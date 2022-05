Blue Origin wil eerste bemande raket 20 juli lanceren en veilt zitplaats

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-topman Jeff Bezos, wil op 20 juli zijn eerste bemande raket lanceren. Het bedrijf start daarnaast een veiling, waar ruimtetoeristen kunnen bieden op een zitplaats aan boord van de vlucht.

"New Shepard vliegt zijn eerste astronauten-crew op 20 juli naar de ruimte", schrijft Blue Origin in een persbericht. "We bieden een zitplaats op deze eerste vlucht aan de winnende bieder van Blue Origins online veiling." Geïnteresseerden kunnen bieden op de zitplaats via de website van het ruimtevaartbedrijf.

De veiling wordt gehouden in drie fasen. Tot 19 mei kunnen geïnteresseerden een gesloten bod uitbrengen op de zitplaats. Op 19 mei worden deze biedingen openbaar gemaakt, waardoor gebruikers kunnen zien wat op dat moment het hoogste bod is. Op 12 juni wordt live een definitieve veiling gehouden, die het hoogste bod voortzet. De opbrengsten van de veiling gaan naar Club for the Future, een door Blue Origin opgerichte stichting. Club for the Future richt zich op het inspireren van toekomstige generaties om een loopbaan in de wetenschap na te streven.

New Shepard is vernoemd naar Alan Shepard, de eerste Amerikaan die de ruimte inging. Het is een raket die ruim 18 meter hoog is en op 20 juli zes passagiers tot een hoogte van ongeveer 100 kilometer moet lanceren. De raket heeft de afgelopen jaren meerdere succesvolle testvluchten voltooid, hoewel de raket nog nooit heeft gevlogen met mensen aan boord.

Blue Origin is niet het enige ruimtevaartbedrijf dat dit jaar een raket met ruimtetoeristen lanceert. SpaceX lanceert dit jaar een Crew Dragon-capsule met vier gewone burgers, ten goede van het St. Jude-kinderziekenhuis in Memphis. Die lancering moet op zijn vroegst op 15 september plaatsvinden.