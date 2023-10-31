Vodafone kondigt e-simondersteuning voor Apple Watch aan voor 5 euro per maand

Vodafone biedt vanaf 31 oktober e-simondersteuning voor smartwatches aan. Het gaat vooralsnog alleen om Apple Watch-ondersteuning. De e-simondersteuning heet OneNumber en wordt gekoppeld aan het mobiele abonnement van de klant. OneNumber kost 5 euro per maand.

OneNumber werkt met Cellular-versies van de Apple Watch vanaf de Series 4, met WatchOS 10.1 of hoger, meldt Vodafone aan Tweakers. Het abonnement moet vanaf later op dinsdag verkrijgbaar zijn. De provider gaat ook zelf Apple-smartwatches verkopen. Aan ondersteuning voor andere smartwatches wordt gewerkt, maar het is nog niet bekend wanneer dit verschijnt.

Bij OneNumber deelt de smartwatch het abonnement van een smartphone, inclusief data en belminuten. Dit is de aanpak die KPN en Odido al langer hanteren. Bij KPN is dit sinds oktober 2022 mogelijk; Odido was een jaar eerder.