Glasvezelverbinding tussen Londen en Parijs krijgt 96 20Tbit/s-glasvezelparen

CrossLake legt een fiberverbinding tussen zijn datacenters in Londen en Parijs aan die uit 96 glasvezelparen met 20Tbit/s per paar bestaat. Het is volgens het bedrijf de eerste onderzeese glasvezelkabel sinds twintig jaar die in het Kanaal wordt gelegd.

De CrossChannel Fiber krijgt een lengte van 520 kilometer en verbindt onder andere Equinix' LD4-datacenter in Londen met de PA7-locatie in Parijs. Ook is duidelijk dat er een verbinding gelegd wordt met Interxions campus in Parijs. Deze locatie van het dochterbedrijf van Digital Realty omvat zeven datacenters.

De kabel komt in het Kanaal twee meter onder de zeebodem te liggen, tussen Brighton en Veules-les-Roses. De betreffende glasvezelkabel bestaat uit 96 paren en elk paar heeft een capaciteit van 20Tbit/s voor een totale capaciteit van 1,92 petabits per seconde. Dat aantal van 96 paren kan behaald worden omdat het om een verbinding zonder repeaters gaat. De meeste onderzeese netwerkkabels hebben repeaters en kabels met 16 glasvezelparen zijn dan de standaard; NEC kondigde recent de ontwikkeling van een subsea-systeem met repeaters en kabels met 24 paren aan. CrossLake heeft het over een repeaterloze en dubbel afgeschermde kabel die lage-latencyverbindingen tussen Londen en Parijs mogelijk moet maken.

Niet alleen datacenterklanten in die landen zouden daarvan profiteren: de verbinding wordt aangesloten op aangrenzende kabelnetwerken om de capaciteit naar overige landen uit te breiden. In het vierde kwartaal van dit jaar moet de verbinding een feit zijn. Ook een nieuwe onderzeese kabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen moet dan een feit zijn. De aanleg daarvan is in juni van start gegaan. Deze verbinding krijgt een lengte van 700 kilometer en verbindt het Stellium Data Centre in Newcastle met het Green Mountain Data Centre in het Noorse Rennesøy.

Zeekabels zijn goed voor bijna 99 procent van het intercontinentale internetverkeer en daarmee belangrijk voor de connectiviteit van landen. Op dat vlak dreigt Nederland volgens critici achterop te raken. Tweakers publiceerde daar recent het achtergrondartikel Nederlandse zeekabels verouderen over.