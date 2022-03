LastPass bevat zeven datatrackers in de Android-app, ook van marketingbureaus

Wachtwoordmanager LastPass bevat zeven trackers in de Android-app, waaronder vier van Google en drie van marketingbureaus, die mogelijk data verzamelen over gebruikers. Het is niet duidelijk welke data precies verzameld en gedeeld wordt met derden.

De trackers werden opgemerkt door de Duitse beveiligingsonderzoeker Mike Kuketz in een analyse van non-profit hacktivistenorganistie Exodus. Volgens de Exodus-rapportage gaat het om trackers van Google Analytics, Google CrashLytics, Google Firebase Analytics en Google Tag Manager en trackers van marketingdiensten MixPanel, AppFlyers en Segment. "Voor een app die zulke extreem gevoelige gegevens, namelijk wachtwoorden, verwerkt, is dit een zwaktebod", zegt Kuketz in een blogpost. De trackers zitten in de Android-versie van LastPass, versie 4.11.18.6150.

Ook noemt Kuketz de trackers daarnaast een beveiligingsrisico, omdat volgens hem code van derden niet thuishoort in apps waar gevoelige gegevens zoals wachtwoorden worden verwerkt. "Welke gegevens deze modules verzamelen en doorsturen naar externe providers zijn soms zelfs niet bekend bij de app-ontwikkelaars zelf, die deze modules in hun apps integreren." Met Exodus kan de beveiligingsonderzoeker wel zeggen dat de trackercode aanwezig is in de Android-app van LastPass, maar hij kan niet met zekerheid zeggen of de trackers ook actief zijn. Daarvoor keek hij naar het netwerkverkeer van de app.

Volgens hem neemt de app elke keer bij opstarten contact op met bijna elke trackingprovider, en deelt deze in ieder geval informatie over het mobiele apparaat en de versie van Android, de telecomprovider, of de gebruiker wifi of 4G gebruikt, welk type LastPass-account iemand heeft en de Google Advertising ID. De uitgestuurde data laat tijdens gebruik ook zien wanneer nieuwe wachtwoorden aangemaakt worden en wat voor soort wachtwoorden dit zijn. Kuketz zegt dat het onwaarschijnlijk is dat wachtwoorden of gebruikersnamen verstuurd worden.

Waar worden de trackers voor gebruikt?

De trackers van Google Analytics en Firebase Analytics worden normaal gesproken gebruikt voor analytics over het gebruik van de app, CrashLytics monitort crashes en Google Tag Manager is bedoeld om gebruiksdata te taggen om zo makkelijker te analyseren. De drie andere third-party trackers zijn meer gericht op advertenties, ook al heeft de gratis versie van LastPass alleen advertenties voor Premium in de app zitten.

AppsFlyer is een analysetool die gebruikt wordt door adverteerders om te zien waar gebruikers advertenties zien en waar ze op ads klikken op mobiel, Segment is een advertentieplatform bedoeld om het verzamelen en versturen van gebruiksdata makkelijker te maken wanneer een adverteerder data naar meerdere databases stuurt of verschillende marketingtools gebruikt. MixPanel wordt gebruikt voor het tracken van 'user interactions' in apps en heeft onder andere een A/B-test-tool.

Meeste trackers van alle wachtwoordmanagers

Volgens The Register heeft LastPass de meeste advertentietrackers ingebouwd van alle wachtwoordmanagers die er zijn. 1Password en KeePass gebruiken geen trackers, Bitwarden heeft Google Firebase Analytics en Microsoft Visual Crash Reporting ingebouwd. Dashlane heeft vier trackers ingebouwd. In een reactie op The Register zegt LastPass dat geen gevoelige en persoonlijke data of kluis-activiteit gedeeld wordt via deze trackers. Ze worden volgens LastPass alleen gebruikt voor het verzamelen van geaggregeerde statistische data over hoe LastPass gebruikt wordt, zodat ze het product kunnen verbeteren.

Gebruikers kunnen datadelen uitzetten. Daarvoor moeten zij naar Accountinstellingen gaan, Geavanceerde Instellingen weergeven aanklikken en bij het tabblad Privacy uitschakelen dat anonieme informatie over foutmeldingen wordt gedeeld voor het verbeteren van LastPass. Dit kan dan weer niet in de Android-app, daarvoor moeten gebruikers de kluis openen in de desktopbrowser.

Onlangs was er nog veel te doen om LastPass omdat het bedrijf het gebruik van de gratis wachtwoordmanager gaat beperken tot één apparaat. Gebruikers van de gratis versie van LastPass moeten voor 16 maart bepalen op welk apparaat ze LastPass willen blijven gebruiken. Waarom LastPass dat beleid kiest, blijft onduidelijk, al zegt het bedrijf dat het wil focussen op Premium. Tweakers legde het verband met de recente overname van LastPass door twee private equity-bedrijven.