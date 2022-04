Dropbox kondigt beperkte gratis versie van eigen wachtwoordmanager aan

Dropbox heeft een beperkte gratis versie van zijn wachtwoordmanager Passwords aangekondigd. Gebruikers kunnen maximaal vijftig wachtwoorden opslaan en die synchroniseren op maximaal drie apparaten.

De gratis versie van Dropbox Passwords voor Basic-gebruikers komt in april, zegt Dropbox. Bij de release is het mogelijk om wachtwoorden op te slaan en te synchroniseren met eigen apparaten, in de toekomst wordt het ook mogelijk om wachtwoorden te delen met anderen.

De Passwords-functie is er sinds augustus vorig jaar en kwam tegelijk beschikbaar met diverse andere features. Destijds maakte Dropbox de back-upfunctie beschikbaar voor gratis gebruikers.

De timing van de aankondiging is saillant: een van de bekendste wachtwoordbeheerders, LastPass, beperkt vanaf dinsdag zijn gratis versie. Het bedrijf is vaag over het waarom van die stap, maar een factor kan zijn dat het bedrijf achter LastPass, LogMeIn, in augustus vorig jaar een andere eigenaar kreeg, schreef Tweakers in een Plus-artikel.