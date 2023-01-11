ACM: aantal glasvezelabo's overstijgt aantal via kopernetwerk in Nederland

Het aantal glasvezelabonnementen is in het derde kwartaal van 2022 in Nederland opgelopen naar 2,39 miljoen. Dat meldt de ACM in zijn Telecommonitor. Daarmee lopen er voor het eerst meer abonnementen via glasvezel dan via koper in Nederland.

Het aantal glasvezelaansluitingen in Nederland is in het derde kwartaal met 290.000 gestegen naar 5,34 miljoen, schrijft de ACM in zijn Telecommonitor. Daarover lopen 2,39 miljoen actieve abonnementen, bijvoorbeeld voor internet, televisie, vaste telefonie of een combinatie daarvan. Volgens de ACM is dat een stijging van 11.000 ten opzichte van een kwartaal eerder, waarmee voor het eerst meer abonnementen via glasvezel lopen dan via het xdsl-kopernetwerk.

Momenteel lopen er volgens de ACM 2,25 miljoen abonnementen via koper, wat neerkomt op een daling van 6000. Het aantal abonnementen via coax is nog wel hoger dan het aantal glasvezelabonnementen, met 3,83 miljoen. Daarmee is het aantal coaxabonnementen wel gedaald met 2000 ten opzichte van het vorige kwartaal.

Volgens de ACM heeft KPN de meeste glasvezelverbindingen aangelegd in Nederland. Dat bedrijf heeft op dat gebied een aandeel van tussen de 60 en 65 procent, zo zegt de markttoezichthouder. Het aandeel van Delta Fiber bedraagt 15 tot 20 procent en die van Opendutchfiber ligt tussen de 5 en 10 procent.

Er staan ook cijfers over mobiel gebruik in de Telecommonitor. De ACM meldt daarin dat er in het derde kwartaal 21,6 miljoen mobiele aansluitingen waren, zoals mobiele abonnementen en prepaid. Dat is een daling van 248.508. Nederlanders hebben in datzelfde kwartaal gezamenlijk 428 miljoen gigabyte aan mobiele data verbruikt, schrijft de ACM. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Het aantal belminuten is wel met 9 procent gedaald naar 9,8 miljard minuten. Het aantal verstuurde sms'jes liet een toename van 6 procent noteren, naar 613 miljoen.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 11-01-2023 09:40 178

11-01-2023 • 09:40

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Reacties (178)

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sircampalot 11 januari 2023 10:13
De doorvoersnelheid van een gigabit heeft een doorsnee huishouden helemaal (nog) niet nodig.
De veel betere ping daarintegen is wel wenselijk, maar daar wordt dan weer niets over gezegd.
Bensjero @sircampalot11 januari 2023 10:51
Een doorsnee huishouden heeft ook geen veel betere ping nodig denk ik.

EDIT:
Testje:
Ik heb het even getest met een network throttling profile in Edge DevTools.
Ik merk met 20ms of 50ms (en zelfs nauwelijks met 100ms) geen verschil in het laden van bijvoorbeeld de frontpage van Youtube.
En ik, als developer, heb er meer oog voor dan de gemiddelde internetter.

[Reactie gewijzigd door Bensjero op 22 juli 2024 22:31]

Skit3000 @Bensjero11 januari 2023 11:10
Als je een website opent die (veel) javascript bestanden in laadt die op hun beurt weer andere javascript bestanden laden en daarna bijvoorbeeld een iframe met daarin een videospeler als die van YouTube (die ook eerst weer externe javascript bestanden moet laden voordat de video zelf wordt geladen) dan begint een verschil van een ping van 20ms en 50ms wel merkbaar te worden, omdat je dan dus op 8 tot 10 HTTP calls zit te wachten die achter elkaar geladen moeten worden. Maar of je die lagere ping echt nodig hebt is de vraag; hoe erg is het om een halve seconde te wachten...
PVDK007 @Skit300011 januari 2023 11:28
Precies. Ik heb een ping van 13ms en ik kan gewoon alles doen wat ik nodig heb. Heb dan wel een gigabit omdat alles dan echt super snel binnen is qua grote formaten :) maar dat was het daarvoor ook. Het is meer dat ik gigabit heb omdat het 2 euro scheelde met mijn vorige abonnement.

Ik heb nu al 23 jaar Ziggo/UPC/Chello en het bevalt mij prima. Heb 1x een tijd gehad waarin ik even gewisseld heb maar toen ben ik na 6 weken weer terug gegaan. Wat een bak ellende was dat.
Teun! @PVDK00711 januari 2023 13:09
Grappig ik zie in mijn buurt het tegenovergestelsde. Mensen willen van ziggo af hebben liever het kwaad wat we kennen
PVDK007 @Teun!11 januari 2023 15:22
Omdat ze het niet goed geïnstalleerd hebben en vaak niet weten hoe je het moet gebruiken. Als je gewoon gebruik maakt van de gratis monteur, je kabels goed laat leggen en de rest installeer je zelf ook correct, dan is er niks aan het handje.

Hoe vaak ik wel niet internet gefixed heb voor mensen die Ziggo hadden en dachten dat het aan Ziggo lag. Kabels die door een hond of kat zijn aangevreten, slechte tussenkabels gebruiken, verwachten dat de wifi uit de meterkast tot zolder kan gaan. Dat soort dingen :)
ShakerNL @PVDK00711 januari 2023 15:58
Zelf heb ik veel klanten in de regio die gebruik maken van Ziggo en juist zij hebben de meeste storingen. Die sluiten we dan ook liever aan op VDSL of Glasvezel. Beide hebben ook een beter ping dan Ziggo.
Persoonlijk heb ik ook Ziggo gehad en veel gedoe met de modems. Meedere monteurs langsgeweest en zelfs in de straatkast gekeken, maar de problemen werden niet opgelost. Toen verhuisd naar een andere buurt in dezelfde stad. Problemen waren daar ook aanwezig. Ik had last van enkele minuten downtime elke dag.
Wouterie @Skit300011 januari 2023 12:19
Helemaal correct! Ik heb thuis met VDSL een ping van 8 ms (11 via wifi) met ongeveer 65/15 Mbps en het voelt vlotter aan dan bij mijn schoonouders die glasvezel 150/150 Mbps hebben maar een ping die meestal rond de 20 schommelt. Als de download eenmaal gestart is, dan wint hun glasvezel glansrijk maar qua 'wendbaarheid' wint onze VDSL het nog steeds.
david-v @Wouterie11 januari 2023 17:59
Als de download eenmaal gestart is, dan wint hun glasvezel glansrijk maar qua 'wendbaarheid' wint onze VDSL het nog steeds.
Staat eigenlijk redelijk los van glasvezel, coax of xDSL. Zo is bij mij de ping bedraad op glasvezel met T-mobile 7ms. Als t-mobile het verprutst dan kan de ping weer hoger zijn. Bovendien kan het nogal verschillen waar je heen pingt en zegt het eigenlijk bar weinig tenzij je weet waar de vertraging zit. Een ping naar een server aan de andere kant van het water zal nooit minder dan rond de 80ms zijn (heb het niet berekend maar ongeveer ;) )
loki504 @Wouterie11 januari 2023 15:23
Welke provider hebben zij dan? Want T-Mobile(eigen netwerk) heeft via wifi zelfs 6ms.

Ook Tweak eigen netwerk in Almere zat rond de 5ms.

/Edit net zelfs 4ms...

[Reactie gewijzigd door loki504 op 22 juli 2024 22:31]

ShakerNL @loki50411 januari 2023 15:59
Heb vanochtend nog een klant aangesloten op VDSL. 50 Mbit lijntje, maar wel met een ping van 7 ms naar een willekeurige speedtest server.
loki504 @ShakerNL11 januari 2023 16:01
Ik geloof ook best dat VDSL een lage/acceptable ping kan hebben. Ik was alleen verbaasd over de rond de 20 MS op glasvezel.
ocwil @loki50411 januari 2023 19:12
Eens dat vind ik ook wel wat vreemd, ik vermoed dan ook dat daar iets aan de hand is met die verbinding.
Wouterie @loki50411 januari 2023 15:26
Caiway in 'het buitengebied'.
loki504 @Wouterie11 januari 2023 15:31
Aah heb inderdaad zelf geen ervaring met Caiway
Bensjero @Skit300011 januari 2023 11:57
Een ping van 50ms is dan ook wel erg hoog tegenwoordig.
Met Ziggo (koper) zit ik onder de 20ms.

Dus, voor de ruim 3,5 miljoen Nederlanders met Ziggo internet is een betere ping, vind ik, niet nodig.
Patrick22221 @Bensjero11 januari 2023 12:55
Totaal niet mee eens 😅

Als je ziet hoeveel game consoles er zijn. Ik merk een goed verschil tussen mijn huidge 3ms ping tav 20/25 ms ping.

Als gamer wil je je ping zo laag mogelijk

Nou hoeveel mensen hebben een pc of game console. Reken maar uit
SirMemeAlot @Patrick2222111 januari 2023 14:21
Ik speel veel COD online, en heb zowel glasvezel als Coax gehad en op speedtesten kon ik de lagere ping echt merken. Maar in game heb ik daar altijd een ms van 25+ op zowel glasvezel als coax, dus ik bemerk geen verschil helaas.

Mijn ping met coax is overigens ook geen 20-25 maar 9-14ms. en bij glasvezel was dit 3-5ms.

Maar je aanname dat alle mensen met game consoles en PC's er dan last van hebben is wat overtrokken. Er zijn ook genoeg spellen die gespeeld worden waarbij ping minder belangrijk is, het zijn vooral de FPS waarbij goede ping belangrijk is, maar vraag me af of je een verschil van 5-10ms kan merken met de mensenlijke eigenschappen.
david-v @SirMemeAlot11 januari 2023 18:02
Maar in game heb ik daar altijd een ms van 25+ op zowel glasvezel als coax, dus ik bemerk geen verschil helaas.
Lijkt me logisch, je maakt immers verbinding met dezelfde gameserver, dus of je nou via glasvezel, coax of xVDL gaat, ping zal redelijk gelijk zijn vermoed ik. De "vertragende" factor is dan waarschijnlijk de locate van de gameserver waar je mee verbindt
Bensjero @Patrick2222111 januari 2023 13:35
Als fanatieke gamer (mits je veel online speelt) heb je daar wel profijt van inderdaad.
Maar als we het hebben over een doorsnee huishouden, is een klein percentage gebaat bij, of bewust van, het positieve effect van een lagere ping dan +- 20ms.
Hetzelfde kleine percentage wat echt baat heeft van hogere internetsnelheden van 200mbit bijvoorbeeld.

Stelling was dat doorsnee huishouden meer baat heeft bij 'betere' ping dan hogere download snelheden.
Ik denk dat doorsnee huishouden wel ziet dat zijn game op de playstation sneller gedownload is dan voorheen, maar het verschil niet merkt van 20ms naar 3ms.
Als je onderzoekspopulatie Tweakers is, dan wel ja.
Lekker Ventje @Patrick2222111 januari 2023 13:44
Dan nog komt het aan op reactiesnelheid in bv CoD.
mr.Millenarian @Bensjero11 januari 2023 13:42
Een snellere ping is het meest voelbaar bij snelle online games, Daar kan een langzamere ping je behoorlijk nekken als je tegenstander je steeds een streepje voor is. Wij hadden twee jaar geleden problemen met Ziggo met een ping die schommelde in de meeste games tussen 300 en 800 ms. Totaal onwerkbaar, maar het werd afgedaan als normaal voor sommige games. Toen ben ik naar KPN glasvezel overgestapt met nog maar 20 tot 25ms ping in de games en wij waren weer blije gamers hier. De Ping naar de KPN server is gemiddeld 4ms.

[Reactie gewijzigd door mr.Millenarian op 22 juli 2024 22:31]

mr_evil08 @Bensjero12 januari 2023 15:44
De wereld is groter dan website,s en streaming, denk aan videovergaderingen.
PVDK007 @sircampalot11 januari 2023 11:29
Waarom zou ik 1ms ping willen als ik met 13ms geen verschil merk?
sircampalot @PVDK00711 januari 2023 11:35
Het scheelt 12ms op elke request.
Het laden van bijv een website heeft nogal wat requests.

Ik vergelijk het een met van hdd naar ssd een jaar of 10 geleden.
De doorvoersnelheden waren vergelijkbaar, maar de accesstime was aanzienlijk lager en dat was heel goed merkbaar.
Bensjero @sircampalot11 januari 2023 12:03
Ik heb het even getest met een network throttling profile in Edge DevTools.
Ik merk met 20ms of 50ms (en zelfs moeilijk verschil met 100ms) geen verschil in het laden van bijvoorbeeld de frontpage van Youtube.
En ik, als developer, heb er meer oog voor dan de gemiddelde internetter.

Ik denk nog steeds dat een betere ping onzin is.
sircampalot @Bensjero12 januari 2023 09:40
Interessante test!
De uitkomst is wel een beetje een anti-climax voor mij, want hier komt binnenkort glas ipv coax.
En ik had me toch een beetje verheugd op wat merkbaar snelheidsverschil.

Nou ja, een ding gaat wel merkbaar zijn: de kostendaling.
PVDK007 @sircampalot11 januari 2023 11:47
Ligt dat dan niet een beetje aan de manier hoe een website geprogrammeerd is en op welke server die staat? Een klein greepje die bij mij bijvoorbeeld snel gaan zijn sites die via Squarespace lopen, nu.nl, Q-Dance.com en aangesloten sites zoals B2S, Art of Dance en ID&T, streamingdiensten gaan vlot, YouTube etc maar zit ik bijv op de Philips site, dan gaat ie traag, man man man, helemaal met het aanmelden van je account. De Levi's site is bij mij ook niet altijd snel maar die van Diesel en Buddha to Buddha weer wel.

Met gamen geloof ik het allemaal wel met pings maar met websites ligt het er echt aan wat er aan de achterkant hangt denk ik. Ik ben geen webdesigner maar dat soort dingetjes weet ik dan wel.
Trasos @sircampalot11 januari 2023 14:18
Ik vergelijk het meer met het verschil tussen een eerste en een huidige generatie SSD.
Het verschil merk daartussen merk je normaal gesproken ook amper, het is allbei al bloedsnel.
De stap van HDD naar SSD hebben we al gemaakt toen we van 56K6/ISDN naar breedband gingen.
akooijman @sircampalot11 januari 2023 13:30
Ik vind het niet zo erg als het laden van de tientallen advertenties wat langer duurt...
beerse @PVDK00711 januari 2023 13:57
De gemiddelde thuis werker gaat meer en meer online werken. Zakelijk naar remote-desktop, citrix-desktops en vdi-s en dergelijke. Daar is de vertraging op een zeker moment voelbaar. Maar de vertraging van de wifi thuis blijft want daar gaan ze geen kabels trekken.

Mogelijk gaat ook het online en/of in-the-cloud werken met een kortere ping soepeler werken, al draaien die systemen vaak voor een groot/relevant deel in de browser zodat het zo goed mogelijk performt.
PVDK007 @beerse11 januari 2023 15:27
Ik snap je punt zeker maar veel mensen hebben thuis vaak hun wifi niet op orde en zijn inderdaad te laks (of wat voor reden dan ook) om een stabiele internetkabel te gebruiken. Mijn partner werkt vanuit huis en die heeft 0 issues vergeleken met haar collega's. Via de externe computer is er geen lag dus ik ben van mening dat een goede ping en upload niet alles is. Overigens gebruikt ze enkel WiFi.

[Reactie gewijzigd door PVDK007 op 22 juli 2024 22:31]

SPee @PVDK00711 januari 2023 17:24
Bij mij ligt het meestal niet aan mijn Wifi of internet verbinding, maar de proxy die mijn werk laptop verplicht gebruikt.
Raindeer @sircampalot11 januari 2023 11:11
Wat een onzin. Als je netmon aanzet zie je dat je netwerkverbinding regelmatig boven de 100-200Mbps uit komt voor korte periodes. Dat kan een seconde zijn, maar dat is wel de seconde waarin 12,5MB binnenkomt. Als je daar 10 seconden op zou moeten wachten ben je niet blij. Verder is capaciteit handig omdat verschillende dingen parallel lopen. e wlt niet met 4 mensen in het huis druk bezig zijn en dan last hebben van de Xbox die een patch download.

Capaciteit is er niet voor sustained gebruik, maar voor piekgebruik. Dat is altijd de reden geweest.
Snow_King @Raindeer11 januari 2023 12:06
Precies. Veel monitoring systemen die wij als bedrijf gebruiken heeft een interval van 300s en je krijgt daarmee mooie gemiddelde grafiekjes.

Ga ik eens 'live' kijken zie ik dat 10Gb poorten gewoon pieken naar 8 a 9Gb voor een paar seconde om daarna weer te zakken naar 500Mb.

Het argument kan dus zijn dat daar 1Gb voldoende zou zijn, maar dat is het niet.

Precies dit zelfde gaat op voor thuis. Met een 1Gb verbinding voelt alles vlotter door die pieken en lagere latency.

Gemiddelde doet er hier niet echt toe.
Wouterie @Raindeer11 januari 2023 12:28
Om dat nou onzin te noemen gaat wat ver... een gigabit verbinding is voor de meeste huishoudens gewoon overkill. Normaal gesproken ga je niet de hele infrastructuur instellen op piekgebruik. De straat voor mijn huis had dan een 6 baans snelweg moeten zijn geweest met de 3 basisscholen aan het eind, om maar eens wat te noemen.
Als je dat wel doet en je zit thuis met 4 mensen en een Xbox patch, dan zit je meteen ook met een verschil van pakweg 35 Euro per maand tegenover 80 Euro per maand (ik kijk even naar mijn thuissituatie) Is het je dat waard om af en toe een piek op te kunnen vangen, of ga je het gebruik zodanig aanpassen dat pieken minder voor komen of minder impact hebben.
Raindeer @Wouterie11 januari 2023 13:39
Dat noemen we dus wel onzin, want iedereen, zelfs oma, gebruikt wel eens die hele capaciteit. Die capaciteit leveren kost niets extra bovenop de normale aansluitkosten en vervangingscycli. De voorbeelden die jij noemt zijn situaties waarin we schaarse alternatief aanwendbare middelen, zoals grond, geld, mankracht, asfalt inzetten terwijl we er geen gebruik van maken, dat is verspilling. In het geval van bandbreedte adviseer ik niet om nu 100gbps naar iedere aansluiting te brengen, want dat vergt extra geld.

10Gbps XGS-PON is nu wel goedkoper over de levensduur dan P2P 1Gbps Ethernet of 2.5Gbps GPON. Dit zie je ook terug in de prijzen die ISPs in bv Frankrijk vragen voor verschillende aansluitingen. Zij doen daar niet aan arbitraire kosten voor 100mbps, 500mbps, 1gbps etc. Je krijgt daar line rate. Dan blijkt dat 10Gbps EPON net zoveel kost als 2.5Gbps GPON of 1Gbps P2P Ethernet.

Ik heb nog wel iets meer hierover geschreven, zie oa https://www.project-disco...th-is-not-out-of-control/
Wouterie @Raindeer11 januari 2023 14:36
De onzin in jouw verhaal slaat dus op de manier waarop de providers het aanbieden en niet hoe huishoudens het afnemen. Redenerend vanuit de huidige situatie in Nederland en België is het weldegelijk onzin om bij ieder huishouden 1 Gigabit aan te smeren puur en alleen om de pieken op de vangen met als gevolg dat de huishoudens op extra kosten worden gejaagd.
Waarbij overigens een flink deel van het argument om niet overal een 6-baans snelweg aan te leggen ook geldt om niet overal glasvezel te trekken: Grond, geld, mankracht.
sircampalot @Raindeer11 januari 2023 11:25
100-200Mbps lijntje is dus prima, en die snelheid doelde ik ook op, en dat is al haalbaar via vdsl of coax.
Neemt niet weg dat ik de ontwikkeling mooi vind.
debroervanhenk @sircampalot11 januari 2023 11:37
Ik ben laatst overgezet naar het glasvezelnetwerk, maar met behoud van de oude snelheden. Gewoon omdat KPN mensen van het koper afwil en de aansluiting bij mij al was aangelegd. Ik denk dat ik dus ook in die statistiek sta, maar dat heeft dus niks met internetsnelheden te maken.
Raindeer @sircampalot11 januari 2023 11:54
Dat is dus individueel per gebruiker die een website opent. Er zijn veelal meerdere gebruikers in een huishouden. Daarnaast draait dan ook nog eens de Xbox download, wordt er netflix gestreamd etc.

De haalbaarheid met VDSL is vooral theoretisch. Groot deel van de VDSL klanten blijkt niet boven de 100mbps te komen.
akooijman @sircampalot11 januari 2023 14:19
Mijn ruim vier kilometer lange dsl lijntje kwam nooit hoger dan 6Mbps. En dan viel het ook nog meerdere keren per dag 'even' weg.
Het andere koper (coax) doet het vooralsnog goed genoeg, al is de glas-snelheid wel aantrekkelijk.
GertMenkel @sircampalot11 januari 2023 12:00
Een doorsneehuishouden is tevreden met 512kbps, dat waren we vroeger ook gewoon! Wie downloadt er nou games van 200GiB, zoveel past er helemaal niet op een floppy! Als dat echt nodig is, dan wacht je gewoon toch een weekje?

Langzamerhand begint Nederland achter te geraken qua glasvezel, in andere landen wordt het netwerk langzaam uitgebreid om 10Gbit te kunnen leveren zodra hier vraag maar is.

Gemiddeld gezien gebruikt een doorsneeinternetverbinding enkele megabits op z'n hoogst, maar het gaat vooral om cd bursts. Even een paar foto's naar de cloud sturen zodra de telefoon aan de lader ligt, even een paar updates van Steam halen, ga zo maar door. Dat kun je over de hele dag verspreiden en dan zou 10Mbit voor de meeste mensen al genoeg zijn, maar in de praktijk willen mensen niet een dag wachten. Erg lastig als je videogesprek eruit knalt omdat iemand anders op de WiFi een telefoon aan de oplader legt en de sync aanspringt.
Wouterie @GertMenkel11 januari 2023 12:41
Je maakt sircampalot een beetje belachelijk, maar hij heeft nog steeds gelijk dat een gigabit verbinding bij de meeste huishoudens niet nodig is. Met 50 Mbps of 150 voor de uitschieters is 90% gewoon goed geholpen.
Om mezelf maar als voorbeeld te noemen: We zaten tijdens de lockdown met 2 thuiswerkende volwassenen (1 docent, 1 IT-er) 2 thuiswerkende basisscholieren, 1 peuter die fulltime op Youtube wil, een berg iPads, smartphones, smart-TV, Steam gamePC, en meer van dat soort spul, allemaal op een 75/15 VDSL lijntje, zonder noemenswaardige problemen. Nou, als dat lukte dan lukt het onder normale omstandigheden zeker.
Lekker Ventje @GertMenkel11 januari 2023 13:46
Langzamerhand begint Nederland achter te geraken qua glasvezel, in andere landen wordt het netwerk langzaam uitgebreid om 10Gbit te kunnen leveren zodra hier vraag maar is.

Dan heb je het in ieder geval niet over Duitsland en België want die lopen achter op Nederland met internet en mobiel bellen.
tvtech @Lekker Ventje11 januari 2023 20:48
Ik ben op dit moment in Venetië en zag vandaag een grote affiche van TIM: 10Gbps voor €24,99 p/mnd en onbeperkt 5G voor €9,99.
Die €24,99 wordt na een paar maanden €34,99 maar dit zijn toch serieus lagere prijzen. Ik vraag me af hoe dit kan. Wellicht hoeven ze minder te graven, de vezel gaat hier langs de gevel.
Of is hier nog wel concurrentie?
EliteGhost @sircampalot11 januari 2023 11:24
Aangezien de mensen in dat huishouden dat veel beter zelf kunnen bepalen is het voor de toekomst wel handig dat de mogelijkheid er al is.
D0phoofd @sircampalot11 januari 2023 11:05
Het gaat er niet om of je het wel/niet nodig hebt op dit moment. Het is simpelweg een investering in de techniek. Glasvezel heeft veel meer toekomst potentie dan koper dat heeft.
sircampalot @D0phoofd11 januari 2023 11:28
Nou ja, iets kopen dat je nu niet nodig hebt, is een beetje overbodig.
Wat wel een voordeel is, is dat er meer concurrentie komt op breedband.
Er zijn zat huishoudens (zoals hier) die voor een 100Mbps+ lijn maar een enkele aanbieder hebben, tw ziggo.
De kosten zullen voor mij dus gaan dalen, en de snelheid gaat tegelijkertijd omhoog.

Maar dat is het punt niet, glas wordt ook aangeboden aan mensen die uiterst tevreden zijn met hun 50Mbps lijntje. Zij gaan meer betalen, terwijl ze die snelheid niet nodig hebben, maar dat wordt ze aangepraat.

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 22 juli 2024 22:31]

P_Tingen @sircampalot11 januari 2023 11:52
Ik heb nog steeds - naar alle tevredenheid - Ziggo maar bij ons was een glasvezelproject waarbij je zonder meerkosten een aansluiting in je huis kon krijgen als je overstapte. Dat leek me wel makkelijk, dus stap ik nu over. Mocht het niet bevallen dan kan ik zo weer terug. Als ik nu niet overstap en dus de aansluiting niet krijg, kost het me extra veel wanneer ik alsnog over wil stappen.

En de kosten zijn nagenoeg vergelijkbaar, dus daar hoef ik het niet voor te laten.
Wouterie @D0phoofd11 januari 2023 12:34
Dat is zeker waar. Ik kan hier kiezen tussen glasvezel (Delta/Caiway), COAX en VDSL maar gezien de bedragen die men er voor vraagt blijf ik heerlijk zitten op mijn (nog Telfort prijzen) VDSL koperdraadjes (pairbonding). Het goedkoopste alternatief op COAX en glas is duurder en kaler dan wat ik nu heb en in een aantal gevallen nog trager ook!
Zolang dat niet verandert heb ik geen enkele motivatie om over te stappen.
YangWenli @D0phoofd11 januari 2023 13:58
De glasvezel cowboys zijn in een moordende concurrentie strijd verwikkeld.
Stond een leuk artikel over in de Volkskrant. Heel Nederland wordt opengebroken- 2 keer of meer 8)7
D0phoofd @YangWenli11 januari 2023 14:06
Tsja, dat is kapitalisme. De gemeenten geven er zelf nota bene goedkeuring voor. Den Haag zou daar (al lang) een stokje voor gestoken moeten hebben naar mijn mening. Neemt niet weg dat glasvezel een superieur is aan koper :)
kabouter428 @sircampalot11 januari 2023 12:02
Ik geef eerlijk toe dat ik geen 1gb lijn nodig heb. 200mb zou prima zijn.
Naar gekeken om naar beneden te zetten maarja die 5euro pm die het verschil maakt die kan ik ook wel missen dus laat ik het daar maar op terwijl het niet echt nodig is.
BeefHazard @sircampalot11 januari 2023 12:09
Beschikbaarheid loopt altijd voor op nut, en nut loopt voor op noodzaak. Kwestie van tijd. Zonder beschikbaarheid gaat ook niemand diensten ontwikkelen die baat hebben bij stevigere internetlijnen.
WillySis @sircampalot11 januari 2023 13:53
Zeker met het thuiswerken tijdens de corona lock-down was een hogere snelheid wel gewenst. Zeker gezinnen met een thuiswerkende ouder en meerdere scholieren/studenten in huis kon de belasting van de internetverbinding behoorlijk oplopen. Meerdere Teams en Zoom verbindingen en cloud-gebaseerd werken, allemaal tegelijk met Spotify of Youtube kon ook mijn internetverbinding (Ziggo zakelijk 500/50) niet altijd aan. Zeker met de upload kwamen wij regelmatig tegen de limiet.
Zolang men niet (multiplayer) aan het gamen is, is een snelle ping niet heel belangrijk.

Wij waren beslist geen uitzondering. Helaas reageert Ziggo altijd met dezelfde dooddoener dat een gemiddeld huishouden geen snelle upload nodig heeft. thuiswerken, online vergaderen en het gebruik van de cloud heeft inmiddels al bewezen dat ook een goede upload geen luxe maar noodzakelijk is.
mr_evil08 @sircampalot12 januari 2023 15:40
Je vergeet upload snelheid die steeds belangrijker wordt, steeds vaker wordt 10 mbit upload onwenselijk.
KingLeaf 11 januari 2023 09:46
Er staan ook cijfers over mobiel gebruik in de Telecommonitor. De ACM meldt daarin dat er in het derde kwartaal 21,6 miljoen mobiele aansluitingen waren, zoals mobiele abonnementen en prepaid.
Oh dat is wel grappig om te zien, meer abonnementen dan mensen?
darkcarlaza @KingLeaf11 januari 2023 09:47
Zakelijke abo's, veel mensen hebben een extra nr van/voor werk.
Blokker_1999
@darkcarlaza11 januari 2023 09:58
Vergeet daarnaast ook niet dat er enorm veel toestellen zijn die ook een simkaart aan boord hebben. Alarmcentrales, meet stations, industriële machines die naar de fabrikant rapporteren voor onderhoud, auto's,...
3raser @Blokker_199911 januari 2023 10:07
Die hebben vaak geen telefoonnummer. Dus ik vraag me af in hoeverre die worden meegeteld.
Cergorach
@3raser11 januari 2023 10:29
Ze hebben het in de tekst expres over mobiele aansluitingen en niet telefoonnummers. Wat er bij mij zo 1-2-3 te binnenschiet:
- Extra simkaart van XS4ALL/KPN voor het geval geen internet.
- Sim in het beheer kastje dat aan mijn zonnepaneel installatie hangt.
watercoolertje
@3raser11 januari 2023 10:13
Degene die ik ken gebruiken juist SMS om hun status door te geven en daarvoor heb je uiteraard een nummer nodig.
NSG @3raser11 januari 2023 10:23
Die worden niet meegeteld.
In het derde kwartaal van 2022 waren er in Nederland in totaal 21,60 miljoen prepaid simkaarten en simkaarten met abonnement. Dat is een verandering van A 248.508 (A 1,2%) ten opzichte van het vorige kwartaal. Toen waren er in totaal 21,35 miljoen simkaarten actief.

Daarnaast zijn er 14,5 miljoen simkaarten bedoeld voor machine-to-machine toepassingen. Dit zijn simkaarten voor bijvoorbeeld rookmelders, alarmsystemen, auto's en slimme energiemeters, die via mobiel internet data uitwisselen met digitale beheerssystemen.
Bron: https://public.tableau.co...t/viz/Telecommonitor/OVER
bazzi @3raser11 januari 2023 10:46
elke simkaart heeft onder water een nummer. Vaak geen 06, maar andere ranges. Maar een MSISDN (dus telefoonnummer) hebben ze wel.
The Zep Man
@3raser11 januari 2023 10:31
Het betreft een mobiele aansluiting, dus ik verwacht dat verbindingen zonder telefoonnummers gewoon meegeteld worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 22:31]

Triblade_8472 @3raser11 januari 2023 23:02
Natuurlijk hebben die een nummer!

Alleen geen 06-nummer, maar 097-nummers.

Quote uit onderstaande link:
"Wanneer 097-nummers in plaats van 06-nummers?"
"Machine to Human (M2H)
Zelfstandig werkende apparaten. Voorbeelden: beveiligings- of alarmsystemen die het beveiligingsbedrijf bellen, auto’s die na een aanrijding het alarmnummer bellen."

Zie ook de ACM hierover
HakanX @darkcarlaza11 januari 2023 10:00
En een hele lading aan prepaid Lyca, Lebara nummer om spam te sturen. Ik heb er trouwens één om spam te ontvangen! Voor de plekken waar je verplicht je nummer moet geven, maar dat liever niet doet. Om de paar maanden een nieuwe gratis kaartje erin.

edit: typo

[Reactie gewijzigd door HakanX op 22 juli 2024 22:31]

Andros
@HakanX11 januari 2023 10:06
Welke plekken ben jij dan wettelijk verplicht om een nummer te geven? Bij commerciële partijen waarbij je het niet wilt kun je gewoon "nee" zeggen of eventueel liegen dat je gewoon geen mobiel nummer hebt.
3raser @Andros11 januari 2023 10:08
Webwinkels hebben er een handje van om je nummer te vragen. En soms wil je het risico niet lopen omdat ze je misschien informatie toesturen via SMS of je toch echt proberen te bellen omdat er iets mis is met je bestelling.
jbhc @3raser11 januari 2023 10:12
0612345678 Doet het daar prima en vragen kunnen gewoon via de mail :+
3raser @jbhc11 januari 2023 10:52
Ik hoop dat dat nummer niet bestaat want die persoon wordt helemaal gek gespamt. :+
CryptoBaas @3raser11 januari 2023 12:40
Na een aantal belletjes met de ACM blijkt dat dat niet het geval is. Ze hebben geen nep nummer paraat dat iedereen zonder probleem voor publicatie kan gebruiken. Evenmin kan de ACM bevestigen dat het nummer 06-12345678 niet in gebruik is door een consument. Ze weten ons wel te vertellen dat het nummer in 2002 aan KPN is toegekend en daarom een persoonsgegeven kan zijn.
KPN bevestigt!

Van de FG (functionaris gegevensbescherming) van KPN horen we uiteindelijk dat het nummer op dit moment niet door een klant wordt gebruikt. Het nummer wordt apart gehouden en zal ook in de toekomst niet in gebruik worden gegeven aan een klant. 
:)
Triblade_8472 @jbhc11 januari 2023 23:07
Het verbaasd mij nog steeds in hoge mate dat dit niet geblokkeerd wordt in formulieren, zoals dat wel met wegwerp e-mailadressen gebeurt.
HakanX @Andros11 januari 2023 12:56
Niet wettelijk, maar steeds meer registraties voor websites of apps willen een nummer en sturen een verificatie dus @jbhc een neppe nummer helpt dan niet.

@3raser Ik kan bevestigen dat iig één van de veel gebruikte "neppe" nummer helaas wel bestaat :)
2Keys @KingLeaf11 januari 2023 09:47
Niet zo heel gek toch? 1 voor werk en 1 voor privé
beerse @2Keys11 januari 2023 14:00
Hier 1 prive telefoon, 1 prive mifi-kastje, 1 zakelijke telefoon en 1 laptop-met-4/5G: totaal al 4.
En volgens mij heeft elke slimme (electriciteits) meter een sim aan boord voor de communicatie.
hiostu @KingLeaf11 januari 2023 09:49
Dat is toch niet zo heel gek? Ik ken heel erg veel mensen die een zakelijk abonnement en een prive abonnement hebben. Ikzelf heb ook een abonnement van het werk, maar heb daarnaast mijn eigen abonnement en nummer.

Ook weet ik nog van programma's als "dubbeltje op zijn kant" dat er ook consumenten zijn met 2 of 3 abonnementen, omdat ze nieuw mobieltje wilden en daarvoor dan nog maar een nieuw abonnement afsloten om korting te krijgen. Al zal dit aantal wellicht de laatste jaren zijn afgenomen, gezien de veel beperktere kortingen op toestellen met een abonnement tegenwoordig.
watercoolertje
@hiostu11 januari 2023 10:15
Al zal dit aantal wellicht de laatste jaren zijn afgenomen, gezien de veel beperktere kortingen op toestellen met een abonnement tegenwoordig.
Klopt dat loont bijna niet meer, heb het ook vaak genoeg gedaan, niet omdat ik het niet kon betalen zoals in "dubbeltje op zijn kant" maar simpelweg omdat de totaalsom lager was dan een los toestel kopen.
Inproba @KingLeaf11 januari 2023 09:49
Een privé en zakelijke abbo. Daarnaast heb je ook nog Data-only sim kaarten voor diverse toepassingen.
LurkZ @KingLeaf11 januari 2023 09:50
Prepaid simkaartjes (voor toeristen)?
loki504 @KingLeaf11 januari 2023 09:51
Dat is toch niet vreemd. Ik heb er 1 van mijn zelf voor de telefoon. 1 voor het werk. En 1 via pre-paid in gps kastje van mijn scooter. Dat zijn er al 3 op 1 persoon.
jongetje
@loki50411 januari 2023 14:34
Vaak zijn die modules data abonnementen, zoals die in auto's en andere apparatuur en die tellen hier in mee.
OMD @KingLeaf11 januari 2023 09:56
In sommige werkgebieden hebben mensen zelfs meerdere (prepaid) telefoons voor verschillende soort klanten laten we maar zeggen :+
Andros
@KingLeaf11 januari 2023 09:59
M2M niet vergeten, tijdelijke prepaid simkaarten voor toeristen, burnerphones voor drugsdealers en inderdaad werk en privé.
watercoolertje
@Andros11 januari 2023 10:16
M2M niet vergeten, tijdelijke prepaid simkaarten voor toeristen, burnerphones voor drugsdealers en inderdaad werk en privé.
Die burnerphones voor drugsdealers vallen toch onder werk en prive?
hahaha @KingLeaf11 januari 2023 10:02
Wat te denken voor live GPS tracking voor dieren, ebikes of het verschepen van dure pakketten?
https://www.gps-partner.n...imkaart-voor-gps-tracker/
mbovenka @KingLeaf11 januari 2023 10:07
Tja, ik heb er ook 3. Werk, prive, en een prepaid in m'n 4G USB stick voor backup internet.
SkyStreaker @KingLeaf11 januari 2023 10:07
Graadje erger: abonnementen met lease makkelijk afsluiten, telefoon verkopen zodat je "even" geld hebt. Die mag je ook gaan meetellen. Men zou naïef zijn als men denkt dat dit niet gebeurt.
theobril @SkyStreaker11 januari 2023 11:00
Ben niet helemaal thuis in die wereld: hoe vaak kun je zoiets uithalen, meer dan 1 x? Je krijgt bij de eerste toch al een bkr-registratie en de 2e keer wordt je geweigerd? Of is het geen lening maar huur, en dus geen registratie? Ben echt vrij naïef op dit gebied (en vele andere :)).
Timmiejj @theobril11 januari 2023 13:29
Als ik me niet vergis is een gefinancierde smartphone tegenwoordig gewoon een financieel product, waarvoor de aanbieder ook verplicht is om een BKR toetsing te doen alvorens contract aan te gaan met de klant..

Als jij de maandelijkse kosten op kunt brengen en ook betaald tot einde contract kun je dit prima meerdere keren doen. Het lijkt me echter een stuk duurder dan een roodstand of een persoonlijke lening bij de bank.
SkyStreaker @theobril11 januari 2023 17:37
Pas boven de 250 (iirc) komt er een BKR, dus er zit aardig wat rek in, daarboven wordt het al wat lastiger, maar goed. Zelf ben ik er ook niet heel erg in thuis, ik heb zelf 2 abo's. Het is dat ik wat mensen ken die zichzelf dat hebben, met gebrek aan een beter woord, aangedaan.
LurkZ 11 januari 2023 09:49
De definitie van glas is nogal flexibel zo blijkt.
Soms is het alleen maar glas tot in het wijkkastje.
Accretion @LurkZ11 januari 2023 10:04
Nee, de marketing van Ziggo is nogal flexibel.
PVDK007 @Accretion11 januari 2023 11:32
@LurkZ heeft gelijk. Juist via glasvezel gaat goede marketing doorheen. Ik ben blij met Ziggo en daar veranderd niet veel in. Als ik zie wat een bak ellende mijn omgeving heeft die op aanbieders zit van Glasvezel. Mij niet gezien.
Accretion @PVDK00711 januari 2023 12:42
Dus je betaalt graag veel voor een verbinding met een lagere snelheid.
En je hebt geen ervaring met glasvezel maar bent er wel ontevreden over?
PVDK007 @Accretion11 januari 2023 15:18
Veel voor een verbinding met lagere snelheid? Ik heb voor 74,- internet van 1Gbit/s en relax tv boven via een Mini box. Daarnaast krijg ik elk jaar korting en heb ik ook nog eens Movies en Series XL erbij. Ik ben een tevreden mens zo.

Ik kan het modem op bridge zetten en de rest laat ik over aan de Apple routers. Prima toch? Een voorbeeld, ik probeerde wifi uit te breiden voor mijn buurman aan de overkant die KPN heeft. Nou, veel succes en dat krijg je gewoon niet.... mits je een KPN wifi versterker neemt.
Teun! @PVDK00711 januari 2023 17:00
Sorry hoor maar dit laatste stukje is natuurlijk niet echt waar. Je kan je Wifi bij KPN natuurlijk net zo uitbreiden als bij andere providers, aangezien dit los staat van de glasvezel verbinding zelf. Ik weet overigens niet of dit ook geldt voor de meegeleverde apparatuur, wat dat betreft zou dat best kunnen en ben ik eigenlijk ook wel benieuwd of ik mn kpn box kan gebruiken voor uitbreiding van mijn WiFi. Dus ik zou graag willen weten waar je tegen aan liep bij de buurman!
PVDK007 @Teun!12 januari 2023 15:40
Ik snap je punt en vergat erbij te vermelden dat het om de meegeleverde KPN Box ging die standaard als modem krijgt. De Wifi kon ik enkel uitbreiden als ik de originele KPN spots erbij nam, volgens mij kon ik hem zelf ook niet bridgen.
watercoolertje
@LurkZ11 januari 2023 10:19
Niet in dit artikel toch? Immers COAX staat er gewoon tussen en dat is dus Ziggo, anders had glasvezel 80% gehad.
Raindeer @LurkZ11 januari 2023 11:12
ACM weet wat ze doet. Glas is echt glas in deze statistieken.
GertMenkel @LurkZ11 januari 2023 12:07
Dat is geen glas, dat is VVDSL of kabelinternet. 5G komt meestal ook op de mast binnen via glas maar ik denk niet dat iemand zou zeggen dat zijn telefoon glasvezel heeft.

Wat men in de volksmond glasvezel noemt, komt het huis binnen als glasvezel. Daar heb je dan verschillende types van (GPON etc.) maar dat is allemaal één pot nat voor de meeste mensen.

Dit is ook waarom Ziggo geen glasvezel verkoopt op hun website maar een "giganet" op basis van hun glasvezelnetwerk (want ze hebben in zo'n beetje iedere straat waar ze leveren ook daadwerkelijk glas liggen). In theorie zouden ze natuurlijk die glasvezel naar jouw huis door kunnen trekken en allerlei nieuwe mogelijkheden aanbieden, maar dat willen ze niet en doen ze dus ook niet.

Ze wekken erg graag de suggestie dat je al glasvezel hebt als je bij ze zit zodat je niet meedoet met moderniseringsprojecten die zo ineens concurrentie oplevert in een wijk. Zelf niet investeren en achterlopende snelheden voor een premiumprijs verkopen omdat je niet terug wilt naar DSL, dat is hun reclametactiek. KPN deed lange tijd hetzelfde totdat ze Reggefiber opkochten.
Lapfox 11 januari 2023 10:17
En ondertussen is in mijn wijk nog altijd geen glasvezel aangelegd vanwege vertragingen en gedoe met de gemeente en verlopen contracten.
Ik zit voor nu helaas nog vast aan Ziggo.
NLxDoDge 11 januari 2023 11:55
Die kaart is zeker mooi, heel het buitengebied met boeren heeft in de Ronde Venen glasvezel, maar de dorpenkernen en waar veel mensen wonen dus nog niet :/ echt hoe krijgen ze het voor elkaar :| .
poktor @NLxDoDge11 januari 2023 12:52
Dat komt omdat het in de kernen veel lastiger is om glas te leggen. Er ligt daar al vrij veel in de grond en daar moet omheen gewerkt worden.
In het centrum van den haag een keer gezien hoeveel dat is: de volle breedte van het trottoir wordt daar op veel plaatsen al benut voor met name zakelijke glasvezel-buizen in alle bekende kleuren van alle aanbieders.

[Reactie gewijzigd door poktor op 22 juli 2024 22:31]

m-a-r-t-1 11 januari 2023 16:14
Hartstikke leuk dat glasvezel. Kort geleden ben ik verhuist. Op het oude adres 100/10 mbit dsl voor €28 p/m. Nu 100/100 mbit glas voor €42. Geef niet veel om een hoge upload snelheid maar wil wel 100mbit download. 10 mbit werkte voor mij ook prima maar ben per maand wel €14 extra kwijt omdat ik geen dsl meer kan kiezen.
kodak 11 januari 2023 09:54
Dit nieuws toont aan waarom het dus belangrijk is om niet alleen te kijken naar wat de telecombedrijven aan getallen noemen over aansluitingen. Minder dan de helft van de aansluitingen heeft werkelijk een abonnement.
Andros
@kodak11 januari 2023 10:03
Wat logisch is. De meeste panden beschikken over zowel een koper/glas als coax aansluiting, echter gaan de meeste mensen geen meerdere abonnementen nemen. Dus blijft sowieso de helft van alle aansluitingen ongebruikt.
kodak @Andros11 januari 2023 10:37
De keuzes van klanten zijn verklaarbaar, dat is het punt niet. Het toont het gebrek aan waarde aan van de cijfers over de aansluitingen voor het gebruik.

Aantallen aansluitingen hebben voor hun doel (communiceren) pas waarde als ze gebruikt worden, tenzij het de investeerder te doen is om hun geld niet terug te verdienen met gebruik maar doorverkoop. De argumenten zijn meestal dat de aanleg voor communiceren is, maar met dit soort verhoudingen aan aanleg/gebruik en dus kosten/inkomsten is het redelijk om eindelijk eens af te vragen wat de intenties van de investeerders zijn. De pubkieke grond lijkt in gebruik om te gokken op winst zonder duidelijk voordeel voor het publiek.
Andros
@kodak11 januari 2023 11:18
Je moet je geld uiteindelijk ergens in steken, met de huidige inflatie en belastingen verdampt een spaarboekje harder dan ooit. Geld dat je de komende tijd niet direct nodig hebt kun je altijd investeren in stabiele zaken. Een glasvezelnetwerk is stabiel, dat gaat de komende jaren niet direct overbodig en afgeschreven worden. Partijen zoals pensioenfondsen die de investering voor lange tijd kunnen missen maar wel het rendement krijgen zullen daarom toch investeren, dat netwerk is nooit weggegooid. Als provider A voor de consument niet interessant meer is wegens slechte service, faillissement oid zal er altijd een partij B opduiken om het netwerk alsnog te exploiteren. Er zijn veel slechtere investeringen te bedenken...
kodak @Andros11 januari 2023 11:47
Het kan slechter is geen redelijk argument. Het gaat er om wat de waarde is van wat ze opzettelijk noemen en weg laten. Waarde blijkt niet zomaar uit selectief maar wat noemen. Het ontbreekt aan openheid en transparantie in de marketing en verkoop wat betreft afwegingen en belangen. En in plaats van afhankelijk te zijn van een toezichthouder om wel meer transparantie te krijgen lijkt het redelijker dat telecombedrijven en investeerders dat zelf doen als ze gebruik maken van publieke ruimte.
geert1 @kodak11 januari 2023 10:30
Het aantal aansluitingen is toch wel interessanter wat mij betreft, want dat toont de dekking. Als het glas er ligt dan is die locatie klaar voor de toekomst. Niet iedereen heeft nu al behoefte aan glasvezel; coax is voor een grote doelgroep nog ruim voldoende. Het gaat erom dat bewoners en bedrijven het kunnen gebruiken wanneer nodig of gewenst.

Het is juist goed dat de infrastructuur een stap voorloopt op de gebruiksdoelen; was dat maar het geval in heel het land. Velen wachten nog op een snelle verbinding; coax ligt ook niet overal en ADSL is niet overal adequaat voor zelfs basic gebruik. Dus op de ene plek in Nederland zijn alle opties beschikbaar en op andere bijna geen.

Er mag van mij nog veel meer ongebruikt glas bij komen, want het gaat niet alleen om vandaag.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 22 juli 2024 22:31]

kodak @geert111 januari 2023 11:18
Er is alleen wel een verschil tussen realistisch aanleggen en de mogelijke praktijk van de toekomst. De verhouding hoort dus redelijk te blijken, maar die blijkt niet.

Laat de telecombedrijven dus maar eens uitleggen waarom het ze niet lukt om meer dan de helft van waar ze wel aanleggen om te zetten in gebruik en nogal vertekend alleen hoge aantallen aansluiting noemen. Want anders is het ze eerder meer te doen om andere belangen dan het gebruik. Bijvoorbeeld om aandelen meer waard te laten lijken en op korte termijn winst te laten maken zolang het verkooppraatje over de toekomst nog werkt.

Er worden tonnen aan kunsstof in de publieke grond gestopt, tonnen uitgestoten aan productie en aanleg. Miljarden aan geld uit pensioenen en andere bronnen geinvesteerd. Laat als telecombedrijven en investeerders maar zien hoe dat verantwoord is en ze die ook nemen voor ze het doorverkopen/doorschuiven als probleem van een ander. De overhead aan investeringen en vervuiling is gigantisch, omdat het vooral om andere belangen gaat dan gebruik.
MartijnH333 11 januari 2023 10:48
Het mooie is altijd dat mensen denken dat ze met glas sneller internet hebben terwijl de bandbreedte het zelfde is gebleven.
latka @MartijnH33311 januari 2023 11:06
Maar de ping vaak een stuk lager en daarmee de latency en dat helpt ook bij kleine brokjes data waar bandbreedte vaak niet het probleem is.
MartijnH333 @latka11 januari 2023 11:37
Gister toevallig met een expert over gesproken. Dit effect schijnt echt minimaal te zijn. Meeste latency zit in de netwerk spullen (switches routers etc) en niet in de kabels.
MrMarcie @MartijnH33311 januari 2023 11:56
Toch werkt hier alles veel beter sinds de overstap van Ziggo naar KPN. En ik gebruik precies dezelfde hardware. Heb mijn oude router kunnen gebruiken en dat ding van KPN ertussen uit gelaten.
Sneller, stabieler en lagere latency. Om maar wat te noemen.

[Reactie gewijzigd door MrMarcie op 22 juli 2024 22:31]

MartijnH333 @MrMarcie11 januari 2023 11:57
Gaat niet alleen om jouw router. Zit stuk meer voor nog. Maar heb je de zelfde bandbreedte of ben je daar ook in omhoog gegaan? Heb je ook ping voor en na gemeten?
Snow_King @MartijnH33311 januari 2023 12:10
Nee, het medium COAX heeft gewoon een hogere latency dan Glasvezel naar jouw huis.

Binnen de wijk gaat alles inderdaad over op glasvezel bij een COAX netwerk, maar de grootste latency zit naar jouw huis.

Switches en routers hebben latencies van nanosecondes, die merk je amper. De latency die je met glasvezel ziet is vooral de lengte van de kabel.

Ik heb met Ziggo nu een latency van 23ms naar Amsterdam toe (woon in Limburg). Glasvezel is er later in 2023. Dan heb ik denk ik een latency van 4 a 5ms. Dat zou een significant verschil zijn en de ervaring ook anders maken.

Of ik ga overstappen weet ik niet. Wel geeft dit mij de mogelijkheid om Ziggo ieder jaar onder druk te zetten voor weer X maanden gratis/korting/etc.
GertMenkel @MartijnH33311 januari 2023 12:14
Daar ben ik het niet mee eens, tijdens piekuren is de latency een stuk beter op glad dan op coax. Hoe meer mensen op internet zitten, hoe meer de uploadslots van de gedeelde kabel verdeeld moeten worden, en hoe langer het duurt voordat een pakket de kabel op kan.

Dit heeft op 2.4GHz WiFi niet zo'n impact, maar als je een goede verbinding hebt over een vrije 802.11ac band dan zie je al enkele milliseconden erbij komen.

Op zich is die 5 tot 10ms niet zo'n ramp, die heb je ook als de WiFi stoort. Waar ik me wel mateloos aan erger is de jitter. De ping is niet permanent hoger, maar eens in de zoveel tijd heb je latency spikes. Dat wordt met buffering en andere zaken opgelost, maar iedere bufferlaag is overhead die je bij een stabiele verbinding niet nodig hebt.

De snelheid van het licht in glas/plastic of in een koperkabel zijn inderdaad niet zo heel relevant op zulke korte afstanden, maar het gedeelde medium dat actief moet worden ingedeeld heeft wel een impact.

In theorie is er ook geen groot latencyverschil tussen WiFi en ethernet, omdat het beide gewoon stromen van pakketjes zijn. In de praktijk komt er allerlei extra netwerkverkeer bij kijken die ervoor zorgt dat zelfs met een optimale WiFi-verbinding je nog extra latency en jitter zal moeten compenseren.
latka @GertMenkel11 januari 2023 12:58
Jammer is dan alleen wel dat KPN alleen nog maar GPON uitrolt wat ook geshared is. Ik ben er niet in gedoken hoe de multiplexing voor GPON verloopt maar een snelle scan leert me TDMA dus slots. Ik hoop dat er niet teveel mensen overstappen hier....
latka @MartijnH33311 januari 2023 12:54
Dat klopt. Maar met kabel (ziggo) zit je te klooien met multiplexen van meerdere klanten op 1 kabel. Met glas gaat dat eenvoudiger. Iig. ging ik van 18ms ping naar 5ms ping op mijn belangrijkste route. Een een tcp verbinding opzetten met handshake is al 2x heen en weer dus tel maar op.
poktor @latka11 januari 2023 12:50
Eer zijn nog meer factoren zoals dns en of de andere kant wel of niet gecapped is. Als jij met 1 Gbit zit maar de andere kant is gecapped of 10Mbit om kosten te besparen, zit je nog steeds met een 10 Mbit verbinding. :)
latka @poktor11 januari 2023 12:54
Correct. In de praktijk is het alleen meer meer dan 1 gebruiker zinning om naar dit soort bandbreedtes om te kijken. In je eentje trek je dat bijna nooit vol.
poktor @latka13 januari 2023 22:10
Dit dus. wij hebben hier in huis ook de volle 1Gbit via glas van KPN genomen, maar dat was voornamelijk omdat zoonlief dat zo graag wilde. Achteraf heel blij mee, helemaal na het vervangen van onze 3 wifi access points van aliexpress (Redmi AC1200 met hierop OpenWRT geflasht) door een Netgear Orbi wifi6 mesh met 2 satellieten. :)
Die Gbit krijgen wij wel vol, want zoonlief en ikzelf zijn beide ICT'ers en fervent gamers en ook dochterlief is erg fanatiek met o.a. Genshin Impact en andere games. Daarnaast draaien hier in huis een aantal servers, want tja, ICT'ers, he? :D
Vage_Karel @latka11 januari 2023 14:25
De ping is bij coax onder de 10ms gekomen bij mij thuis 7-9ms, doe veel speedtesten bij klanten de minste zitten rond 10-12ms.
moonlander 11 januari 2023 09:53
Heb denk ik 12 jaar geleden gebeld naar KPN om te vragen wanneer ze glasvezel gaan aanleggen in mijn wijk. Antwoord was zeker binnen 3 jaar! Want de plannen lagen al op tafel.. Tot op heden niks meer gehoord of gezien.
mgizmo @moonlander11 januari 2023 10:50
12 jaar geleden... helaas wijzigen plannen, zoals geen verdere uitrol meer van glasvezel in die tijd. Misschien even weer opnieuw bevragen of er plannen zijn :)
poktor @mgizmo11 januari 2023 12:47
Je kunt ook kijken op de site van glaspoort. Dat is de naam van het door kpn in het leven geroepen bedrijf voor de uitrol van glaavezel. Op glaspoort.nl kun je ook een postcode check doen.
g_v_rijn @moonlander11 januari 2023 10:29
Welke plaats / postcode ?
Lednov 11 januari 2023 12:33
Goh gek zeg, hoe kan dat nou...? heus niet omdat het kopernetwerk eruit gefaseerd gaat worden...

Wat een ontzettend non-nieuws weer. En ik snap sowieso de jubeltoon van de ACM niet, omdat dit de organisatie is die altijd heeft beweerd dat het niet uitmaakte hoe je internet kreeg. Dus dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen glas en koper is verbazingwekkend.
Zelf jarenlang niet in willen zien dat er toch echt een verschil in zit, tegengehouden dat Ziggo niet zijn netwerk open hoefde te stellen en dat KPN dat wel moest.

Om nu te juichen dat KPN het meeste glas heeft aangelegd en daardoor meer glas abonnementen zijn afgesloten... Iets wat al járen eerder geregeld had kunnen zijn.

Wat een slappe hap blijft de ACM zeg...

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