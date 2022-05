Politie: traditionele misdaad kwam in 2020 minder voor, cybercrime juist meer

Criminaliteit verplaatste zich sinds de aanvang van de coronacrisis van fysieke misdrijven naar cybercrime. De politie zegt dat het een afname zag in misdrijven als woninginbraken, maar ook een grote stijging van online criminaliteit.

De politie registreerde in 2020 zeker 127 procent meer cybercrimegevallen dan in het jaar ervoor, blijkt uit de jaarcijfers die de politie vrijdag publiceert. Volgens de politie leiden coronamaatregelen voor een verschuiving in criminaliteit. Zo daalde het aantal woninginbraken met 23 procent en het aantal zakkenrollerijen met bijna de helft.

Er zouden met name meer gevallen van fraude via WhatsApp worden ontdekt, zegt de politie tegen de Volkskrant. Het gaat in veel gevallen dan om vriend-in-noodfraude. Zowel de politie als instanties zoals de Fraudehelpdesk zeggen al maanden dat het aantal meldingen daarvan stijgt. De politie zegt ook een toename te zien in fraude bij online verkopen, bijvoorbeeld bij mensen die iets kopen maar het product niet ontvangen.

Ook traditionele criminaliteit zelf verplaatst zich voor een groeiend deel naar de online wereld. De politie verwijst bijvoorbeeld naar het kopen van ransomware op internet, maar ook drugshandel en inbraken die via WhatsApp te regelen zijn.

De cijfers laten alleen het beeld zien van geregistreerde misdrijven. Mogelijk geeft dat een vertekend beeld van de stijgende cijfers. Burgers kunnen namelijk sinds begin vorig jaar pas online aangifte doen van cybercrime. Dat verlaagt de drempel om meldingen te doen, wat een van de verklaringen voor de stijging kan zijn.