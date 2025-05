'Tower Semiconductor wil chipfabriek van 8 miljard dollar bouwen in India'

De Israëlische chipmaker Tower Semiconductor heeft een voorstel voor een nieuwe chipfabriek ingediend bij de Indiase overheid. Dat meldt nieuwsmedium The Indian Express. Met de bouw van de fabriek zou een bedrag van acht miljard dollar gemoeid zijn.

Tower Semiconductor wil volgens The Indian Express 45nm- en 60nm-chips gaan produceren in India. Die chips zouden onder meer bedoeld zijn voor gebruik in auto's en wearables. Volgens het dagblad beoordeelt de Indiase overheid momenteel het voorstel. De regering zou het voorstel voor de verkiezingen later dit jaar willen goedkeuren. Die verkiezingen worden tussen april en mei verwacht.

Als de fabriek er komt, wordt Tower de eerste chipmaker die deelneemt aan een recent chipfabricageprogramma van de Indiase overheid. Het land wil de komende jaren tien miljard dollar investeren in zijn chipsector, onder andere door vijftig procent van de kosten voor nieuwe chipfabrieken te subsidiëren. Onder het programma zou Tower dus vier miljard dollar subsidie krijgen van de Indiase regering.

Tower is een Israëlische chipmaker die zich vooral richt op specialty chips op relatief oude procedés. Tower produceert 150mm-, 200mm- en 300mm-wafers voor onder meer automotivechips, beeldsensors en powermanagementchips. De chipfabrikant had voornemens om overgenomen te worden door het Amerikaanse Intel, maar die deal gaat niet door omdat goedkeuring van de Chinese concurrentietoezichthouder uitbleef.