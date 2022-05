Jeff Bezos neemt 18-jarige Nederlander mee op bemande ruimtevlucht Blue Origin

Jeff Bezos zal de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen mee aan boord nemen tijdens de eerste bemande ruimtevlucht van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Daemen wordt op die manier de jongste astronaut ooit en de vierde Nederlander die in de ruimte zal vertoeven.

Oliver Daemen neemt de plaats in van de anonieme winnaar van de Blue Origin-veiling die vorige maand voor 28 miljoen dollar een zitplaats had gekocht aan boord van de eerste bemande commerciële ruimtevlucht van Blue Origin. Deze anonieme bieder zal volgens het bedrijf op een later moment meereizen, wanneer het beter past in de planning.

Daemen zal op 20 juli plaatsnemen naast Jeff Bezos, zijn broer Mark en de 82-jarige Amerikaanse luchtvaartlegende Wally Funk die op dat moment de oudste persoon ooit in de ruimte zal zijn. Dankzij deze vlucht komt volgens Blue Origin de levenslange droom van Daemen uit om naar de ruimte te vliegen.

Oliver Daemen is de zoon van Joes Daemen, ondernemer en ceo van investeringsmaatschappij Somerset Capital Partners. Volgens RTL Nieuws bood vader Joes Daemen mee op de veiling van vorige maand en kon hij aanvankelijk een plek op de tweede ruimtevlucht bemachtigen. Hoeveel er werd betaald voor het zitje werd niet in het persbericht vermeld.

Update, 16 juli: informatie toegevoegd over Joes Daemen.