ACM: aantal glasvezelabo's overstijgt aantal via kopernetwerk in Nederland

Het aantal glasvezelabonnementen is in het derde kwartaal van 2022 in Nederland opgelopen naar 2,39 miljoen. Dat meldt de ACM in zijn Telecommonitor. Daarmee lopen er voor het eerst meer abonnementen via glasvezel dan via koper in Nederland.

Het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland is in het derde kwartaal met 290.000 gestegen naar 5,34 miljoen, schrijft de ACM in zijn Telecommonitor. Daarover lopen 2,39 miljoen actieve abonnementen, bijvoorbeeld voor internet, televisie, vaste telefonie of een combinatie daarvan. Volgens de ACM is dat een stijging van 11.000 ten opzichte van een kwartaal eerder, waarmee voor het eerst meer abonnementen via glasvezel lopen dan via het xdsl-kopernetwerk.

Momenteel lopen er volgens de ACM 2,25 miljoen abonnementen via koper, wat neerkomt op een daling van 6000. Het aantal abonnementen via coax is nog wel hoger dan het aantal glasvezelabonnementen, met 3,83 miljoen. Daarmee is het aantal coaxabonnementen wel gedaald met 2000 ten opzichte van het vorige kwartaal.

Volgens de ACM heeft KPN de meeste glasvezelverbindingen aangelegd in Nederland. Dat bedrijf heeft op dat gebied een aandeel van tussen de 60 en 65 procent, zo zegt de markttoezichthouder. Het aandeel van Delta Fiber bedraagt 15 tot 20 procent en die van Opendutchfiber ligt tussen de 5 en 10 procent.

Er staan ook cijfers over mobiel gebruik in de Telecommonitor. De ACM meldt daarin dat er in het derde kwartaal 21,6 miljoen mobiele aansluitingen waren, zoals mobiele abonnementen en prepaid. Dat is een daling van 248.508. Nederlanders hebben in datzelfde kwartaal gezamenlijk 428 miljoen gigabyte aan mobiele data verbruikt, schrijft de ACM. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal belminuten is wel met 9 procent gedaald naar 9,8 miljard minuten. Het aantal verstuurde sms'jes liet een toename van 6 procent noteren, naar 613 miljoen.