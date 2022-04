Bitwarden introduceert Send-dienst voor versleuteld delen van tekst en bestanden

Bitwarden introduceert zijn Send-dienst. Hiermee kunnen gebruikers 'gevoelige informatie' zoals wachtwoorden of documenten versleuteld met elkaar delen. De dienst ondersteunt ook bestanden tot 100MB. Send komt gratis beschikbaar voor alle Bitwarden-gebruikers.

Bitwarden Send is vergelijkbaar met andere diensten voor het delen van bestanden, zoals Firefox Send, dat vorig jaar werd stopgezet door Mozilla. Bitwarden-gebruikers kunnen via de Send-functie tekst invullen of een bestand van maximaal 100MB uploaden, waarna deze wordt versleuteld en opgeslagen. De ontvanger krijgt een link waarmee hij of zij de inhoud kan bekijken. Om informatie via Send te versturen, dienen gebruikers een account aan te maken. De ontvanger heeft geen account nodig. De functie is beschikbaar via alle Bitwarden-clients.

De verzender kan onder andere een wachtwoord instellen om toegang tot de inhoud te beveiligen. Gebruikers kunnen daarnaast aangeven tot wanneer de Send-link bruikbaar moet zijn en op welk tijdstip de link permanent verwijderd dient te worden. Bitwarden-gebruikers kunnen gedeelde Send-url's na publicatie ook tijdelijk onbereikbaar maken en beperken hoe vaak de link geopend kan worden.

Volgens Bitwarden is de functie onder andere geschikt voor het delen van inloggegevens. In een begeleidende video toont Bitwarden hoe een bedrijf de Send-functie kan gebruiken om het wachtwoord van een zakelijk Twitter-account te delen met een medewerker. De functie is beschikbaar voor alle Bitwarden-gebruikers; ook gebruikers zonder abonnement kunnen de functie zonder beperkingen gebruiken.