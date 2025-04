Vodafone doet in Nederland pilot met 5G op eigen frequentieband

Vodafone is in Nederland bezig met een pilot om 5G op een eigen frequentieband te gebruiken, in plaats van een gedeelde frequentie met 4G. Dat bevestigt de provider tegen Tweakers, nadat een tweaker had opgemerkt dat Vodafone-masten 5G op een nieuwe frequentie ondersteunen.

Vodafone 5G op 700MHz. Bron: henk_dh/GoT

Vodafone bevestigt de pilot, maar wil niets zeggen over verdere plannen met 5G op de eigen frequentieband. "Op dit moment biedt Vodafone 5G aan via Dynamic Spectrum Sharing in de 1800MHz-band. Daarnaast is er ook een pilot gaande waarbij op bepaalde plekken de 700MHz-band wordt ingezet voor het aanbieden van 5G", zegt woordvoerder Farisa el Moussaoui. "Het is daarom nog te vroeg om verdere uitspraken te doen over verdere plannen en timings."

Tweaker jk-5, uitbater van Antennekaart.nl, had opgemerkt dat Vodafone 5G was gaan aanbieden via de 700MHz-band. Tweaker henk_dh zag dat op zijn telefoon. De pilot vindt onder meer plaats in Rotterdam. KPN en Odido, voorheen T-Mobile, gebruiken die band al een paar jaar voor 5G. Vodafone heeft 5G tot nu toe alleen gebruikt via Dynamic Spectrum Sharing, waarbij 5G en 4G dezelfde band delen en afhankelijk van de vraag naar 5G een deel van het spectrum via 5G werkt. De ceo van Vodafone Group zei daar eerder over dat het geen echte 5G is en consumenten misleidt. Vodafone stelde toen dat het wel 'echte 5G' is.