OPPO introduceert Find X5-smartphones met eigen chip voor beeldverwerking

OPPO heeft zijn Find X5-serie officieel aangekondigd. De telefoons beschikken over een door OPPO ontwikkelde chip voor beeldverwerking, de MariSilicon X, met uitzondering van de Find X5 Lite. De toestellen komen op 11 maart uit.

OPPO voorziet de Find X5 Pro van een Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm, samen met 12GB geheugen en 256GB opslag. De telefoon heeft daarbij een 6,7"-amoledscherm met een ltpo-paneel, een dynamische refreshrate van 120Hz en een resolutie van 3216x1440 pixels. Daarnaast krijgt de telefoon een 5000mAh-accu met ondersteuning voor bedraad snelladen op 80W en draadloos snelladen op 30W. Volgens de fabrikant kan het toestel daarmee in 47 minuten van 0 naar 100 procent worden opgeladen.

De lager gepositioneerde OPPO Find X5 krijgt een oudere Snapdragon 888-soc, 8GB geheugen en 256GB opslag. Het amoledscherm van dat toestel is met 6,55" kleiner dan die van de Pro-variant en ook de resolutie van 2400x1080 pixels is lager. De refreshrate van 120Hz is wel hetzelfde, hoewel de Find X5 geen ltpo-paneel heeft. Daardoor is de refreshrate niet variabel. De accu ondersteunt ook 80W-snelladen, hoewel de capaciteit van 4800mAh lager is dan die van de Pro. Draadloos snelladen heeft op de Find X5 een vermogen van maximaal 30W.

MariSilicon X-chip voor beeldverwerking

Zowel de Find X5 als de Pro-variant hebben OPPO's eigen MariSilicon X-imaging npu, die de fabrikant vorig jaar in december al aankondigde. Die chip wordt gebruikt om foto's en video-opnames te verwerken en wordt op 6nm geproduceerd bij TSMC. Volgens OPPO is de chip onder meer geschikt om in realtime raw-video's met 4k-resolutie te verwerken. Verder ondersteunt de chip OPPO's nachtmodus voor video's op 4k-resolutie. De huidige OPPO Find X3 Pro ondersteunt dat op maximaal 1080p.

Daarbij krijgen die twee toestellen allebei een camerasysteem met twee IMX766-sensoren van Sony, die zijn afgesteld in samenwerking met Hasselblad. Die twee sensoren beschikken over een 50-megapixelresolutie. Een van die sensoren functioneert als 'primaire' camera en de andere beschikt over een ultragroothoeklens. De twee toestellen hebben ook een telefotocamera met 12-megapixelresolutie.

OPPO brengt de Find X5 en Find X5 Pro uit op 11 maart. De Find X5 krijgt een adviesprijs van 999 euro en de Pro-variant kost 1299 euro. De toestellen worden geleverd met ColorOS 12.1, dat is gebaseerd op Android 12.

Find X5 Lite met MediaTek-soc en geen MariSilicon X

Verder komt OPPO met een Find X5 Lite. Dit model is lager gepositioneerd en beschikt onder meer over een MediaTek Dimensity 900-chip, 8GB geheugen en 256GB opslag. De cameraopstelling is ook anders, met een primaire 64-megapixelcamera, een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een macrocamera van 2 megapixel. De Find X5 Lite heeft geen OPPO MariSilicon X-chip voor beeldverwerking.

OPPO voorziet de Lite-variant verder van een 6,4"-amoledscherm met een refreshrate van 90Hz. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm verwerkt, net als bij de Find X5 en Find X5 Pro. De 4500mAh-accu ondersteunt daarbij 65W-snelladen. De Find X5 Lite wordt verder geleverd met ColorOS 12 op basis van Android 11. De smartphone komt 11 maart uit en gaat 499 euro kosten.

Van links naar rechts: de OPPO Find X5 Pro, Find X5 en Find X5 Lite in alle kleuropties