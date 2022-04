De gratis versie van LastPass is sinds 16 maart flink beperkt. Als je niet betaalt, mag je de wachtwoordmanager alleen gebruiken op een desktop, in de browser óf op een telefoon. Voortaan moet je de portemonnee trekken, anders moet je strings als 71e33ec209cbf840ff8d5cd185bb9a7140863f0d47583981ccb34fafade2612d handmatig overtypen van je telefoon naar je computer of andersom.

Gebruikers komen daarmee voor een onmogelijke keus te staan in een ongekende vertrouwensbreuk van LastPass. Gebruikers die de dienst nu ook maar een klein beetje serieus gebruiken, zijn gedwongen een betaald abonnement te nemen. Er is weinig keus om te stemmen met je portemonnee, want overstappen is moeilijk. Dat geldt zeker voor gewone, niet technisch onderlegde gebruikers, die eindelijk een makkelijke tool hadden om zichzelf te beschermen. Van moederbedrijf LogMeIn, dat vooral inzet op enterpriseklanten, is dat niet alleen een vertrouwensbreuk, het is simpelweg onethisch.