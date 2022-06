T-Mobile en Open Dutch Fiber beginnen in 2022 met aanleg glasvezel in Amsterdam

T-Mobile en Open Dutch Fiber gaan begin 2022 starten met de aanleg van glazvezel in Bos en Lommer en rond het Westerpark. De twee bedrijven willen 29.000 huishoudens in Amsterdam aansluiten op glasvezel.

T-Mobile kondigt de uitbreiding van het netwerk dinsdag aan. Begin 2022 starten T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg van glasvezel rond het Westerpark en in de wijk Bos en Lommer. Vanaf april kunnen de eerste huishoudens aangesloten worden. T-Mobile biedt via zijn glasvezelnetwerk abonnementen aan met een upload- en downloadsnelheid van maximaal 1Gbit/s.

Vorige maand startte T-Mobile en Open Dutch Fiber met de aanleg van glasvezel in Venlo. In september kondigde T-Mobile en Open Dutch Fiber al aan in Utrecht het glasvezelnetwerk te gaan uitbreiden. Eerder werden ook al plannen voor werkzaamheden in Rotterdam, Haarlem en Zoetermeer bekendgemaakt.

De twee bedrijven zijn begin 2021 samen begonnen met het aanleggen van glasvezel. Naar eigen zeggen hebben ze 250.000 aansluitingen gerealiseerd dit jaar. De komende vijf jaar willen de twee bedrijven een miljoen Nederlandse huishoudens aansluiten op hun glasvezelnetwerk.