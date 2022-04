Communicatie met eilandengroep Tonga ligt vrijwel plat door gebroken zeekabel

De zeekabel die eilandengroep Tonga met de buitenwereld verbindt, is door de onderzeese vulkaanuitbarsting van afgelopen zaterdag beschadigd geraakt. De reparatie ervan gaat vermoedelijk nog weken duren. Zowel internet als telefonie verloopt via de kabel.

Tijdens een grote onderzeese vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan afgelopen zaterdag is een breuk in de 827 kilometer lange zeekabel tussen Tonga en Fiji ontstaan. Die breuk zit op een afstand van 37 kilometer uit de kust van Nuku'alofa, de hoofdstad van Tonga. Tonga Cable, het bedrijf dat de kabel beheert, zegt dat onder andere tegen de Nieuw-Zeelandse nieuwssites Stuff en NZ Herald.

De glasvezelkabel verzorgt alle communicatie tussen Tonga en de rest van de wereld. Internationale telefonie en internet zijn nu enkel mogelijk via satellietverbindingen, maar momenteel wordt dat bemoeilijkt door aswolken. Digicel Pacific, de provider die het mobiele telefoonnetwerk in Tonga beheert, zegt dat de satellietverbinding alleen voor 'essentiële diensten en de overheid' beschikbaar komt.

SubCom Reliance, het schip dat de reparatie zal uitvoeren

Het repareren van de breuk kan nog weken duren. Dat duurt lang, omdat het daarvoor benodigde reparatieschip niet in de buurt is, maar ook omdat de omstandigheden onder zee onderzocht moeten worden. De breuk vond plaats vlakbij de vulkaanuitbarsting, wat de werkzaamheden kan bemoeilijken en er is nog kans op naschokken.

Begin 2019 ging de zeekabel ook al stuk. Toen werd de breuk veroorzaakt door een anker van een schip. Destijds duurde het twee weken om de kabel te repareren. De reparatie werd toen uitgevoerd door SubCom en datzelfde bedrijf zal dat nu weer doen.

Tonga is een eilandengroep in Polynesië en bestaat uit 177 eilanden, waarvan er 36 bewoond zijn. Het koninkrijk ligt op een afstand van zo'n 700km van Fiji en is ongeveer 2000km verwijderd vanaf Nieuw-Zeeland. Tonga heeft zo'n 106.000 inwoners.

Promotiefilmpje van SubCom over het repareren van zeekabels