Glasvezelverbinding naar Ameland is beschadigd door sabotage van stroomkabels

Een nieuwe stroomkabel die naar Ameland wordt gelegd is gesaboteerd. De kabel kan niet meer gerepareerd worden, omdat de schade te groot is en moet worden vervangen. Dat kan op zijn vroegst begin 2022. In de stroomkabel zaten ook 96 glasvezelparen voor glasvezelaansluitingen.

De sabotage vond in oktober plaats, schrijft Omrop Fryslân, maar is nu pas bekendgemaakt. De kabel van Liander loopt van Holwerd naar Ameland. Waar de sabotage plaatsgevonden heeft, wil netbeheerder Liander niet vertellen. Stratix-consultant Rudolf van der Berg weet dat in de kabel ook 96-glasvezelparen zitten, die bedoeld zijn voor een nieuwe glasvezelverbinding naar het eiland. Dat staat in een recent gepubliceerd onderzoek van Stratix over zeekabels in Nederlandse wateren.

In het onderzoek staat dat in 2021 door Liander twee elektriciteitskabels van het Friese Holwerd naar Ameland gelegd zijn waar ook 96 glasvezelparen in zitten. Die zijn onder meer bedoeld voor glasvezelverbindingen naar Amelandse huizen, maar ook voor eigen gebruik door Liander. Het is niet de enige glasvezelverbinding naar het eiland, maar zou wel een belangrijke nieuwe verbinding zijn. Een woordvoerder van Liander laat aan Tweakers weten dat de glasvezelverbinding in de kabels onder meer gebruikt zou worden om het elektriciteitsnet 'smart' te maken, zodat het op afstand afleesbaar is en Liander beter weet wat de actuele belasting is. "Nu maken we nog gebruik van de capaciteit van anderen, straks hebben we dit in eigen beheer."

Volgens Liander heeft de sabotage van de kabels grote gevolgen voor de aanleg. De producent heeft de kabels niet op voorraad, legt Liander aan Omrop Fryslân uit, waardoor pas begin 2022 nieuwe kabels gemaakt en geleverd kunnen worden. Vervolgens moeten deze gelegd worden voor de start van het vogelbroedseizoen in het gebied. Liander verwacht wel dat dat gaat lukken. De aanleg van de glasvezelverbinding loopt vier maanden vertraging op, zegt de Liander-woordvoerder tegen Tweakers. "We hebben met alle betrokken partijen een plan gemaakt om de kapotte kabels voor het broedseizoen in maart hersteld te hebben."

Behalve voor glasvezel is de kabel voornamelijk bedoeld voor het verduurzamen van het eiland en om opgewekte stroom van onder meer een groot zonnepark op het eiland te transporteren naar het vasteland. Ook zijn de kabels bedoeld voor groene stroom voor de verduurzaming van de gaswinning door de NAM. Voorlopig lijkt de vertraging niet direct problemen op te leveren voor de eilandbewoners.

Nieuwe kabels naar Ameland, bron: Liander, via wadgidsenweb.nl

Foto thumbnail: urmel89, Getty Images.