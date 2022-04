Nederlandse politie stopt met app wegens te weinig gebruikers

De Nederlandse politie haalt zijn app uit de Google Play Store en de App Store van Apple. Volgens de politie zijn er te weinig gebruikers en biedt de website dezelfde functionaliteit. Op 30 maart verdwijnt de app uit de downloadwinkels.

De politie zegt te onderzoeken via welke kanalen burgers en ondernemers bediend willen worden en daaruit blijkt dat de Politie-app weinig wordt gebruikt. Het is niet bekend hoeveel gebruikers er zijn, maar in de Play Store is te zien dat de Android-versie 'meer dan 100.000 keer' is geïnstalleerd. De volgende indicator is 500.000, maar dat aantal is niet gehaald. Er zijn miljoenen Android-gebruikers in Nederland.

Volgens de politie kost het bijhouden van de app geld en weegt dat niet op tegen wat het oplevert. Het geld dat vrijkomt wil de politie steken in de kanalen die mensen meer gebruiken. Daarbij kiezen mensen hun voorkeurkanaal voor contact. Dat kan bijvoorbeeld via de website zijn, of sociale media, chat of telefoon.

Met de app kunnen burgers meldingen of aangifte doen, antwoorden vinden op vragen, politienieuws lezen en tips doorgeven. De website biedt diezelfde functionaliteit en is volgens de politie ook geschikt voor gebruik op smartphones.

De Politie-app staat los van de 112-app die Nederland zou moeten krijgen. Vorig jaar zei minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat die app om in contact te komen met de meldkamer eind 2020 klaar zou zijn. Dat is echter niet het geval.