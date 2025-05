Belgische minister wil tweede provider inzetten voor doorschakelen noodoproepen

Petra De Sutter, de Belgische minister van Telecommunicatie, wil naast Proximus een tweede telecomprovider inzetten om noodoproepen naar de hulpdiensten door te schakelen. Hiervoor is een aanpassing van de telecomwet nodig.

De beschikbaarheid van een tweede telecomprovider moet verzekeren dat noodnummers altijd bereikbaar zijn. Onlangs waren de noodnummers enkele keren onbereikbaar door storingen bij Proximus. Exacte cijfers van de storingen zijn er volgens De Sutter niet, maar 'het gebeurt een paar keer per jaar' schrijft VRT NWS.

Het gaat niet alleen om de bereikbaarheid van de noodnummers 101 en 112, maar bijvoorbeeld ook om die van de zelfmoordlijn en het nummer van het Europees centrum voor Vermiste Kinderen. Naar verwachting treedt de regeling later dit jaar in werking, op voorwaarde dat het parlement de maatregel goedkeurt. Het is nog niet bekend welke telecomprovider naast Proximus wordt ingezet.