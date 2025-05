Vodafone geeft klanten tussen 18 en 28 jaar tot 7,50 euro korting

Vodafone biedt met het label Young korting aan voor klanten tussen de 18 en 28 jaar oud. De korting is maximaal 7,50 euro, wat voor het Red Unlimited-abonnement geldt. De korting is het kleinst voor het Red M-abonnement, namelijk 2,50 euro.

De korting geldt voor de Start M-, Start XL-, Red- en Red Unlimited-klanten en is alleen voor klanten die niet al Ziggo-klant zijn. Ziggo-klanten krijgen de Young-korting er dus niet bovenop. Klanten krijgen de korting als ze tussen de 18 en 28 jaar zijn en een Vodafone-abonnement afsluiten. Dan loopt de korting door tot hun dertigste verjaardag, daarna vervalt hij. De korting geldt voor klanten die vanaf maandag een nieuw abonnement afsluiten of hun abonnement aanpassen of verlengen. Onderstaande prijzen zijn van toepassing op een abonnement met looptijd van 2 jaar. Bij een looptijd van 1 jaar nemen de prijzen met 1 euro per maand toe.