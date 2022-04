Foto's tonen OPPO Find X5 Pro met eigen chip voor beeldverwerking

Er zijn foto's van de OPPO Find X5 Pro online verschenen. Daaruit blijkt dat het toestel voorzien wordt van een Snapdragon 8 Gen 1-soc en OPPO's eigen MariSilicon X-chip. Die chip bestaat uit een neural processing unit en een image signal processor.

Twee foto's op Coolapk tonen de achterkant van het toestel en een scherm met de specificaties. Op de achterkant bij de camera's staat het opschrift 'powered by MariSilicon'. Daarmee doelt OPPO op de eigen chip voor beeldverwerking, die de Chinese fabrikant vorig jaar in december aankondigde. Toen zei OPPO al dat de chip begin 2022 naar Find-smartphones zou komen.

De MariSilicon X bevat een npu en ips en is voorzien van eigen geheugen. De chip maakt het onder andere mogelijk om 20bits-rawbestanden te verwerken, rawvideo's te maken in 4k-resolutie en om video's te maken in OPPO's nachtmodus in 4k-resolutie. De OPPO Find X3 Pro van vorig jaar doet dat maximaal in 1080p.

Uit de foto's blijkt ook dat het toestel draait op ColorOS 12.1, voorzien is van 12GB ram en 256GB flashopslag. De persoon die de foto's heeft geplaatst, noemt ook een aantal andere specificaties. Het toestel zou een ltpo-oledscherm hebben met een variabele refreshrate tot 120Hz en de 5000mAh-accu zou kunnen snelladen met 80W. Ook is draadloos laden met 50W mogelijk.

Volgens de auteur van het bericht krijgt de OPPO Find X5 Pro net als zijn voorganger aan de achterkant twee Sony IMX766-sensors met een 50-megapixelresolutie en een S5K3M5-sensor met 13-megapixelresolutie. Eerstgenoemde is een relatief grote 1/1,56"-sensor die OPPO gebruikt voor de primaire camera en de ultragroothoekcamera. De 13Mp-sensor is een kleine 1/3,1"-sensor met een telelens met 2x 'zoom'. Een macrocamera, zoals die van de X3 Pro, lijkt te ontbreken. Dat bleek eerder ook al uit renders die het ontwerp van de X5 Pro tonen.