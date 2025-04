T-Mobile en Open Dutch Fiber sluiten 30.000 adressen in Leiden aan op glasvezel

T-Mobile Nederland en Open Dutch Fiber gaan in Leiden-Zuid ruim 30.000 huishoudens voorzien van een glasvezelaansluiting. Inwoners van de desbetreffende wijken kunnen volgens de provider vanaf begin volgend jaar al gebruikmaken van snelheden tot 1Gbit/s.

T-Mobile zegt dat de eerste huishoudens naar verwachting vanaf 'begin 2023' toegang tot glasvezelinternet hebben. Het gaat hier om een netwerk van Open Dutch Fiber waar T-Mobile mee samenwerkt. De werkzaamheden beginnen in de wijken Boerhaavedistrict, Morsdistrict, Stevenshofdistrict, Bosdistrict en Gasthuisdistrict.

Het lijkt erop dat door het aansluiten van de huishoudens in de genoemde wijken in een deel van Leiden een situatie ontstaat die bijvoorbeeld ook in Den Haag en Zoetermeer speelde, namelijk dat er twee verschillende netwerken worden aangelegd en er sprake is van enige overlap. Eind vorig jaar werd duidelijk dat KPN in januari 2022 startte met de aanleg van glasvel in Leiden. KPN begon in Leiden-Noord, maar het is vanuit KPN de bedoeling om heel Leiden van glasvezel te voorzien, waarbij het in totaal om ruim 47.000 aansluitingen gaat. Of dit betekent dat de stoepen in de genoemde wijken twee keer open moeten, is niet duidelijk.

Open Dutch Fiber en T-Mobile gaven in april vorig jaar aan dat ze een miljoen huishoudens willen voorzien van glasvezel. Daar werd een periode van vijf jaar voor gegeven. Dit project richt zich vooral op stedelijke gebieden waar nog geen glasvezel ligt. De twee bedrijven zeggen dat ze al op de helft zitten van dit streven van een miljoen huishoudens.