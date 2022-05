Blue Origin voert succesvolle testvlucht uit met New Shepard-raket

Blue Origin heeft opnieuw een succesvolle vlucht uitgevoerd met de herbruikbare New Shepard-raket. De suborbitale raket haalde een hoogte van 107 kilometer en tikte daarmee de rand van de ruimte aan, om daarna verticaal te landen.

De raket steeg om 18.17 uur Nederlandse tijd op vanaf Blue Origins eigen lanceerbasis in Texas. Missie NS-14 had geen mensen aan boord, al was de capsule wel uitgerust voor vluchten waarmee straks ruimtetoeristen naar boven kunnen. In de capsule passen straks zes mensen, maar op deze vlucht was er slechts een passagier mee: een pop genaamd Mannequin Skywalker. Die verzamelde data over de vlucht en de effecten die dat op een lichaam zou hebben.

De New Shepard is een enkele booster met Blue Origins eigen BE-3-motor die gebruik maakt van vloeibare waterstof en zuurstof. Na de missie is het de bedoeling dat die booster weer verticaal landt op een eigen landingsplatform. Dat gebeurde in dit geval succesvol. Ook de capsule kwam veilig terug op aarde met behulp van parachutes. Het was de veertiende test van de New Shepard-raket.

In de toekomst wil Blue Origin toeristen de ruimte in sturen. Officieel heeft het bedrijf nog geen tijdlijn gegeven voor wanneer het daarmee wil beginnen, maar volgens CNBC moet de eerste vlucht begin april plaatsvinden. Over zes weken zou Blue Origin nog een laatste testvlucht willen uitvoeren.