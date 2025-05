KPN trekt komende jaren 4,5 miljard euro uit voor glasvezelaanleg, 5G en AI

KPN investeert tot en met 2027 'ruim 4,5 miljard euro' in het verbeteren van digitale infrastructuur in Nederland. Een groot deel van dat bedrag gaat naar de uitrol van glasvezel, zo zegt de provider op dinsdag.

KPN zegt niet welk bedrag precies wordt uitgetrokken voor glasvezelaanleg, maar meldt alleen dat het gaat om 'een groot gedeelte' van de genoemde 4,5 miljard euro. Het bedrijf benadrukt opnieuw dat tachtig procent van alle Nederlandse huishoudens eind 2026 aangesloten moet zijn op de glasvezelnetwerken van KPN en Glaspoort. Om dat doel te behalen, moet KPN de komende jaren nog twee miljoen extra huishoudens aansluiten. De provider zei eind oktober dat het momenteel glasvezel kan aanbieden bij 4,7 miljoen huishoudens.

De telecomprovider zegt de komende jaren ook te investeren in 'nieuwe 5G-toepassingen', maar weidt daar niet verder over uit. Volgend jaar vindt een frequentieveiling voor 5G plaats. Het bedrijf zegt ook geld te steken in 'cloud en AI'. KPN wil daarnaast tegen 2027 een 'duurzaam en efficiënt netwerk' dat is gevoed door groene stroom. In 2030 wil de provider zijn stroomverbruik met 55 procent verlaagd hebben ten opzichte van 2010.