen doen als de code versturen via ultrasoon geluid o.i.d. of desnoods een fallback naar handmatig intypen van de code.

Ik vind het heel apart dat dit weer via speciale servers moet. Het zal vast in de standaard zitten, maar zoiets zou gewoon moeten werken, ongeacht of je provider wel of niet speciale servers en/of contracten biedt met je horlogefabrikant.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 17:30]

SirLenncelot @GertMenkel31 oktober 2023 11:39
Voor mensen die wel een smartwatch hebben maar geen smartphone met een ondersteund OS
Volgens mij kun je de initiële setup niet voltooien als je geen toestel kunt koppelen. In ieder geval bij iOS.
arjan1995 @SirLenncelot31 oktober 2023 18:09
Klopt, en het smartphone os moet ook nog eens uit hetzelfde jaar en minimaal dezelfde minor versie zijn.

Even een voorbeeldje: Voor Vodafone 5g op de watch is minimaal watchOS 10.1 nodig. Dat betekent dus ook ios 17.1 of hoger en minimaal een iPhone Xr of Xs (want de oudere gaan niet tot ios 17).
Darida @GertMenkel31 oktober 2023 12:19
smartwatch***
Kyuuni @Karsten8831 oktober 2023 12:08
Is dat enkel voor de 1e activatie, of ook wanneer je je horloge bijvoorbeeld opnieuw opstart/opnieuw met het netwerk verbindt? Een abbo vorm voor een enkele activatie klinkt erg dubbel in mijn oren. Een enkele keer betalen voor een enkele service klinkt eerlijker (echter weer ik niet wat een reële prijs voor zoiets is, dus misschien is dit beter).
Het is wel een 'nieuw' (voor Vodafone) dus kosten moeten gedekt worden natuurlijk.
SoldierOfOrange @jaenster31 oktober 2023 10:04
Het is eigenlijk een secundaire eSIM, dat maakt het iets ingewikkelder. Zowel je iPhone als Watch hebben tegelijk bereik op hetzelfde abonnement. Daarom betaal je ook extra, net zoals je vroeger deed als je een tweede simkaart wilde.
Odie
@SoldierOfOrange31 oktober 2023 13:47
Het is waarschijnlijk gewoon een tweede losse eSIM, die billing-technisch uit dezelfde bundel put. Twee identieke clone SIMs (met identieke IMSI) wat men vroeger nog wel eens deed levert allerlei gedoe op in het netwerk en dat wil je niet.
Stijnvi @Odie31 oktober 2023 20:22
die billing-technisch uit dezelfde bundel put
Volgens mij kan je ook gewoon bellen via de Apple Watch met eSIM wanneer je telefoon niet verbonden is, dus het lijkt mij dat het niet alleen om een dataverbinding gaat.
Rob Coops @SoldierOfOrange31 oktober 2023 10:39
En toch he ik kan hier gewoon bij Vodafone binnen wandelen om een tweede Sim vragen en binnen een paar minuten die sim een een tablet of laptop steken. Gewoon een zelfde nummer geen gezeur of gedoe met extra kosten want een extra apparaat wordt maar weinig gebruikt.
Een esim is nog simpler omdat er helemaal geen kosten zijn voor Vodafone anders dan even het apparaat op het netwerk toestaan en een configuratie pushen.

Dus de extra 5 euro per maand is gewoon omdat mensen het toch wel betalen niet omdat er echt extra kosten aan verbonden zijn voor de provider. Ja in theorie als iedereen en z'n moeder nu met een Apple watch rond zou lopen en iedereen een esim er in zou steken dan zou dat meer belasting opleveren voor de masten omdat ze nu eenmaal steeds met die dingen moeten communiceren ook als er geen gesprek gevoerd wordt. Maar dat is nu eenmaal niet de realiteit en daar naast is het netwerk echt wel geschikt om flink wat meer load aan te kunnen dan het op een gemiddelde dag voorbij ziet komen. Dus ik kan me niet helemaal aan het idee onttrekken dat de 5 euro per maand gewoon gratis geld is voor Vodafone omdat je als klant weinig anders als je dat ding om je pols via 5g wil laten communiceren.
gday @Rob Coops31 oktober 2023 11:03
Het verschil is alleen dat in het geval van die tweede sim alleen het laatst aangemelde apparaat telefonisch bereikbaar zal zijn.
Antiloop @gday31 oktober 2023 11:24
Ja inderdaad, of het betreft een data simkaart (en dus met een ander nummer)

Behalve dat DUO Sims wat hij waarschijnlijk bedoelt, is niet kosteloos, dat zijn namelijk 2 identieke simkaarten en moet je normaal iets van rond de 30 euro voor afrekenen
Rob Coops @Antiloop31 oktober 2023 13:42
Dat hangt dan van het land af denk ik want ik kan toch echt gratis en voor niets een tweede sim met een zelfde nummer ophalen als ik daar zin in heb. Geen idee waarom dat zinnig is ook niet als je met je horloge kan bellen tenzij je dan in plaats van je telefoon alleen je horloge mee neemt als je van huis gaat maar daar kan ik me echt helemaal niets bij voorstellen. Ik gebruik mijn telefoon voor veel meer dan bellen alleen en ik zie me toch echt geen email schrijven op mijn horloge en hoe goed speech to text ook zal werken ik durf het toch echt niet aan om een belangrijke email op die manier te "schrijven"
Verwijderd @Rob Coops31 oktober 2023 16:01
Dat hangt dan van het land af denk ik want ik kan toch echt gratis en voor niets een tweede sim met een zelfde nummer ophalen als ik daar zin in heb.
Dat is het 'm nou juist... het gaat hier om Vodafone Nederland alwaar je extra geld kwijt bent.

Als je het hebt over Vodafone Nederland en niet hebt hoeven betalen, dan bied dit geen garanties voor de toekomst en- / of heb je gewoon geluk gehad maar gratis duo-sim bestaat - kijkende naar de prijslijst - al een aantal jaar niet meer.
Marve79 @Rob Coops31 oktober 2023 14:18
Zo grappig allemaal duur Appel spul kopen van duizenden euros en dan gaan klagen over 5 euro per maand :')
GekkePrutser @SoldierOfOrange31 oktober 2023 10:14
Het zou niet moeten hoeven echter. Hetzelfde abo is alleen belangrijk als je echt calls wil ontvangen op hetzelfde nummer. Voor mij is dat geen belangrijk punt, ik bel sowieso nooit meer via de gewone telefoonfunctie, alleen via whatsapp.

Ik heb pas uitgezocht of ik een vodafone eSIM (prepaid) met een apart nummer kon pakken voor de Galaxy Watch 6 LTE. Omdat Vodafone de smartwatch-specifieke eSIM niet ondersteunt op prepay en ik haat contracten (bovendien zit ik met mijn gewone mobiel bij een andere provider). Ik wil gewoon data hebben op de smartwatch als ik de telefoon niet mee heb, en bij Samsung kan de telefoon de notificaties bridgen via elke internetverbinding (geen idee of Apple dit ook doet).

Maar dat kan dus niet. Samsung heeft de eSIM activatie kunstmatig gekoppeld aan de provider die je in je telefoon hebt en het aanmelden gaat via een speciale procedure zodat zij weten dat het een smartwatch is en die specifiek moeten ondersteunen 🙄

Dat is ook wat me zo irriteert aan het eSIM verhaal. De fabrikanten en providers kunnen er veel meer haken en ogen mee introduceren. Als je je aanmeldt worden er allerlei checks gedaan en je kan vaak maar een x keer per maand wisselen. Terwijl je met een ouderwetse sim die gewoon overal in kan drukken wanneer en je maar wilt zonder dat je 'toestemming' of 'ondersteuning' nodig hebt van je provider. Maarja, in een smartwatch is een fysiek SIM slot gewoon lastig vanwege de beperkte ruimte natuurlijk.

De meeste providers zijn nu gewoon meteen van 'nope' als je over smartwatches begint en prepay hebt. En zelfs een gewone telefoon-eSIM kan je bijna altijd naar fluiten op prepay.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:30]

fl2001 @GekkePrutser31 oktober 2023 10:30
Een gewoon esim telefoon en prepaid heb je al aardig wat opties voor hoor.

Simyo,vodafone en lycamobile bieden dat al aan.
DNN!S
@SoldierOfOrange31 oktober 2023 10:16
Een 2e harde simkaart kost maar éénmalig 30 euro.
jaenster @SoldierOfOrange31 oktober 2023 10:22
Oke maar eventjes praktisch gezien, ze kunnen toch gewoon een 097 (nummer voor data) registeren en die ook laten over gaan als jou mobiele nummer gaat, en je 06 nummer spoofen als je uit belt?

Edit; Ik zie dat zowel @ZeroMinded en @stftweaker aan nemen dat ik hierdoor bedoel dat het maar gratis moet. Waar uit maken jullie dat op? Ik probeer gewoon te gokken hoe het technisch werkt, niet te zeggen dat het dan maar gratis moet zijn omdat het relatief simpel zou moeten zijn?

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 17:30]

HKS-Skyline @jaenster31 oktober 2023 10:33
Tuurlijk kan het allemaal, maar op deze manier kunnen ze waarschijnlijk meer geld verdienen
jaenster @HKS-Skyline31 oktober 2023 10:36
Fair enough. Aan de andere kant als een partij dit gratis maakt, denk ik dat je redelijk wat mensen hebt die daar naar over stappen. Uiteindelijk gaat het ook om aantal klanten. Tegenwoordig als je eenmaal in de vast/mobiel zit bij een provider met combinatie deals stap je daar niet snel meer vanaf.
ZeroMinded @jaenster31 oktober 2023 10:36
Dat is volgens mij precies wat ze doen.
Je eigen sim en 2e sim hebben een ander nummer en je “06” wordt doorgeschakeld naar beide.

Dit noemen ze een dienst en daar vragen ze geld voor per maand, ipv 1 malig administratiekosten. Uiteindelijk is er geen concurrent die hier vanaf wijkt en dus doen ze dit allemaal.
WayLikeMark @jaenster31 oktober 2023 10:56
Bij Odido is dit exact hoe het werkt dus ga denk bij andere ook aangezien dit relatief gestandaardiseerd is. Ondersteuning hangt echt af van de Entitlement Server zoals Karsten goed uitlegt.
stftweaker @jaenster31 oktober 2023 10:45
Alles kan digitaal maar dan moet je moeite doen en dan verdien je geen extra geld. Het is en blijft een bedrijf dat winst wilt maken en geen liefdadigheidsinstelling :)
Antiloop @stftweaker31 oktober 2023 11:26
En behalve dat kost het de provider ook gewoon capaciteit (=geld) op het netwerk, zou het raar vinden als ze er niets voor rekenen
FooLsKi @jaenster31 oktober 2023 12:40
Oke maar eventjes praktisch gezien, ze kunnen toch gewoon een 097 (nummer voor data) registeren en die ook laten over gaan als jou mobiele nummer gaat, en je 06 nummer spoofen als je uit belt?
Heel basic gezegd is dat ook hoe het werkt. Werkt allemaal wat gecompliceerder (met flink wat componenten 'achter de schermen') dan dat, maar in de basis komt het daar wel op neer.
Donstil
@jaenster31 oktober 2023 10:04
Kan iemand mij uitleggen waarom de esim van een apple watch anders is dan een esim van een telefoon? Waarom moeten providers hier specifiek iets anders voor aanbieden?

Ik kan mij nog voorstellen dat de app die het aanspreekt op de iphone net iets anders moet doen voor de watch maar verder is de esim standaard toch een standaard wat voor elk apparaat hetzelfde is?
Dat komt vooral omdat je met deze e-sim op alle twee de nummers tegelijk actief moet kunnen zijn.
Dus als je gebeld wordt dan gaan alle 2 je apparaten over en je hebt tegelijk data op alle twee de devices enz..

Waarom Vodafone daar zolang over gedaan heeft weet ik niet .
Frame164 @Donstil31 oktober 2023 10:13
[...]

Waarom Vodafone daar zolang over gedaan heeft weet ik niet .
Dit is 1 van de vele projecten die een bedrijf als Vodafone jaarlijks uitvoert. Je kunt niet alles met de hoogste prioriteit doen. Al wil natuurlijk iedereen het liefst dat dingen die hij/zij belangrijk vinden zo snel mogelijk worden gedaan, maar als andere projecten belangrijker zijn dan krijgen die voorrang.

In dit specifieke geval speelt ook nog mee dat integratie met Apple Watch (maar dat geldt net zo goed voor andere eco-systemen) dit samen met een flink aantal partijen gedaan wordt. Voor Apple Watch heb je te maken met de netwerk leverancier, Apple, entitlement server leverancier (Amdocs of HPE als ik goed hebt, en al je interne stakeholders. En met al die partijen moet je een planning maken waar iedereen beschikbaar kan zijn.
Donstil
@Frame16431 oktober 2023 10:20
Tuurlijk dat snap ik allemaal, alleen 2 jaar na T-Mobile (welke al relatief laat was) is wel erg laat natuurlijk. Maar goed fijn dat het er nu alsnog is en ik ga het dan ook afsluiten.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:30]

Aalard99 @jaenster31 oktober 2023 10:06
Waarschijnlijk omdat deze eSIM gekoppeld zit aan je telefoonnummer, dus op twee apparaten heb je hetzelfde nummer actief. Misschien dat iemand een andere verklaring heeft?
Frame164 @Aalard9931 oktober 2023 10:14
Klopt wat je zegt. En dat zowel in het Apple domein (het wordt daar aan je Apple-ID gekoppeld) als in het netwerk domein (in de HSS en UDR). En uiteraard in alle IT systemen die het allemaal moeten verwerken en dat zijn er nog al wat.

[Reactie gewijzigd door Frame164 op 22 juli 2024 17:30]

GekkePrutser @Aalard9931 oktober 2023 10:23
Ja heel vervelend, Samsung doet dit ook zo. Ik zou liever gewoon een los abo hebben met een apart nummer maar dat kan daar niet omdat de aanmeldprocedure van de watch app gekoppeld is aan de SIM die je in je telefoon hebt.
resistme @jaenster31 oktober 2023 11:18
Je wil niet een tweede nummer maar alleen dat je eerste nummer ook beschikbaar is op de je andere apparaat. Mensen moeten voor je Watch niet een nieuw nummer bellen natuurlijk. Kortom iets anders.
fl2001 31 oktober 2023 10:13
Jeetje 60 euro per jaar voor iets dat je eigenlijk vrijwel nooit gebruikt.

Dit is echt gratis geld voor een provider...
Odie
@fl200131 oktober 2023 13:50
Het is geen gratis geld, want een SIM hosten op je netwerk kost geld, de eSIM uitgeven kost geld, de infra bouwen en in stand houden kost geld. Als je het vrijwel nooit gebruikt is het inderdaad misschien te duur voor je, maar waarom wil je het dan?
fl2001 @Odie31 oktober 2023 13:55
Eenmaal een provider klaar is met het gereed maken van de esim systeem, denk dat ze daarna nog maar weinig kosten hebben om het in stand te houden.

En zeker niet 60 euro per jaar per gebruiker. Zo een horloge gebruik je vrijwel nooit data verbruik is ook super laag.

Ik bedoel als iemand het wilt betalen prima hoor, maar dat dit vrijwel gratis geld is voor een provider, ga ik niet eens de discussie over aan.
Odie
@fl200131 oktober 2023 14:09
Das dus niet waar, eSIM wordt vaak ingekocht bij een leverancier 'as a service' en daar zitten recurring kosten aan. Daarbij heb je te maken met een entitelement server, de kosten van een eSIM zelf (ondanks dat het software is, je koopt het in en dat kost geld), de hosting op je netwerk (capaciteit op diverse systemen). Het kost gewoon geld, het is zeker geen gratis geld. Ik zit aan de operator kant, dus ik denk dat ik die stelling kan maken. Maar het staat je vrij om een andere mening te hebben natuurlijk, net zoals het je vrij staat om de discussie niet aan te gaan. Maar dat maakt je stelling nog niet waar...

[Reactie gewijzigd door Odie op 22 juli 2024 17:30]

Verwijderd @Odie31 oktober 2023 16:21
Maar het staat je vrij om een andere mening te hebben natuurlijk, net zoals het je vrij staat om de discussie niet aan te gaan. Maar dat maakt je stelling nog niet waar...
Iedereen heeft inderdaad zo een eigen mening, maar feit is natuurlijk altijd dat mensen vaak niet verder kijken dan ............ men vergeet in dit geval bijvoorbeeld dat providers - als ze een bepaalde service willen aanbieden - wel de nodige wurgcontracten moeten aangaan met een tent als Apple. Een partij als Apple bied een dergelijke service echt niet kosteloos aan omdat ze het beste voor hebben met de consument :+

En ik meen dat er voor dit soort services door Apple ook nog de nodige trainingen en certificeringen (gevolgd) moeten zijn dus tel maar uit wat 't kost.
well0549 @Odie31 oktober 2023 18:38
Precies de reden waarom een klassieke sim dus veel beter is
Odie
@well054931 oktober 2023 19:49
Mwoa, als we geen eSIM hadden dan had Apple nog steeds de dienst geblokkeerd voor operators die niet het spelletje met hen wensen mee te spelen. eSIM maakt dat niet makkelijker…

Kijk hoe Apple VoLTE en VoWiFi etc dicht hield voor “ons” als MVNO.
Bensjero @fl200131 oktober 2023 11:04
Hoezo gebruik je dit vrijwel nooit?
Je hoeft je cellular Apple Watch niet perse van een esim te voorzien als je dat niet wilt.
Daarnaast zijn er genoeg eigenaren van en cellular Apple Watch die veel gebruik maken van deze functie.

Persoonlijk kan me wel voorstellen dat je bij het sporten in de openlucht je telefoon niet mee wilt slepen, maar in geval van nood wel iemand wil kunnen bellen.
Ik lees ook regelmatig op bijvoorbeeld Reddit dat men voor (korte) uitjes zonder telefoon de deur uit gaat.

[Reactie gewijzigd door Bensjero op 22 juli 2024 17:30]

Gijs007 31 oktober 2023 12:05
Alleen de grote partijen met een eigen netwerk bieden momenteel een koppeling van je telefoon abonnement met de Apple Watch aan. Wat houdt de kleinere (MVNOs) tegen om dit ook aan te bieden? Is er al zicht op dat dit op korte termijn aan wordt geboden door de kleinere spelers?
Odie
@Gijs00731 oktober 2023 13:51
Een woord: Apple. Wij (een kleinere MVNO) willen dit graag aanbieden maar Apple staat het ons simpelweg niet toe.
bommel @Gijs00731 oktober 2023 12:18
Ik vermoed dat de grote partijen dit zien als een soort premium functionaliteit die zij graag alleen zelf willen aanbieden (op hun "premium" labels). Ik denk ook dat mensen die hier het geld voor over hebben gezien worden als "high value" klanten (dure apple telefoon + watch)
Ruvetuve 31 oktober 2023 10:02
Ik ben benieuwd naar de ervaringen hier op Tweakers. Gebruiken jullie dit en waar loop je tegen aan, welke use cases werken goed of juist minder?

Ik kan mij voorstellen dat het fijn kan zijn om wel bereikbaar te zijn maar geen telefoon mee te nemen (buiten sport, hiken etc.)
turkeyhakan @Ruvetuve31 oktober 2023 10:04
Ik betaal € 5 p.m. bij KPN voor mijn Apple Watch (Multisim heet het daar).

Het is handig om te hebben, maar ik heb altijd mijn telefoon bij me dus in principe kan ik ook absoluut zonder. Maar het is toch handig om af en toe zonder telefoon boodschappen te doen en toch bereikbaar te blijven.
Kevinp @turkeyhakan31 oktober 2023 10:06
Uiteraard moet iedereen zelf de keuze maken.

Maar 60 euro per jaar omdat je misschien één keer 1 uurtje niet bereikbaar bent omdat je je telefoon vergeet?

Ik weet dat ik er mogelijk zelf over 2 jaar ook anders over denk hoor. Maar nu klinkt het echt als weggegooit geld.
turkeyhakan @Kevinp31 oktober 2023 10:09
Ik kan je gedachtegang volgen. Maar ik geef weer geen geld uit aan andere zaken waar een ander dan weer waarde aan hecht. Ik vind het gewoon prettig om de functie actief te hebben, voor het geval dat..
GekkePrutser @Kevinp31 oktober 2023 10:16
Ik heb het niet maar de reden dat ik er wel naar heb gekeken was dit: Ik heb een alarm dat mij zelf belt (niet de politie direct) als er ingebroken wordt, en ik kom vaak op plekken waar je geen telefoon mee mag nemen maar een smartwatch wel mag omdat het ze met name om de camera gaat die ze willen weren. Omdat er een tijdje geleden daadwerkelijk is ingebroken zit ik hier nogal bovenop.

Als het een mogelijkheid was, zou ik een semafoon/pager/buzzer gebruiken maar waar ik woon is dat niet meer beschikbaar.

Maar het was te lastig om het op prepay voor elkaar te krijgen dus ik heb uiteindelijk het model zonder LTE gekocht.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:30]

Vinnie.1234 @Kevinp31 oktober 2023 10:14
Ik snap hem ook niet hoor, beter gezegd, ik zou eerder 60 euro uitgeven om een uurtje volledig van het internet af te zijn (en iedereen met wie ik dan ben ;))
Karsten88 @Vinnie.123431 oktober 2023 10:34
Dat eerste kan veel goedkoper, dat laatste is ingewikkelder ;)
Vinnie.1234 @Karsten8831 oktober 2023 15:09
Dat klopt, dat laatste is ook eigenlijk waarvoor ik die 60 euro dan wel aftik haha
Frame164 @Kevinp31 oktober 2023 10:43
Of het weggegooid geld is is natuurlijk heel erg persoonlijk. Anderen snappen niet dat sommige tweakers continu geld uitgeven om hun PC te verbeteren, anderen vinden het onzin om een dure HIFI installatie te kopen, of (verre) reizen te maken.

In dat licht is 5 euro per maand niet veel voor wat je krijgt.
watercoolertje
@Frame16431 oktober 2023 11:44
Anderen snappen niet dat sommige tweakers continu geld uitgeven om hun PC te verbeteren, anderen vinden het onzin om een dure HIFI installatie te kopen, of (verre) reizen te maken.
De dingen die je noemt is eigenlijk het vervullen van je passie(s). Totaal niet te vergelijken met bereikbaar zijn op je smartwatch, of is dat iemands passie :Y)
In dat licht is 5 euro per maand niet veel voor wat je krijgt.
Hier ga ik dus ook niet in mee, want imho krijg je er niks voor terug (ja technisch gezien wel een esim) en het kost wel geld :)

Ik heb tot nu toe nog maar 1 usecase gezien waarvan ik dacht, ja dan heb je er als gebruiker ook wat aan:
larsk02 in 'Vodafone kondigt e-simondersteuning voor Apple Watch aan voor 5 euro per maand'


Maargoed het is maar goed dat het optioneel is, dus ik zou het nooit afnemen, maar ik hoef/wil niet altijd bereikbaar zijn.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 17:30]

kiang @Kevinp31 oktober 2023 13:33
In dat geval snap ik het dat het geen value biedt.

Maar: al heb ik geen smartwatch, het lijkt me wel leuk om te kunnen gaan hardlopen met enkel een smartwatch en oortjes, en alsnog spotify te kunnen luisteren en je Runkeeper oid aan te kunnen hebben
Only @Kevinp31 oktober 2023 15:44
Ieder zijn keus he, zo gebruik ik het om tijdens het sporten (fietsen) geen telefoon bij te hoeven hebben en toch bereikbaar te zijn in geval van nood, whatsappje, belletje, route en muziekje kan ook prima op het horloge.
larsk02 @Ruvetuve31 oktober 2023 10:04
Ik gebruik mijn Apple watch SE met (Odido) sim wanneer ik storingsdienst heb en wil hardlopen. Zo hoef ik niet mijn zware iPhone mee te nemen en streamed spotify perfect op mijn AirPods.
Sanderp @Ruvetuve31 oktober 2023 10:17
Ik ben recent geswitched van een series 7 gps naar een ultra (altijd met cellular). Hierbij ook direct overgestapt naar Odido voor multisim om zoveel mogelijk de telefoon thuis te kunnen laten. Dit werkt verrassend goed, eigenlijk heb ik alleen nog een telefoon nodig voor een hotspot, internetbankieren, en een camera. Meestal neem ik hem als ik meerdere dagen van huis ben dus wel mee, maar naar afspraken en andere dagelijkse use-cases gebruik ik hem praktisch stand-alone met een oude iPhone als hub die thuis ligt.
Bartus @Ruvetuve31 oktober 2023 19:51
Naast het toch bereikbaar zijn, wanneer je de telefoon thuis laat, wat hieronder al werd besproken, is voor mij een belangrijke meerwaarde dat ik kan hardlopen (of andere sporten doen) zonder mijn telefoon mee te nemen. Ik ben dan wel bereikbaar als ik onwel zou worden of anderszins een ongeluk zou krijgen.
Shift 31 oktober 2023 10:31
Als ik de instructies op de website volg staat er mij in de iphone 'Your vf-nl account is not eligible to enable mobile services on your Apple Watch'

Na restart phone kan je nu verder maar er is een server fout.

[Reactie gewijzigd door Shift op 22 juli 2024 17:30]

overflower @Shift31 oktober 2023 10:48
Is bekend bij Vodafone/Ziggo. Ben momenteel met support samen bezig om dit te troubleshooten.
Shift @overflower31 oktober 2023 10:51
Opstart problemen I guess. Het is tenminste 3 maanden gratis :)
lcdvt @Shift31 oktober 2023 11:15
Heb ook eens mijn telefoon herstart, daarna krijg je de mogelijk om de proefperiode te starten, maar bij 'Configureer mobiel netwerk' krijg ik een server fout.
Shift @lcdvt31 oktober 2023 11:20
Vodafone zegt komt door de drukte. We proberen wat later weer.
lcdvt @Shift31 oktober 2023 11:27
Is het iemand gelukt om het te activeren, ofwel het is daadwerkelijk een drukte issue?
Shift @lcdvt31 oktober 2023 11:28
Nogsteeds niet gelukt.
lcdvt @Shift31 oktober 2023 13:43
Ik heb het vast al 50 keer geprobeerd, soms krijg je niet het scherm server fout maar:

{
"links" : { },
"error" : "Bad Request",
"message" : "A mandatory field in the request payload is missing.",
"description" : "Required field 'msisdn' is missing or empty.",
"transactionId" : "8dcc2609-2ac9-4dc1-8f56-61fd62d5daaf"
}
overflower @lcdvt31 oktober 2023 13:51
Zoals ook al eerder aangegeven wordt eraan gewerkt bij Vodafone/Ziggo. Heb nog informatie aangeleverd bij ze.
Shift @overflower31 oktober 2023 20:34
Ik heb het probleem opgelost door mijn esim te verwijderen en een nieuwe esim via vodafone app te installeren en te activeren. Daarna kon ik alle stappen doorlopen.
Shift @lcdvt31 oktober 2023 14:02
Hetzelfde ook bij mij.
bommel @Shift31 oktober 2023 15:25
Hier werkt het inmiddels!
Shift @bommel31 oktober 2023 15:43
Bij mij werkt het nog niet.
overflower @Shift1 november 2023 07:17
Het zou ondertussen moeten werken. Er zijn gisteren wat issue geweest die Vodafone/Ziggo opgelost heeft. Er ging in het provision process iets niet helemaal goed waardoor het systeem een verkeerde waarde mee gaf.
lcdvt @Shift31 oktober 2023 16:14
Nu proberen. Mij net gelukt
_nethack @lcdvt31 oktober 2023 12:40
Denk idd een drukte issue... Ik moest vanmorgen wel even een keer mijn telefoon helemaal uit en weer aanzetten voordat de Watch app aangaf dat ik het kon activeren.
Daarna liep ie er in één keer doorheen.

Maar dat was vanmorgen om 08.50u, voordat er hier berichten over op Tweakers e.d. stonden.
RoelJewel @_nethack31 oktober 2023 12:48
Ik kan hier niet eens tikken op 'Configureer mobiel netwerk' in de Watch-app (ook na opnieuw opstarten iPhone).
Patrick1995 @lcdvt31 oktober 2023 13:58
Het is bij mij vanochtend gelukt. Moest eerst even m'n iPhone opnieuw opstarten voordat ik in de Apple Watch app kon zien dat het via Vodafone beschikbaar is.
Daarna gewoon de stappen in de Apple Watch app gevolgd. Aan het eind stond er dat ik even moest wachten voordat het geactiveerd was, maar kreeg al na een paar minuten een sms dat het abonnement klaar was voor gebruik.
En zie nu dat m'n watch over gaat op 4G als ik m'n iPhone uit zet.
bommel @Shift31 oktober 2023 10:48
Hier precies hetzelfde, pas na reboot (airplane mode aan en weer uit hielp niet) komt de menu optie beschikbaar. Maar daarna inderdaad een server fout.
gday @Shift31 oktober 2023 10:57
Same here. Serverfout na opnieuw opstarten en daar houdt het op.
LockeNL @Shift31 oktober 2023 14:04
Krijg hier na restart nog steeds “uw vf- nl Sim ondersteund geen Apple watch
vettepech @Shift1 november 2023 20:16
Had hetzelfde, blijkbaar niet de laatste update op iPhone staan 17.1 , geüpdatet en nu werkt het wel.
CAPSLOCK2000 31 oktober 2023 10:14
Ik vind 5 euro extra per maand om alleen je horloge aan te sluiten best wel veel. Hoeveel data gebruikt zo'n horloge nou?
Niettemin ben ik blij dat er meer aandacht is voor mensen/families met meerdere apparaten want dat komt steeds meer voor. Mensen met zowel een telefoon als een tablet als een smartwatch zijn echt geen uitzondering meer.
Ernie007 @CAPSLOCK200031 oktober 2023 10:18
Het is zeker raar, zeker omdat de data die je gebruikt uit je bundel komt voor je telefoon abonnement. In Belgie gebruikte ik deze optie gratis bij Telenet, bij KPN in Nederland niet meer. Qua concurrentie heb ik ook mijn twijfels; alle aanbieders hanteren dezelfde prijs.
kodak @CAPSLOCK200031 oktober 2023 12:52
Het lijkt op een cash cow. Klanten van Apple zijn bereid om honderden euro's voor een apparaat te betalen om daarmee een feature te hebben die het zonder extra dienstverlener niet doet. De mobiele provider kan dus met een grote klantenkring en weinig merkbare concurrentie een stevig bedrag vragen. Iedere verkoop lijkt voor de provider flinke winst te zijn op weinig dienstverlening. Dit is waarschijnlijk dus de prijs waarmee ze verwachten de meeste extra winst te maken.
GabeNewell333 31 oktober 2023 10:04
Je telefoon moet constant aan zijn en bereikbaar zijn. Anders zal je Apple Watch geen bereik hebben. Dit is mijn ervaring met T-Mobile. Dus als je tel uitvalt ben je eigenlijk onbereikbaar op je Watch. Betreft hier Apple Watch Ultra + Odido abbo met koppeling.

/edit: net getest. En inderdaad als de iPhone op airplane mode staat dan gaat de apple watch ultra niet af.

Jammer dat dit negatief gerate wordt. Is dit niet wat jullie wilden horen? :)

[Reactie gewijzigd door GabeNewell333 op 22 juli 2024 17:30]

Scidd0w @GabeNewell33331 oktober 2023 10:08
Je omschrijft nu een scenario zonder esim in je apple watch?!
GabeNewell333 @Scidd0w31 oktober 2023 10:10
Apple Watch Ultra met Odido abbo + 5 pm.
Apple watch is hier onbereikbaar als je tel uitstaat.
Grin @GabeNewell33331 oktober 2023 10:16
Bijzonder, ik heb het zojuist even weer getest en mijn bewering klopt echt: telefoon uitgeschakeld en berichten komen gewoon binnen. Ook bellen/gebeld worden werkt gewoon.
GabeNewell333 @Grin31 oktober 2023 12:06
WiFi wel uitgezet? Ik heb het ook net getest. iPhone op airplane mode met WiFi op beide devices uit. Nummer is gewoon onbereikbaar.
Grin @GabeNewell33331 oktober 2023 12:39
Hele telefoon staat letterlijk uitgeschakeld: power off/helemaal uit.
Apple Watch blijft werken en bereikbaar.
GabeNewell333 @Grin31 oktober 2023 14:41
Nogmaals: zet je wifi uit bij apple watch.
Grin @GabeNewell33331 oktober 2023 15:52
Ook dat had ik gedaan en nu nog een keer getest, dus:
Telefoon stond uit, Apple Watch wifi uit, 4G aan. Calls en iMessage berichten komen binnen.
GekkePrutser @Grin31 oktober 2023 10:26
Ik heb geen Apple maar bij Samsung zijn het de notificaties van je telefoon apps die je mist als je telefoon uit staat.

De telefoon bridged die op het moment dat je smartwatch niet op bluetooth gekoppeld zit, dus die gaan dan naar internet en de watch haalt ze vanaf daar weer op. Omdat niet alle apps een watch companion-app hebben, is dit nodig omdat de watch anders geen manier heeft om de notificaties te zien, die gaan immers alleen naar je telefoon. Logisch dat die aan moet staan om dit te laten werken. Dit werkt niet alleen bij het LTE model overigens maar het werkt ook gewoon als je je smartphone bij je hebt en deze via WiFi aan internet hangt.

Bellen/gebeld worden en SMS vind ik sowieso totaal geen interessante functie meer omdat al het verkeer dat ik doe (berichten en spraak) via whatsapp en telegram gaat.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 17:30]

Grin @GekkePrutser31 oktober 2023 10:34
Da’s logisch toch en jouw eigen keuze met de daarbij behorende consequenties.
Mijn Apple Watch heeft wel eigen apps voor de zaken die ik gepushed wil krijgen. Whatsapp gebruik ik niet.
GekkePrutser @Grin31 oktober 2023 11:28
Ja ik zou best graag een Apple Watch willen (het is veruit de beste wearable op de markt) maar een Apple telefoon is voor mij weer niet bruikbaar omdat er teveel dingen niet mee kunnen die ik per se nodig heb.

Dus doordat Apple geen Android ondersteunt bij hun watch is dat helaas niet mogelijk.
Scidd0w @GabeNewell33331 oktober 2023 10:21
Dan heb je er dus helemaal niets aan lijkt me.
ShadLink @GabeNewell33331 oktober 2023 10:58
Vreemd genoeg, ik heb sinds kort Odido. Op mijn Apple watch kan ik gewoon bellen, gebeld worden en internetten terwijl mijn iPhone uitstaat. (en wifi op de watch ook uit)
GabeNewell333 @ShadLink31 oktober 2023 11:55
Net getest. Dit kan bij mij toch echter niet. Apple Watch Ultra en iPhone 14 pro.
lcdvt @GabeNewell33331 oktober 2023 17:01
Geen idee van Odido, ging mij nu om Vodafone. Maar getest telefoon uit. Werkte initieel niet mijn zoontje kreeg voicemail toen hij me belde. Daarna gebeld met mijn horloge, en ging in beide richtingen goed. Weet je zeker dat je Odido configuratie van je e-Sim goed is uitgevoerd?
Frame164 @Scidd0w31 oktober 2023 10:43
Ja.
Grin @GabeNewell33331 oktober 2023 10:08
Hmmm dat is met KPN anders, mijn telefoon kan gewoon uit staan en mijn Apple Watch blijft gewoon bereikbaar/werken.

[Reactie gewijzigd door Grin op 22 juli 2024 17:30]

Odie
@GabeNewell33331 oktober 2023 13:50
Dat komt omdat je iPhone je watch ook in Airplane stand zet ;-)

De juiste test zou zijn: zet je iPhone gewoon uit. Ik verwacht dat je ⌚️ gewoon bereikbaar is dan.
KWOAD @GabeNewell33331 oktober 2023 11:20
Je watch kan ook gewoon via wifi het internet op? Alleen meldingen via je telefoon komen uiteraard niet door.
Donstil
@GabeNewell33331 oktober 2023 17:28
Je telefoon moet constant aan zijn en bereikbaar zijn. Anders zal je Apple Watch geen bereik hebben. Dit is mijn ervaring met T-Mobile. Dus als je tel uitvalt ben je eigenlijk onbereikbaar op je Watch. Betreft hier Apple Watch Ultra + Odido abbo met koppeling.

/edit: net getest. En inderdaad als de iPhone op airplane mode staat dan gaat de apple watch ultra niet af.
Dan gaat er iets mis in je set-up, want wat jij omschrijft is niet hoe het hoort te werken.

Als je iPhone uit is om welke reden dan ook dan blijft de watch verbonden via het mobiele netwerk als je die functie geactiveerd hebt. Je bent dan dus bereikbaar via de ingebouwde apps + de apps met een eigen watch app.

Bepaalde functies vallen wel weg:
To receive SMS, MMS, or push notifications from third-party apps on your cellular Apple Watch, your paired iPhone must be powered on and connected to Wi-Fi or cellular, but it doesn't need to be nearby. You also need to be signed in to iMessage on your iPhone to use Messages on your watch.
quote van support artikel: Hier

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 17:30]

Tuktop 31 oktober 2023 10:10
Wat een idioot bedrag eigenlijk. Het komt toch uit dezelfde bundel? Iets extra snap ik wel hoor, in verband met extra ondersteuning en een extra verbinding, maar 5 euro is de helft van een fatsoenlijk sim only abonnement.

Uitgaande van een smartwatch van 300 euro en 5 jaar levensduur is je smartwatch daardoor 2x zo duur.

Misschien ben ik te gierig hoor, maar ik hou het wel op wifi/verbinding via smartphone totdat zoiets bijvoorbeeld 2 euro/maand kost.
Andros @Tuktop31 oktober 2023 10:56
Zoals ik het hierboven lees heeft Apple blijkbaar weer eens iets apart non-standaard geregeld waardoor er bij de provider specifiek voor Apple extra infrastructuur nodig is. Ergens wel logisch dat de klanten zonder zo'n ding daarvoor niet hoeven te betalen toch?
Tuktop @Andros31 oktober 2023 13:38
Zo lees ik het niet. Denk dat ook andere smartwatches met eSim (wanneer later ondersteund) zo'n extra abo van 5 euro/maand nodig gaan hebben. Ontwikkeling en innovatie om in de markt te blijven moet je sowieso doen. Om dat in een abonnementsvorm te verpakken (doe desnoods een eenmalig aansluitbedrag) vind ik erg karig.
DoctorBazinga 31 oktober 2023 11:31
Eindelijk! _/-\o_

En verdacht nog even snel voor Black Friday.
(Men vreesde zeker veel klanten te verliezen aan concurrentie aks die met Black Friday een nieuwe telefoon (met abbonement) scoren. )

Maakt mijn dag wel weer vrolijk, terwijl ik het erg somber in zag nog vordat ik ging slapen gisteren voor vandaag. Heb vanmiddag een belangrijk maar onaangenaam gesprek dat de rest van mijn toekomst kan bepalen en dus ook ruïneren als dat fout uitpakt. :?
Dus ben ik eventjes niet meer aan het nagelbijten maar zekfs aan het meezingen met de radio! O-)

Afhankelijk hie dat verloopt meteen er na rechtstreeks naar de vodafonewinkel om dat te regelen. :Y)

18:17 uur.
Nieuwe poging. Resultaat:
vf nl

“ {
"links" : { },
"error" : "Bad Request",
"message" : "A mandatory field in the request payload is missing.",
"description" : "Required field 'msisdn' is missing or empty.",
"transactionId" : "d8e3d86e-cdd8-4b29-ab86-25acd365772d"

|:( 🤦🏻

[Reactie gewijzigd door DoctorBazinga op 22 juli 2024 17:30]


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